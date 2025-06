Ročne zahynie miliarda vtákov na sklenených fasádach. Pomôžte im týmito opatreniami prežiť

Moderná architektúra často využíva rozsiahle sklenené fasády a okná, ktoré esteticky prepájajú interiéry budov s vonkajším prostredím. Napriek nesporným výhodám však tieto konštrukcie predstavujú vážne nebezpečenstvo pre vtáky. Každý rok na celom svete zahynie množstvo vtákov po náraze do sklenených plôch, pretože nedokážu tieto povrchy dostatočne včas rozpoznať ako prekážku.

Prečo sú sklenené plochy pre vtáky nebezpečné?

Vtáky majú problém vnímať sklenené povrchy z dvoch hlavných dôvodov:

Priehľadnosť skla : Ak je sklo úplne priehľadné, vtáky ho vnímajú ako voľný priestor a snažia sa cezeň preletieť.

: Ak je sklo úplne priehľadné, vtáky ho vnímajú ako voľný priestor a snažia sa cezeň preletieť. Reflexívnosť skla: Pri reflexných sklenených plochách sa odráža okolitá vegetácia, stromy a obloha. Vtáky si tak myslia, že ide o bezpečný prírodný priestor a snažia sa do neho vletieť.

Tieto faktory v kombinácii s vysokou rýchlosťou letu spôsobujú, že vtáky často nestihnú včas zareagovať, a kolízie bývajú fatálne.

Vo videu sa dozviete o dôvodoch, prečo vtáky narážajú do skiel, a o opatreniach, ktoré môžeme prijať na zníženie tohto rizika. Je to užitočný zdroj pre každého, kto sa zaujíma o ochranu vtáctva a chce prispieť k bezpečnejšiemu prostrediu pre tieto tvory.

Ako riziko kolízií minimalizovať?

Existuje viacero jednoduchých a efektívnych spôsobov, ako výrazne znížiť riziko, že vtáky narazia do okien či sklenených fasád budov:

Špeciálne fólie a nálepky

Veľmi efektívnym riešením sú fólie alebo nálepky, ktoré sú pre vtáky dobre viditeľné, no pre ľudí zostávajú takmer neviditeľné. Takéto fólie je možné nalepiť aj na už existujúce sklá. Vzorované sklo

Sklo s viditeľným vzorom, vytvoreným pieskovaním, leptaním, farebnými potlačami či inými technikami, dokáže vtákom jasne naznačiť, že ide o prekážku. Zníženie reflexivity skla

Používanie špeciálneho skla s nízkou reflexiou minimalizuje nebezpečné zrkadlenie okolitého prostredia, čím sa riziko kolízií výrazne znižuje. Správne osvetlenie okolia

Rovnomerne rozptýlené svetlo, ktoré nevytvára intenzívne odrazy, je pre vtáky menej zavádzajúce. Dôležité je predchádzať nadmernému zrkadleniu prostredia.

Mýty, ktorým sa vyhnúť

Často sa používa riešenie v podobe siluety dravca nalepenej na sklo. Jednotlivá statická silueta však nie je pre vtáky efektívnou ochranou. Na to, aby bola podobná ochrana funkčná, je potrebné, aby boli samolepky, fólie alebo vzory aplikované husto (najviac 10 cm od seba) a na vonkajšej strane skla.

Odporúčania pri projektovaní budov

Pri návrhu nových stavieb je dôležité myslieť aj na ochranu vtáctva:

Vyhnite sa priehľadom naprieč celou budovou, ktoré môžu vtáky mýliť.

Neumiestňujte rastliny priamo za veľké sklenené plochy, pretože vtáky láka zeleň ako bezpečné miesto pristátia.

Zohľadnite ochranné prvky už v projektovej dokumentácii.

Záver

Hoci právne predpisy často neuvádzajú presné pravidlá ochrany vtákov pred nárazmi do skla, architekti a stavebníci majú všeobecnú povinnosť brať do úvahy ochranu prírody. Dobrou praxou je preto aplikovať preventívne opatrenia, ktoré dokážu významne znížiť počet tragických kolízií vtákov so sklom.