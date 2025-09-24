Rodinná pohoda sa zmenila na drámu. Smartfón vybuchol malému chlapcovi priamo v rukách

Včínskej provincii Jiangsu došlo 7. septembra 2025 k vážnemu incidentu, keď počas bežného používania explodoval smartfón Xiaomi 13. Zariadenie držal v rukách trojročný chlapec, ktorý utrpel popáleniny na ruke a dolných končatinách. Rodina uviedla, že telefón nebol v čase výbuchu pripojený k nabíjačke a predtým neprešiel žiadnou opravou.
Incident vyvolal pozornosť na sociálnych sieťach
Podľa výpovedí rodiny sa chlapec hral s telefónom na pohovke, keď zariadenie náhle vzbĺklo a explodovalo. Rodina tvrdí, že smartfón používala viac ako rok a vždy iba s originálnym príslušenstvom. Video zachytávajúce následky sa rozšírilo na čínskej platforme a vyvolalo rozsiahlu diskusiu o bezpečnosti moderných smartfónov.
Pozrite si video súvisiace s incidentom:
Reakcia Xiaomi
Spoločnosť Xiaomi sa k prípadu vyjadrila prostredníctvom miestnych médií. Uviedla, že zvyšky zariadenia boli zaslané do výskumného centra na odbornú analýzu, aby sa zistila presná príčina. Podľa vyjadrenia firmy sú takéto udalosti veľmi zriedkavé a dôvody môžu byť rôzne – od chýb batérie cez technické riešenie až po vonkajšie faktory, ako je teplo alebo nárazy.
Výsledky vyšetrovania zatiaľ neboli zverejnené.
Riziko batérií v smartfónoch
Odborníci pripomínajú, že za väčšinou podobných incidentov stoja lítium-iónové batérie, ktoré sú štandardnou súčasťou všetkých moderných mobilov. V prípade prehriatia môže dôjsť k tzv. tepelnému úniku – reťazovej reakcii, ktorá končí požiarom alebo výbuchom.
Aj keď ide o zriedkavé udalosti, riziko nemožno úplne vylúčiť. V minulosti sa s podobným problémom stretli aj iné značky, najznámejší je prípad Samsung Galaxy Note 7 z roku 2016, ktorý musel byť po sérii výbuchov celosvetovo stiahnutý z predaja.
Odporúčania pre používateľov
Špecialisti radia držať sa niekoľkých základných pravidiel, ktoré môžu znížiť riziko:
- používať iba originálne nabíjačky a káble
- vyhýbať sa vystavovaniu telefónu extrémnym teplotám
- pri nadmernom prehrievaní zariadenie okamžite vypnúť
- dohliadať na používanie mobilov u malých detí