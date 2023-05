Nie každý má vo svojom bývaní miesto pre posteľ a pohovku súčasne. S týmto problémom sa stretnete najmä v malých bytoch a garsónkach. Rozkladací gauč však ponúka sedenie, ale tiež odpočinok v podobe vytvorenia pohodlného lôžka. Kvalita hrá hlavnú úlohu, najmä ak jedná o pravidelné spanie.

Rozkladací gauč na každodenné spanie

Prispôsobenie gauča na každodenné spanie nie je žiadny problém. Treba však brať do úvahy základné kritériá výberu. Stabilná konštrukcia, jednoduchá manipulácia pri rozkladaní, chrbtici vyhovujúci matrac a odolné materiály. Treba si totiž uvedomiť, že gauč bude neustále používaný jednak na sedenie, a jednak na ležanie. Preto sú kvalitné poťahy a látky nutnosťou.

Rozkladacie pohovky si v podstate žijú dvojitým životom. Cez deň je to gauč, v noci zase posteľ. Ak práve rozmýšľate nad jeho kúpou, zvážte najmä to, koľko miesta na spánok potrebujete (pre dvoch dospelých ľudí, pre dieťa a pod.). V ponuke totiž nájdete rôzne ložné plochy gauča. Tvrdený pružinový matrac s hustejšími penami by mal byť v tomto prípade samozrejmosťou.

Pozrite si rozkladacie sedačky v týchto e-shopoch:

Gauč s úložným priestorom

Pragmatické riešenie rozkladacieho gauča nie je jeho jedinou výhodou. Množstvo produktov v tejto kategórii zároveň ponúka aj úložné priestory. Najčastejšie ide o rohové sedenie, no sortiment zahŕňa tiež dvoj alebo trojmiestne pohovky klasického tvaru. Gauč v tvare písmena L ponúkne viac miesta nielen počas dňa, ale tiež v noci. „Otoman“ ako pravá alebo ľavá časť pohovky totiž vytvára lôžko navyše.

Rozkladací gauč s úložným priestorom, to je praktický spôsob ako miesto ušetriť a zároveň ho „vyrobiť“. Jednoducho dva v jednom. Aj keď izbe to na veľkosti nepridá, získate dodatočnú plochu na ukrytie vecí a predmetov, ktoré nepoužívate dennodenne. „Skrýšou“ sa môže stať aj pre periny či posteľnú bielizeň.

Pozrite si aj tieto rozkladacie sedačky:

Detský rozkladací gauč

Rozkladacie gauče nájdu uplatnenie v rôznych miestnostiach. Okrem obývačiek sú vhodné tiež do detských a študentských izieb. Na prvý dojem aj malé gauče totiž dokážu poskytnúť dostatočne veľké lôžko po rozložení. Rohový a kožený variant sa pre deti síce až tak veľmi nehodí, no všetko je vecou vkusu a možností priestoru.

Lacno nakúpite aj kvalitu. Stačí sa poobzerať po konkurenčných predajcoch, akými sú napríklad (okrem iného) Ikea, Asko, Jysk, Merkury Market, Sconto a pod. Ak sa vám zapáčil drahší kúsok tohto nábytku, predaj na splátky možno oceníte práve vy. Za skúšku stojí aj navštívenie bazárových stránok Bazár alebo Bazoš. Možno práve tu natrafíte na elegantný rozkladací gauč, napríklad na chatu.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: