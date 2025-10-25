Rovnako nádherné ako Maldivy, len bližšie a oveľa lacnejšie. Táto destinácia láka cestovateľov počas zimy čoraz viac

Zima, sneh a tma za oknom – no vy túžite po mori, slnku a oddychu? Väčšina z nás si vtedy predstaví Maldivy, tropický raj s tyrkysovým morom a belostným pieskom. Lenže realita cien býva neúprosná. Ak však hľadáte exotiku, teplo a slnko počas zimy, nemusíte letieť cez pol sveta – stačí pár hodín letu a ocitnete sa v Egypte, pri Červenom mori.
Egypt – exotika, ktorú si môžete dovoliť
Zatiaľ čo Maldivy sú známe svojím luxusom a súkromím, Egypt ponúka veľmi podobnú atmosféru: teplé more, jasnú oblohu, dlhé pláže a skvelé hotely. Rozdiel je v tom, že v Egypte za rovnakú cenu získate dlhší pobyt, all-inclusive služby a kvalitné ubytovanie, často v rezortoch s vlastným koralovým útesom priamo pri pláži.
Najznámejšie letoviská ako Hurghada, Sharm el-Sheikh, Marsa Alam či El Quseir patria medzi najobľúbenejšie zimné destinácie Európanov. Miestni si dávajú záležať na pohostinnosti, jedlo je pestré a služby sú na úrovni, ktorá uspokojí aj náročnejších cestovateľov.
Zimné teploty: jar v plnom prúde
Kým u nás v novembri padajú teploty k nule, v Egypte sa denné maximá pohybujú medzi 23 až 27 °C. Slnečných dní je viac než 25 za mesiac a dážď je skôr výnimkou. Voda v Červenom mori má počas zimy príjemných 22 až 25 °C, takže sa bez problémov dá kúpať aj v decembri či januári.
Nočné teploty môžu klesnúť k 16 až 18 °C, preto sa večer oplatí mať ľahkú bundu alebo mikinu. Napriek tomu ide o jedno z mála miest, kde si v januári bez problémov zaplávate a opálite sa.
Ďalšou výhodou je krátky let bez časového posunu. Zo Slovenska či Česka trvá priamy let do Hurghady približne 4 až 4,5 hodiny a časový rozdiel je len +1 hodina, takže sa telo rýchlo prispôsobí.
More a koraly, ktoré vyrážajú dych
Červené more je právom považované za jedno z najčistejších a najkrajších morí sveta. Voda je tu priezračná, bohatá na život a koralové útesy sa nachádzajú často len pár metrov od brehu.
Stačí si nasadiť šnorchel a masku a okamžite sa ocitnete medzi pestrofarebnými rybami, morskými korytnačkami a koralovými záhradami. V niektorých oblastiach, ako je Marsa Alam, je možné vidieť dokonca aj delfíny alebo dugongy – vzácne morské cicavce.
Na rozdiel od Maldiv, kde sa k útesom často dopláva loďou, v Egypte ich máte doslova na dosah z hotelovej pláže.
Ceny, ktoré potešia
Dovolenka v Egypte je výrazne lacnejšia než na Maldivách.
- Zatiaľ čo týždeň v bežnom 4-hviezdičkovom rezorte na Maldivách stojí často 3 000 až 5 000 € na osobu
- v Egypte zaplatíte za porovnateľný all-inclusive pobyt len 800 až 1 200 € – často aj menej, ak využijete last minute ponuku
V cene býva zahrnutý letenka, transfer, ubytovanie, jedlo, nápoje aj služby hotela, takže po príchode už prakticky nič neplatíte.
Ako si dovolenku v Egypte užiť naplno
- Vyberte hotel s vlastným koralovým útesom – ideálne v Marsa Alam alebo južne od Hurghady.
- Spojte oddych s poznávaním – výlet do Luxoru, Káhiry či na púštne safari stojí za to.
- Sledujte last minute akcie – zľavy bývajú aj 40–60 % oproti bežnej cene.
- Ideálne obdobie na návštevu je od novembra do marca, keď je počasie stabilné a teploty nie sú extrémne.
- Zvážte aj menšie letoviská ako El Quseir či Soma Bay – bývajú tichšie a vhodné pre páry alebo rodiny.
Prečo si zamilovať Egypt v zime
Maldivy zostanú navždy symbolom luxusnej exotiky, no Egypt ponúka veľmi podobnú atmosféru za výrazne priaznivejšie ceny. V zime tu nájdete všetko, po čom človek túži – teplo, more, oddych, chutné jedlo a zmysel pre pohostinnosť.
Ak hľadáte slnečný útek od zimy bez prehnaných výdavkov, Egypt je ideálna voľba. Vraciate sa oddýchnutí, opálení a s pocitom, že ste si užili kúsok exotiky – bez toho, aby ste museli letieť na druhý koniec sveta.