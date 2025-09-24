Romantika s rizikom? Čo hovoria vedci o vplyve vonných sviečok na naše pľúca?

Zapálená sviečka dokáže vytvoriť útulnú atmosféru, zlepšiť náladu a spríjemniť večer. Najmä v jesenných a zimných mesiacoch sú vonné sviečky populárne – voňajú po škorici, vanilke, ihličí alebo kvetoch a mnohým pripomínajú pohodu domova. No hoci pôsobia nevinne, pri ich horení sa do ovzdušia uvoľňujú látky, ktoré môžu v určitých prípadoch negatívne vplývať na zdravie.
Čo sa uvoľňuje pri horení sviečok?
Mnohé komerčne dostupné sviečky sú vyrábané z parafínu, ktorý je vedľajším produktom ropného priemyslu. Pri horení parafínu vznikajú malé množstvá látok ako formaldehyd, toluén či benzén. Tieto chemikálie sa bežne vyskytujú aj v znečistenom ovzduší z dopravy či pri fajčení cigariet.
Vo vyšších koncentráciách môžu dráždiť oči a dýchacie cesty, vyvolávať kašeľ, bolesti hlavy alebo zhoršiť príznaky astmy a alergií. Niektoré z týchto látok sú pri dlhodobej a opakovanej expozícii klasifikované ako karcinogény.
Dôležité je však zdôrazniť, že množstvá uvoľnené z občas zapálenej sviečky sú nízke a podľa odborníkov väčšinou nepredstavujú priame zdravotné riziko, pokiaľ je miestnosť dobre vetraná. Riziko sa zvyšuje len pri častom používaní väčšieho množstva sviečok v malom a nevetranom priestore.
Ftaláty a umelé farbivá
Niektoré vône a farbivá v sviečkach obsahujú ftaláty alebo syntetické látky, ktoré sa používajú na fixáciu vôní. Pri spaľovaní sa môžu uvoľňovať do vzduchu. Podľa lekárov dlhodobé vystavenie ftalátom môže mať súvis s hormonálnymi zmenami či zhoršením astmy. Pri sviečkach je však opäť rozhodujúce, ako často a v akom prostredí sa používajú.
Knôty a ťažké kovy
V minulosti sa na výrobu knôtov používalo olovo alebo iné kovy, ktoré pri horení uvoľňovali toxické výpary. V Európskej únii sú dnes olovené knôty zakázané. Väčšina sviečok na trhu už používa bezpečnejšie alternatívy – napríklad knôty z bavlny alebo dreva. Pri lacných produktoch z dovozu však môže byť kvalita nejasná.
Ako si vybrať bezpečnejšie sviečky?
Ak chcete minimalizovať riziko, siahnite po sviečkach z prírodných voskov – včelieho, sójového či kokosového. Tieto vosky horia čistejšie a produkujú menej nežiaducich látok. Výhodou je aj to, že horia dlhšie než parafínové.
Pri kúpe si všímajte:
- zloženie (prírodný vosk, bavlnený alebo drevený knot)
- pôvod (lokálni výrobcovia často uvádzajú presné ingrediencie)
- označenie o bezpečnostných štandardoch
Ako používať sviečky s ohľadom na zdravie?
- Vetranie je základ. Po dohorení sviečky miestnosť vždy vyvetrajte.
- Nepáľte ich dlho. Odporúča sa maximálne 1–2 hodiny v kuse.
- Nikdy nenechávajte sviečku bez dozoru a neumiestňujte ju blízko horľavých materiálov.
- Držte ich mimo dosahu detí a zvierat.
Vonné sviečky dokážu spríjemniť atmosféru, no nie je dobré ignorovať ich vplyv na kvalitu vzduchu. Riziko zdravotných problémov pri občasnom a rozumnom používaní je veľmi nízke. Ak si však chcete byť istí, siahnite po sviečkach z prírodných voskov a nezabúdajte na pravidelné vetranie.