Rozklepnete vajce a uvidíte na žĺtku červenú bodku? Väčšina ľudí ho vyhadzuje úplne zbytočne

Možno sa vám to už stalo: rozbijete vajce, nalejete ho na panvicu a zrazu si všimnete malú červenú bodku priamo na žĺtku. Mnohí v tej chvíli stuhnú a premýšľajú, či je takéto vajce vôbec bezpečné a či by ho radšej nemali vyhodiť.
Ak ste niekedy váhali aj vy, ste v dobrej spoločnosti. Pravdou však je, že podobné „nedokonalosti“ vyzerajú hrozivejšie, než v skutočnosti sú. Vo väčšine prípadov nejde o nič, čo by predstavovalo riziko pre zdravie.
Prečo sa vo vajci objaví červená bodka?
Tvorba vajca v tele sliepky je pomerne zložitý biologický proces. V momente, keď sa z vaječníka uvoľní žĺtok, obklopujú ho množstvá drobných cievok, ktoré ho zásobujú živinami. Väčšinou prebehne všetko úplne hladko, no občas sa niektorá cievka jemne naruší.
Do vznikajúceho vajca sa tak dostane mikroskopické množstvo krvi, ktoré sa po rozklepnutí prejaví ako červená alebo tmavočervená bodka – najčastejšie na samotnom žĺtku. Občas sa môže objaviť aj v bielku, všetko závisí od toho, kedy počas tvorby k malému krvácaniu došlo.
Vyzerá to neobvykle, no nejde o známku nečerstvosti či pokazenosti. Bodka sa môže objaviť aj vo veľmi čerstvých vajciach.
Nie, nie je to embryo ani oplodnené vajce
Jedna z najčastejších obáv je, že červená bodka môže byť začínajúci zárodok kuriatka. To však pri vajciach kúpených v bežných obchodoch neprichádza do úvahy. Nosnice chované pre komerčný predaj žijú bez kohútov, takže oplodnenie nie je vôbec možné.
Červená bodka teda nemá nič spoločné so zárodkom. Je to len drobný zhluk krvi, ktorý sa do vajca dostal počas jeho vývinu v tele sliepky.
Podobne môžu ľudí vydesiť aj malé hnedasté kúsky, tzv. mäsité škvrny, ktoré vznikajú z maličkých častí tkaniva. Ani tie nepredstavujú zdravotné riziko, hoci vizuálne nepôsobia práve vábne.
Môžem také vajce bez obáv zjesť?
Áno, môžete. Vajíčko s červenou bodkou je bezpečné na konzumáciu a chuťovo či výživovo sa nijako nelíši od ostatných vajec. Ak vám esteticky prekáža, môžete ju jednoducho odstrániť špičkou noža alebo malou lyžičkou.
Oveľa dôležitejšie je sledovať iné ukazovatele kvality:
- či vajce nezapácha
- či má číry, pružný bielok
- či po rozklepnutí nepôsobí nezvyčajne riedko
Samotná červená bodka nie je dôvod na obavy.
Prečo sa škvrnky objavujú častejšie v domácich vajciach
Ak používate vajcia z dvora, možno ste si všimli, že krvavú bodku vidíte pomerne často. Je to preto, že vajcia v supermarketoch prechádzajú takzvaným candlingom – prehliadkou na silnom svetle. To odhalí aj drobné vnútorné nedokonalosti.
Vajcia s viditeľnými škvrnkami sa následne triedia bokom. Nie preto, že by boli nevhodné na jedenie, ale preto, že nevyzerajú „dokonalé“. Menší chovatelia však vajcia takto detailne netriedia, a preto sa s drobnými bodkami stretnete častejšie.
Čo to znamená pre chovateľov
Z hľadiska kuchyne nejde o problém. Pre chovateľa však môže častejší výskyt krvavých bodiek naznačovať, že sliepky sú vystavené stresu, zmenám prostredia alebo nemajú ideálnu výživu. O niečo častejšie sa tak deje aj u starších nosníc.
Pre spotrebiteľa to však nemá žiadny praktický dopad – vajce je aj tak použiteľné.
Ako červenú bodku z vajca odstrániť (ak vám prekáža)
Existuje viacero jednoduchých spôsobov, ako si s ňou poradiť:
- Rozklepnutie do samostatnej misky – škvrnku ľahko vyberiete ešte pred pridaním vajca k ostatným surovinám.
- Precedenie bielka cez sitko – ak je bodka v bielku, sitko ju zachytí.
- Tepelná úprava – pri miešaných vajciach či omelete sa väčšinou stratí a vôbec ju nevidno.
- Odstránenie po uvarení natvrdo – z vareného žĺtka ju jednoducho vyškrabnete.
- Použitie pri pečení – v koláčoch či cestách nie je ani stopa po nej, nijako neovplyvňuje výslednú chuť.
Červená bodka vo vajci je úplne bežná vec, ktorá síce môže pôsobiť znepokojivo, no nemá žiadny vplyv na bezpečnosť ani chuť. Ide len o prirodzenú súčasť tvorby vajca. Ak vám vadí, ľahko ju odstránite – a môžete pokojne variť ďalej.