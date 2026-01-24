Rozlúčte sa s vešiakmi na košele. Japonský trik, vďaka ktorému získate viac miesta v skrini

Máte doma komody, nízke skrinky alebo menšiu skriňu a stále máte pocit, že sa do nich oblečenie jednoducho „nezmestí“? Alebo sa vám veci hromadia, strácate prehľad a každé ráno lovíte obľúbené tričko z neprehľadných kôpok? Riešenie môže prísť z Japonska – krajiny, kde sa s priestorom pracuje mimoriadne úsporne a premyslene.
Inšpiráciou je známa metóda KonMari, ktorú svetu predstavila Marie Kondo. Vznikla práve ako odpoveď na malé japonské byty, kde má každý centimeter svoje opodstatnenie.
Ako preorganizovať skriňu po japonsky?
Ak túžite po domove, ktorý pôsobí pokojne, vzdušne a zároveň prakticky, zmena spôsobu ukladania oblečenia môže urobiť obrovský rozdiel. Japonský prístup nestavia len na estetike, ale najmä na funkčnosti a jednoduchosti každodenného používania.
Základná myšlienka je prekvapivo jednoduchá: oblečenie sa neukladá do kôpok ani výlučne na vešiaky, ale skladá sa tak, aby stálo vertikálne vedľa seba. Vďaka tomu máte okamžitý prehľad o tom, čo vlastníte, a zároveň dokážete využiť celý objem zásuviek či políc.
Ak si chcete tento spôsob skladania pozrieť v praxi, veľmi dobre ho vysvetľuje aj krátke video, ktoré ukazuje jednotlivé kroky skladania oblečenia:
Prečo zabudnúť na klasické vešanie košieľ?
Vešiaky sú praktické najmä vo veľkých šatníkoch. Ak však bojujete s nedostatkom miesta, zaberajú viac priestoru, než si uvedomujete. Horizontálne skladanie podľa japonského vzoru umožňuje uložiť rovnaké množstvo oblečenia na menšej ploche – a často ešte aj prehľadnejšie.
Oblečenie sa skladá do malých, pevných „balíčkov“, ktoré sa ukladajú vedľa seba, nie na seba. V praxi to znamená, že:
- nič sa nezosúva ani nepadá,
- pri vyberaní jedného kusa nerozrušíte celý obsah zásuvky,
- okamžite vidíte všetky tričká, nohavice či košele naraz.
Aj dospelí často zápasia s udržiavaním úhľadných kôpok. Vertikálne uložené balíčky sú stabilnejšie a manipulácia s nimi je výrazne jednoduchšia.
Menej žehlenia, viac priestoru
Ďalšou výhodou tohto systému je, že oblečenie po vybratí často nevyžaduje klasické žehlenie. Vo väčšine prípadov postačí krátke naparovanie, ktoré vyrovná drobné záhyby. Áno, niektoré kúsky možno budete musieť pred nosením mierne upraviť, no výmenou získate výrazne viac úložného priestoru.
Práve preto je táto metóda ideálna do menších bytov a spální, kde každá ušetrená polica či zásuvka zohrá svoju rolu.
KonMari nie je len o skrini
Dôležitou súčasťou celej filozofie nie je iba skladanie, ale aj výber toho, čo si vôbec ponecháte. Základná otázka znie jednoducho:
„Prináša mi tento kus oblečenia radosť?“
Ak odpoveď znie nie, je čas sa s ním rozlúčiť. Oblečenie, ktoré nenosíte, len zaberá miesto a vytvára vizuálny chaos. Na bežné fungovanie vám často stačí niekoľko kvalitných kúskov – zvyšok môžete darovať, predať alebo odniesť do kontajnerov na textil, ktoré sú dnes dostupné takmer všade.
Boxy, poriadok a logika
Proces reorganizácie sa začína vyprázdnením skrine a triedením. Následne prichádzajú na rad úložné boxy, ideálne priehľadné, aby ste hneď videli ich obsah. Každý box je dobré označiť – ušetríte si čas aj nervy.
Oblečenie rozdeľujte logicky:
- podľa sezóny (letné, zimné),
- alebo podľa typu (tričká, nohavice, svetre).
Nemusíte ho deliť podľa farieb či materiálov – cieľom je rýchly prístup, nie dokonalý katalóg.
Rovnaký princíp môžete použiť v celom byte
Keď si osvojíte tento spôsob ukladania oblečenia, veľmi rýchlo zistíte, že funguje aj inde – v kuchyni, kúpeľni či pracovni. KonMari totiž nie je len technika skladania, ale celkový prístup k domácnosti, kde má každá vec svoje miesto a váš domov pôsobí pokojnejšie, prehľadnejšie a príjemnejšie na život.
A to je presne to, čo robí japonský štýl organizácie taký lákavý.