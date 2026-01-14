Roky kritizovaná funkcia Androidu končí. Google konečne umožní jej úplné vypnutie aj odstránenie

Užívatelia Androidu – najmä majitelia telefónov Google Pixel – na túto funkciu upozorňovali už roky. Aj keď ju bolo možné v nastaveniach vypnúť, v skutočnosti nikdy úplne nezmizla a stále zaberala priestor na domovskej obrazovke. Teraz však prichádza zmena, ktorá sa objavila v testovacích verziách systému a potvrdzuje, že Google konečne otvára cestu k jej úplnému odstráneniu.
At a Glance: užitočný nápad, ktorý mnohým prekážal
Widget At a Glance patrí k dlhodobo integrovaným prvkom Androidu, najmä v telefónoch Pixel. Zobrazuje aktuálny dátum, počasie, udalosti z kalendára či upozornenia na dopravu. Pre niektorých môže byť praktický, no mnohí ho nepoužívali vôbec.
Doteraz mal jeden zásadný problém:
- aj po vypnutí widget na domovskej obrazovke zostával
- jeho priestor nebolo možné využiť na ikony ani iné widgety
- pôsobil ako prvok, ktorý používateľ nemôže ovplyvniť
Najvýraznejšie to bolo viditeľné práve na smartfónoch Pixel, kde je At a Glance pevnou súčasťou predvoleného launcheru.
Beta verzia Androidu prináša zásadnú zmenu
V Android 16 QPR3 Beta 1, ktorú Google sprístupnil testerom, sa objavila nová možnosť:
➡️ úplné vypnutie At a Glance z domovskej obrazovky vrátane odstránenia miesta, ktoré doteraz blokoval.
Používateľ si môže funkciu vypnúť v nastaveniach launcheru a priestor v hornej časti obrazovky sa správa ako bežná časť rozhrania – možno ho využiť na widgety či ikony presne podľa vlastných predstáv.
Dôležité je však vedieť, že:
- funkcia je momentálne dostupná len v beta verzii
- nejde zatiaľ o súčasť stabilného vydania Androidu
- Google zmenu testuje a môže ju ešte doladiť pred oficiálnym uvedením
Prečo sa Google rozhýbal až teraz?
Dôvodom je postupná premena systému Android, ktorý je čoraz viac prepojený so službami umelej inteligencie a prediktívnymi nástrojmi. At a Glance bol dlho vnímaný ako kľúčový „inteligentný“ prvok, ktorý má používateľovi automaticky ponúkať užitočné informácie.
Postupne sa však ukázalo, že nie všetci tento prístup ocenia a veľká skupina ľudí by namiesto toho privítala jednoduchšiu možnosť – mať čistú obrazovku bez prvku, ktorý nepoužívajú.
Význam tejto zmeny
Nová možnosť odstránenia widgetu síce pôsobí ako drobná úprava, no pre používateľov Pixelov ide o dlho očakávané zlepšenie. Android sa opäť viac vracia k myšlienke, že má slúžiť používateľovi, nie presadzovať prednastavené riešenia.
Aktuálne ide o funkciu dostupnú výhradne v beta verzii systému. Ak ju Google potvrdí aj pre stabilné vydanie Androidu, používatelia po celom svete získajú možnosť, na ktorú čakali celé roky.