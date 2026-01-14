Roky kritizovaná funkcia Androidu končí. Google konečne umožní jej úplné vypnutie aj odstránenie

Užívatelia Androidu – najmä majitelia telefónov Google Pixel – na túto funkciu upozorňovali už roky. Aj keď ju bolo možné v nastaveniach vypnúť, v skutočnosti nikdy úplne nezmizla a stále zaberala priestor na domovskej obrazovke. Teraz však prichádza zmena, ktorá sa objavila v testovacích verziách systému a potvrdzuje, že Google konečne otvára cestu k jej úplnému odstráneniu.

At a Glance: užitočný nápad, ktorý mnohým prekážal

Widget At a Glance patrí k dlhodobo integrovaným prvkom Androidu, najmä v telefónoch Pixel. Zobrazuje aktuálny dátum, počasie, udalosti z kalendára či upozornenia na dopravu. Pre niektorých môže byť praktický, no mnohí ho nepoužívali vôbec.

Doteraz mal jeden zásadný problém:

  • aj po vypnutí widget na domovskej obrazovke zostával
  • jeho priestor nebolo možné využiť na ikony ani iné widgety
  • pôsobil ako prvok, ktorý používateľ nemôže ovplyvniť

Najvýraznejšie to bolo viditeľné práve na smartfónoch Pixel, kde je At a Glance pevnou súčasťou predvoleného launcheru.

Beta verzia Androidu prináša zásadnú zmenu

V Android 16 QPR3 Beta 1, ktorú Google sprístupnil testerom, sa objavila nová možnosť:

➡️ úplné vypnutie At a Glance z domovskej obrazovky vrátane odstránenia miesta, ktoré doteraz blokoval.

Používateľ si môže funkciu vypnúť v nastaveniach launcheru a priestor v hornej časti obrazovky sa správa ako bežná časť rozhrania – možno ho využiť na widgety či ikony presne podľa vlastných predstáv.

Dôležité je však vedieť, že:

  • funkcia je momentálne dostupná len v beta verzii
  • nejde zatiaľ o súčasť stabilného vydania Androidu
  • Google zmenu testuje a môže ju ešte doladiť pred oficiálnym uvedením

Prečo sa Google rozhýbal až teraz?

Dôvodom je postupná premena systému Android, ktorý je čoraz viac prepojený so službami umelej inteligencie a prediktívnymi nástrojmi. At a Glance bol dlho vnímaný ako kľúčový „inteligentný“ prvok, ktorý má používateľovi automaticky ponúkať užitočné informácie.

Postupne sa však ukázalo, že nie všetci tento prístup ocenia a veľká skupina ľudí by namiesto toho privítala jednoduchšiu možnosť – mať čistú obrazovku bez prvku, ktorý nepoužívajú.

Význam tejto zmeny

Nová možnosť odstránenia widgetu síce pôsobí ako drobná úprava, no pre používateľov Pixelov ide o dlho očakávané zlepšenie. Android sa opäť viac vracia k myšlienke, že má slúžiť používateľovi, nie presadzovať prednastavené riešenia.

Aktuálne ide o funkciu dostupnú výhradne v beta verzii systému. Ak ju Google potvrdí aj pre stabilné vydanie Androidu, používatelia po celom svete získajú možnosť, na ktorú čakali celé roky.

