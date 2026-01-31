Rolety a úspory. Nenápadný trik, ktorý môže znížiť účty za kúrenie až o desiatky percent

Účty za kúrenie sa zvyšujú nielen kvôli cenám energií. Veľký vplyv má aj to, ako sa domácnosť správa v každodennom režime. Jednou z najdôležitejších, no často podceňovaných oblastí sú okná a to, či sú počas dňa alebo večera tienené. Správne používanie roliet, žalúzií alebo závesov môže citeľne znížiť tepelné straty, pretože bráni rýchlemu ochladzovaniu vnútornej plochy skla.
Prečo práve okná spôsobujú také veľké úniky tepla
Okná sú výrazne menej izolačné než obvodové steny. Aj kvalitné dvojsklá či trojsklá prepúšťajú teplo rýchlejšie, pretože sklo má nižší tepelný odpor. Keď sa vonku výrazne ochladí, teplota na vnútornej strane skla klesá, a tým sa z miestnosti odvádza viac tepelnej energie.
V starších domoch môžu byť straty cez okná naozaj vysoké. V moderných stavbách sú menšie, ale stále existujú. To znamená, že každý prvok, ktorý dokáže spomaliť výmenu tepla medzi interiérom a vonkajším prostredím, pomáha stabilizovať teplotu v miestnosti.
Ako rolety pomáhajú udržať teplo vo vnútri
Keď roletu alebo záves večer zatiahnete, medzi sklom a materiálom vznikne vzduchová medzera. Tá funguje ako doplnková izolačná vrstva. V praxi:
- spomaľuje chladnutie skla
- znižuje prúdenie studeného vzduchu smerom do miestnosti
- bráni rýchlemu úniku tepla smerom von
Účinok závisí od typu tienenia – hrubšie materiály a tesnejšie uložené rolety majú lepší izolačný efekt. Vonkajšie rolety chránia tepelné vlastnosti okna ešte viac, pretože znižujú ochladzovanie skla zo strany exteriéru.
Hoci presné čísla sa môžu líšiť podľa typu budovy a okien, správne používanie tienenia preukázateľne znižuje tepelné straty a tým aj potrebu kúrenia.
Prečo cez deň rolety nechať vytiahnuté
Zimné slnko je slabšie, no stále poskytuje merateľné množstvo tepla. Ak slnečné lúče dopadajú na sklenú plochu, dokážu miestnosť prirodzene ohriať a čiastočne tak nahradiť kúrenie. Preto platí jednoduché pravidlo:
- cez deň nechajte rolety otvorené, aby ste využili slnečné zisky
- po zotmení alebo počas mrazov ich zatiahnite, aby ste obmedzili tepelné straty
Takéto striedanie zodpovedá zásadám pasívneho solárneho využívania energie a je fyzikálne overené.
Ak rolety nemáte, závesy dokážu pomôcť tiež
Aj obyčajné hrubšie závesy dokážu zlepšiť tepelné podmienky v miestnosti. Čím hustejší materiál a čím lepšie prilieha k stene, tým lepšie bráni prenikaniu chladu.
Existuje viac možností, ktoré fungujú:
- hrubé látkové závesy
- zatemňovacie rolety s vyššou hustotou materiálu
- kombinácia žalúzií a závesov
Každá vrstva naviac vytvára ďalší odpor pre teplo, ktoré by inak unikalo cez okno.
Ako používať rolety, aby fungovali efektívne
Tienenie pomáha len vtedy, keď sa využíva správne. Toto sú základné zásady:
- netieniť okná cez deň zbytočne, aby ste neprišli o solárne zisky,
- nezakrývať ním radiátory, teplo by sa zadržiavalo pri okne a nedostalo do priestoru,
- vetrať krátko a intenzívne, aby sa minimalizovalo ochladzovanie interiéru,
- skontrolovať tesnenie okien, pretože netesnosti môžu mať väčší vplyv na straty tepla než samotné sklo.
Úspora nevzniká jediným opatrením, ale súčtom viacerých drobných krokov. Rolety sú jedným z najjednoduchších spôsobov, ako ich doma začať uplatňovať.