Roky boli pre vedcov záhadou. "Vílie" kruhy v púšťach zrejme skrývajú kľúč k energii budúcnosti

Uprostred vyprahnutých púští v Namíbii, Austrálii či Brazílii sa rozprestiera zvláštna mozaika – stovky dokonale kruhovitých miest bez rastlín, ktoré sa tiahnu až po obzor. Z výšky pripomínajú dielo neznámeho umelca. V skutočnosti však ide o jeden z najtajomnejších prírodných javov, ktoré ľudstvo pozná.
Vedci ich nazývajú vílie kruhy (fairy circles) a ich pôvod bol dlhé desaťročia predmetom sporov medzi biológmi, geológmi aj ekológmi. Aj keď sa objavilo viacero teórií, pravda je zložitejšia – a dodnes nie je úplne jednoznačne vysvetlená.
Pozrite si zábery z púšte
Ak vás tento prírodný fenomén fascinuje, pozrite si krátke video, ktoré zachytáva vílie kruhy z vtáčej perspektívy a predstavuje niektoré z vedeckých teórií, ktoré sa ich snažia vysvetliť:
Zvláštny fenomén v srdci púšte
Najznámejšie vílie kruhy sa nachádzajú v púšti Namib na juhozápade Afriky. Z diaľky pôsobia ako spálené miesta v tráve, no pri bližšom pohľade ide o pravidelné kruhy s priemerom od niekoľkých desiatok centimetrov až po niekoľko metrov. Okolo nich sa darí vegetácii, no vnútro zostáva úplne holé.
Podobné útvary boli neskôr objavené aj v Austrálii, Brazílii či v odľahlých oblastiach Ruska. To naznačuje, že nejde o lokálny jav, ale o širší prírodný mechanizmus, ktorý sa za určitých podmienok opakuje na viacerých miestach planéty.
Dlhoročné vedecké diskusie
Odborníci už roky hľadajú odpoveď na otázku, prečo majú tieto kruhy taký pravidelný tvar a ako vznikajú práve v týchto suchých oblastiach. Medzi najrozšírenejšie teórie patria:
- Ekologická teória rastlín:
Podľa výskumu ide o dôsledok toho, že rastliny sa v extrémne suchom prostredí „usporiadajú“ tak, aby si efektívne rozdelili dostupnú vodu. Každý kruh tak funguje ako systém prežitia – rastliny na jeho okraji zadržiavajú vlhkosť, zatiaľ čo stred zostáva bez života.
- Teória o termitoch:
Iní vedci poukazujú na činnosť pieskových termitov, ktorí pod zemou vytvárajú zložité kolónie. Ich hniezda môžu meniť štruktúru pôdy a zabraňovať rastu rastlín v jej strede, čím vzniká typický kruhový tvar.
- Geologické a chemické faktory:
Niektoré štúdie sa zamerali aj na zloženie pôdy a mikroklímu, ktoré môžu prispieť k tomu, že rastliny v určitých miestach nedokážu klíčiť alebo prežiť.
Nové výskumy z Viedne: možná súvislosť s vodíkom
V posledných rokoch sa objavila aj ďalšia, zaujímavá hypotéza, ktorá priťahuje pozornosť geológov. Tím vedcov z Viedenskej univerzity skúma, či by kruhovité útvary v púštiach nemohli súvisieť s únikom plynov z podzemia, najmä vodíka – prvku, ktorý sa čoraz viac spomína ako potenciálny zdroj čistej energie budúcnosti.
Podľa predbežných dát by únik vodíka mohol ovplyvniť štruktúru pôdy a tým aj rast rastlín na povrchu. Zatiaľ však ide len o hypotézu, ktorá nebola jednoznačne potvrdená. Vedci zdôrazňujú, že hoci sa podobné procesy v prírode dejú, spojenie vílích kruhov s vodíkom je stále v štádiu výskumu a neexistujú dôkazy, že by tieto miesta predstavovali zásoby využiteľnej energie.
Čo však o vodíku vieme
Vodík je najrozšírenejší prvok vo vesmíre a má veľký potenciál ako čistý nosič energie. Samotný o sebe nie je zdrojom energie, ale dá sa využiť na jej uchovanie a premenu. Keď sa kombinuje s kyslíkom, vzniká voda a elektrina – bez emisií oxidu uhličitého.
Takzvané palivové články, ktoré túto reakciu využívajú, dnes poháňajú niektoré autobusy, vlaky či experimentálne automobily. Vodík sa dá využiť aj pri spaľovaní ako alternatíva k fosílnym palivám – bez dymu a bez znečistenia ovzdušia.
Tajomstvo, ktoré ešte čaká na odhalenie
Hoci médiá často opisujú vílie kruhy ako „mapu energie budúcnosti“, vedci sú zatiaľ opatrní. Neexistuje žiadny dôkaz, že by kruhy skutočne označovali ložiská vodíka, ani že by mali priamy vzťah k ťažbe energie.
Isté však je, že tieto fascinujúce obrazce predstavujú jeden z najpozoruhodnejších príkladov samoorganizácie v prírode – či už ide o spoluprácu rastlín, činnosť termitov alebo geologické procesy v hĺbke zeme.
Príroda ako učebnica pre vedcov
Vílie kruhy nám pripomínajú, že aj v prostredí, ktoré sa zdá byť mŕtve a pusté, sa skrývajú zložité prírodné mechanizmy. Každý nový výskum posúva naše chápanie ďalej – od rastlín bojujúcich o kvapku vody až po možné spojenie s procesmi v hlbinách Zeme.
Možno raz zistíme, že tieto nenápadné kruhy sú viac než len estetická zvláštnosť púšte – že sú dôkazom neviditeľných síl, ktoré riadia rovnováhu medzi životom, vodou a energiou.
Článok je založený na aktuálne potvrdených vedeckých poznatkoch. Teória o úniku vodíka je zatiaľ neoverená hypotéza, nie fakt. Najviac dôkazov dnes podporuje vysvetlenie, že vílie kruhy vznikajú vďaka adaptácii rastlín na suché prostredie a činnosti termitov.