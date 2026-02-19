Rocchetta Mattei. Zvláštny taliansky zámok, kde sa prelína maurský štýl, renesancia aj stredovek

Zámok Rocchetta Mattei, ktorý stojí v obci Grizzana Morandi v regióne Emilia-Romagna, patrí medzi najneobvyklejšie architektonické stavby v Taliansku. Už pri prvom pohľade je zrejmé, že nevznikal tradičným spôsobom – jeho podoba je výsledkom postupnej, desiatky rokov trvajúcej prestavby, ktorú riadil vizionár a excentrik Cesare Mattei.
Ako vznikol zámok Rocchetta Mattei?
Mattei v roku 1850 zakúpil pozemok s ruinami stredovekého opevnenia Rocca di Savignano. Na jeho mieste začal budovať vlastný zámok, ktorý mal byť zároveň sídlom, laboratóriom aj symbolom jeho životnej filozofie. Výstavba pokračovala počas celého Matteiho života a po jeho smrti na nej pracovali aj jeho dedičia.
Architektonický štýl zámku je eklektický – spája prvky maurskej architektúry (najmä inšpirované španielskou Alhambrou), novostredoveké a novorenesančné prvky, ale aj romantické a iluzívne dekorácie typické pre 19. storočie.
Iluzívna výzdoba – fakt, ktorý robí zámok jedinečným
Rocchetta Mattei je známa aj tým, že mnoho prvkov, ktoré vyzerajú ako mramor, kameň či drahé obklady, je vyrobených zo sadry, dreva, plátna alebo papiera. Ide o techniku trompe-l’œil – optickú ilúziu, ktorá bola v 19. storočí obľúbená a Mattei ju využíval s nadšením.
Gróf Mattei a elektrohomeopatia
Cesare Mattei sa po odchode z verejného života venoval výskumu vlastného liečebného systému, ktorý nazval elektrohomeopatia. Tento smer alternatívnej medicíny v 19. storočí získal medzinárodnú pozornosť, hoci nemal vedecké uznanie. Mattei prijímal návštevníkov z mnohých krajín a svoj zámok využíval ako centrum tejto činnosti.
Po jeho smrti v roku 1896 pokračoval v práci jeho adoptívny syn Luigi, ktorý v zámku pôsobil až do roku 1959.
Zámok ako hotel, turistická atrakcia a následný úpadok
V roku 1959 bol komplex predaný rodine Stefanelliovcov, ktorá ho sprístupnila verejnosti a prevádzkovala v ňom malý hotel a turistické prehliadky. Objekt fungoval do 80. rokov 20. storočia, keď bol pre finančné problémy uzavretý. Nasledujúce roky zámok chátral, no jeho architektonická hodnota zostala nepopierateľná.
Obnova a rekonštrukcia pod záštitou nadácie Carisbo
V roku 2005 zámok odkúpila nadácia Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna (Carisbo). Cieľom bolo zachrániť objekt pred úplným zničením a umožniť jeho opätovné otvorenie verejnosti.
Rekonštrukcia bola mimoriadne náročná a pozostávala z týchto faktov:
- Stabilizácia nosných konštrukcií a opravy poškodených častí.
- Kompletná obnova striech, terás a vonkajších plášťov.
- Reštaurovanie citlivej interiérovej výzdoby, najmä sádrových a maľovaných prvkov.
- Zriadenie moderného technického zázemia, elektrických rozvodov a bezpečnostných systémov.
- Úprava prehliadkových okruhov tak, aby boli čo najbezpečnejšie a čiastočne bezbariérové.
Keďže ide o zložitý komplex s množstvom chodieb a miestností, obnova prebiehala po etapách.
Znovuotvorenie v roku 2015 a pokračujúce práce
Zámok Rocchetta Mattei bol pre verejnosť znovu otvorený v roku 2015, čo predstavovalo zásadný míľnik jeho novodobých dejín. Návštevníci dnes môžu vidieť viaceré zreštaurované sály, ikonickú maurskú časť aj charakteristické schodiská.
V roku 2024 prebieha ďalšia etapa reštaurátorských prác, tentoraz zameraná najmä na arabské (maurské) krídlo, ktoré je považované za jednu z architektonicky najhodnotnejších častí celého areálu.
Zachovanie zámku je dlhodobý proces, no aktuálny stav naznačuje, že jeho budúcnosť je stabilná a pozitívna.