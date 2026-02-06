Rozlúčte sa s polystyrénom. Objavil sa nový severský spôsob zatepľovania domov bez plastov, ktorý chráni aj pred plesňami

V Európe sa čoraz častejšie diskutuje o tom, ako zatepliť domy tak, aby boli energeticky úsporné, ekologické a zároveň bezpečné pre zdravie aj konštrukciu budovy. Popri klasických riešeniach založených na polystyréne sa začínajú presadzovať aj postupy používané v severských krajinách — najmä tie, ktoré pracujú s masívnym drevom a difúzne otvorenou skladbou stien.

Tieto technológie neodmietajú polystyrén úplne, no ponúkajú alternatívu, ktorá lepšie vyhovuje budovám určeným na prirodzenú reguláciu vlhkosti.

Polystyrén: výborný izolant, no s obmedzeniami, ktoré je potrebné poznať

Polystyrén (EPS alebo XPS) patrí medzi najrozšírenejšie zateplovacie materiály v Česku aj na Slovensku. Jeho výhody sú nesporné:

  • má nízku cenu
  • má výborné tepelnoizolačné vlastnosti
  • montuje sa rýchlo
  • má nízku hmotnosť

Na druhej strane má aj vlastnosti, o ktorých sa hovorí menej, no sú technicky preukázané:

✔ Polystyrén je vyrábaný z ropných produktov

Nejde o materiál z obnoviteľných zdrojov a jeho ekologická stopa je vyššia než pri prírodných izoláciách.

✔ Recyklácia je technicky možná, ale komplikovaná

EPS sa dá recyklovať, no v praxi sa to deje v obmedzenej miere, pretože je ľahký, objemný a znečistený z fasádnych systémov.

✔ Starnutie materiálu prebieha pomaly, no existuje

Polystyrén chránený omietkou nedegraduje rýchlo, ale v dlhodobom horizonte (desiatky rokov) môže dochádzať k zmenám jeho vlastností.

✔ Plastová parozábrana vytvára difúzne uzavretý systém

Samotný polystyrén nie je problémom — no v kombinácii s parozábranou môže konštrukcia výrazne obmedziť prechod vodných pár.
Ak je skladba steny navrhnutá nesprávne alebo je realizácia nekvalitná, môže dôjsť k kondenzácii vlhkosti a lokálnemu vzniku plesní.

Dôležité je však zdôrazniť:
👉 správne navrhnutý a kvalitne prevedený systém s polystyrénom funguje bezpečne a bez rizík.

Preto je dôležité nahrádzať polystyrén alternatívami len tam, kde to dáva technický alebo ekologický zmysel.

Severský prístup: konštrukcia, ktorá pracuje s vlhkosťou prirodzene

V Nórsku, Švédsku či Dánsku sú budovy vystavené výrazným klimatickým zmenám. Preto sa tu vyvinul odlišný prístup k návrhu stien — často bez plastových parozábran, s dôrazom na difúzne otvorenú skladbu, ktorá umožňuje regulovaný prechod vodných pár.

V týchto krajinách platia fakty:

✔ Difúzne otvorené steny umožňujú vodnej pare prechádzať konštrukciou kontrolovaným spôsobom

Takýto systém môže znižovať riziko kondenzácie, ak je správne navrhnutý.

✔ Masívne drevo dokáže krátkodobo akumulovať a následne uvoľňovať vlhkosť

Tým prispieva k stabilite vlhkostného režimu v dome.

✔ Parozábrana nie je vždy povinná

Severské normy pripúšťajú konštrukcie bez plastovej fólie, ale len vtedy, ak je ich skladba presne vypočítaná a preverovaná simuláciami.

✔ Nesprávne navrhnutá difúzne otvorená stena môže byť rovnako riziková ako nesprávne navrhnutá uzavretá stena

Žiadne riešenie nie je univerzálne — vždy rozhoduje odborný návrh.

Masívne drevo ako súčasť moderných stenových systémov

Jednou z technológií, ktoré vychádzajú z tohto prístupu, je aj systém TEWO.
O ňom platí:

✔ je to certifikovaný stavebný systém používaný v Európe,

✔ kombinuje masívne drevo a minerálnu alebo drevovláknitú izoláciu,

✔ vytvára difúzne otvorenú skladbu bez nutnosti plastovej parozábrany,

✔ dosahuje parametre nízkoenergetických a pasívnych domov.

Nie je to však riešenie „pre každý dom“. Pri návrhu sa musí vždy posudzovať:

  • klíma
  • orientácia stavby
  • skladba steny
  • typ vnútorného vykurovania
  • spôsob vetrania

Správne navrhnutá drevostavba funguje spoľahlivo, no nesprávne navrhnutá môže byť riziková rovnako ako akýkoľvek iný systém.

Kvalita vnútorného prostredia: čo skutočne ovplyvňuje plesne?

Plesne vznikajú len vtedy, keď sú splnené tri podmienky:

  1. nadmerná vlhkosť
  2. nevhodná teplota povrchu
  3. nedostatočné vetranie

Polystyrén ani masívne drevo nie sú samy o sebe príčinou alebo riešením plesní.

Pravdivé tvrdenia k tejto téme:

✔ Difúzne otvorené steny môžu lepšie regulovať vlhkosť v interiéri

…ale len vtedy, keď je celý dom navrhnutý ako systém — od stien cez strechu až po vetranie.

✔ Plastové fólie nie sú problém, ak sú použité správne

V bežnej výstavbe (najmä v Česku a na Slovensku) fungujú úplne bezpečne.

✔ Kvalita vnútorného prostredia závisí viac od vetrania než od typu izolácie

Najväčší rozdiel robí:

  • riadené vetranie s rekuperáciou
  • pravidelné manuálne vetranie
  • eliminácia tepelných mostov

Má severský spôsob zateplenia zmysel aj u nás?

Áno — ale nie univerzálne.

✔ Je vhodný tam, kde chce investor ekologické alebo prírodné riešenie

Masívne drevo a drevovláknité izolácie majú nižšiu ekologickú stopu.

✔ Je vhodný pre kvalitne navrhnuté drevostavby

Najmä tam, kde sú odborníci so skúsenosťami s difúzne otvorenými konštrukciami.

✔ Polystyrén má stále svoje miesto

Je lacný, dobre dostupný a pri správnom návrhu je bezpečný a funkčný.

Najpresnejšie je teda tvrdenie:

Oba prístupy sú správne — závisí od konkrétneho typu stavby, klímy a kvality návrhu.

