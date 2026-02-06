Rozlúčte sa s polystyrénom. Objavil sa nový severský spôsob zatepľovania domov bez plastov, ktorý chráni aj pred plesňami

V Európe sa čoraz častejšie diskutuje o tom, ako zatepliť domy tak, aby boli energeticky úsporné, ekologické a zároveň bezpečné pre zdravie aj konštrukciu budovy. Popri klasických riešeniach založených na polystyréne sa začínajú presadzovať aj postupy používané v severských krajinách — najmä tie, ktoré pracujú s masívnym drevom a difúzne otvorenou skladbou stien.
Tieto technológie neodmietajú polystyrén úplne, no ponúkajú alternatívu, ktorá lepšie vyhovuje budovám určeným na prirodzenú reguláciu vlhkosti.
Polystyrén: výborný izolant, no s obmedzeniami, ktoré je potrebné poznať
Polystyrén (EPS alebo XPS) patrí medzi najrozšírenejšie zateplovacie materiály v Česku aj na Slovensku. Jeho výhody sú nesporné:
- má nízku cenu
- má výborné tepelnoizolačné vlastnosti
- montuje sa rýchlo
- má nízku hmotnosť
Na druhej strane má aj vlastnosti, o ktorých sa hovorí menej, no sú technicky preukázané:
✔ Polystyrén je vyrábaný z ropných produktov
Nejde o materiál z obnoviteľných zdrojov a jeho ekologická stopa je vyššia než pri prírodných izoláciách.
✔ Recyklácia je technicky možná, ale komplikovaná
EPS sa dá recyklovať, no v praxi sa to deje v obmedzenej miere, pretože je ľahký, objemný a znečistený z fasádnych systémov.
✔ Starnutie materiálu prebieha pomaly, no existuje
Polystyrén chránený omietkou nedegraduje rýchlo, ale v dlhodobom horizonte (desiatky rokov) môže dochádzať k zmenám jeho vlastností.
✔ Plastová parozábrana vytvára difúzne uzavretý systém
Samotný polystyrén nie je problémom — no v kombinácii s parozábranou môže konštrukcia výrazne obmedziť prechod vodných pár.
Ak je skladba steny navrhnutá nesprávne alebo je realizácia nekvalitná, môže dôjsť k kondenzácii vlhkosti a lokálnemu vzniku plesní.
Dôležité je však zdôrazniť:
👉 správne navrhnutý a kvalitne prevedený systém s polystyrénom funguje bezpečne a bez rizík.
Preto je dôležité nahrádzať polystyrén alternatívami len tam, kde to dáva technický alebo ekologický zmysel.
Severský prístup: konštrukcia, ktorá pracuje s vlhkosťou prirodzene
V Nórsku, Švédsku či Dánsku sú budovy vystavené výrazným klimatickým zmenám. Preto sa tu vyvinul odlišný prístup k návrhu stien — často bez plastových parozábran, s dôrazom na difúzne otvorenú skladbu, ktorá umožňuje regulovaný prechod vodných pár.
V týchto krajinách platia fakty:
✔ Difúzne otvorené steny umožňujú vodnej pare prechádzať konštrukciou kontrolovaným spôsobom
Takýto systém môže znižovať riziko kondenzácie, ak je správne navrhnutý.
✔ Masívne drevo dokáže krátkodobo akumulovať a následne uvoľňovať vlhkosť
Tým prispieva k stabilite vlhkostného režimu v dome.
✔ Parozábrana nie je vždy povinná
Severské normy pripúšťajú konštrukcie bez plastovej fólie, ale len vtedy, ak je ich skladba presne vypočítaná a preverovaná simuláciami.
✔ Nesprávne navrhnutá difúzne otvorená stena môže byť rovnako riziková ako nesprávne navrhnutá uzavretá stena
Žiadne riešenie nie je univerzálne — vždy rozhoduje odborný návrh.
Masívne drevo ako súčasť moderných stenových systémov
Jednou z technológií, ktoré vychádzajú z tohto prístupu, je aj systém TEWO.
O ňom platí:
✔ je to certifikovaný stavebný systém používaný v Európe,
✔ kombinuje masívne drevo a minerálnu alebo drevovláknitú izoláciu,
✔ vytvára difúzne otvorenú skladbu bez nutnosti plastovej parozábrany,
✔ dosahuje parametre nízkoenergetických a pasívnych domov.
Nie je to však riešenie „pre každý dom“. Pri návrhu sa musí vždy posudzovať:
- klíma
- orientácia stavby
- skladba steny
- typ vnútorného vykurovania
- spôsob vetrania
Správne navrhnutá drevostavba funguje spoľahlivo, no nesprávne navrhnutá môže byť riziková rovnako ako akýkoľvek iný systém.
Kvalita vnútorného prostredia: čo skutočne ovplyvňuje plesne?
Plesne vznikajú len vtedy, keď sú splnené tri podmienky:
- nadmerná vlhkosť
- nevhodná teplota povrchu
- nedostatočné vetranie
Polystyrén ani masívne drevo nie sú samy o sebe príčinou alebo riešením plesní.
Pravdivé tvrdenia k tejto téme:
✔ Difúzne otvorené steny môžu lepšie regulovať vlhkosť v interiéri
…ale len vtedy, keď je celý dom navrhnutý ako systém — od stien cez strechu až po vetranie.
✔ Plastové fólie nie sú problém, ak sú použité správne
V bežnej výstavbe (najmä v Česku a na Slovensku) fungujú úplne bezpečne.
✔ Kvalita vnútorného prostredia závisí viac od vetrania než od typu izolácie
Najväčší rozdiel robí:
- riadené vetranie s rekuperáciou
- pravidelné manuálne vetranie
- eliminácia tepelných mostov
Má severský spôsob zateplenia zmysel aj u nás?
Áno — ale nie univerzálne.
✔ Je vhodný tam, kde chce investor ekologické alebo prírodné riešenie
Masívne drevo a drevovláknité izolácie majú nižšiu ekologickú stopu.
✔ Je vhodný pre kvalitne navrhnuté drevostavby
Najmä tam, kde sú odborníci so skúsenosťami s difúzne otvorenými konštrukciami.
✔ Polystyrén má stále svoje miesto
Je lacný, dobre dostupný a pri správnom návrhu je bezpečný a funkčný.
Najpresnejšie je teda tvrdenie:
Oba prístupy sú správne — závisí od konkrétneho typu stavby, klímy a kvality návrhu.