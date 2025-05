Robíte túto chybu pri vyprážaní rezňov aj vy? Kvôli nej nikdy nebudú chutiť dokonale

Rezňom málokto odolá. Nech už patríte k tým, ktorí preferujú klasické bravčové alebo jemnejšie kuracie, dobrý rezeň má miesto na každom slovenskom stole. Hoci mnohé rodiny majú svoj osvedčený spôsob prípravy, niektoré chyby sa stále opakujú. Prinášame niekoľko rád, vďaka ktorým pripravíte perfektné a navyše zdravšie rezne.

Ako si vybrať správny druh mäsa?

Ak sa rozhodnete pre bravčový rezeň, voľte mäso, ktoré je jemne prerastené tukom – ideálna je bravčová krkovička. Tá sa totiž postará o úžasne šťavnatý výsledok. Pokiaľ preferujete chudšie kúsky, siahnite po stehne. Výsledný rezeň nebude síce tak šťavnatý ako z krkovičky, no stále poteší jemnou textúrou.

Pri kuracích rezňoch sa väčšina domácností spolieha na prsia. Tie sú však citlivé na vysušenie, takže ak chcete zaručene šťavnatý rezeň, vyskúšajte radšej vykostené kuracie stehná. Výsledok vás veľmi príjemne prekvapí.

Správna príprava mäsa – ako na to?

Veľmi dôležitá je hrúbka rezňov. Mäso by nemalo byť ani príliš tenké, ani príliš hrubé – optimálne je, ak majú plátky hrúbku približne 1 centimeter. Zatiaľ čo bravčové mäso môžete jemne naklepať z jednej strany, kuracie stačí skutočne len veľmi opatrne, aby ste nenarušili štruktúru a nestratilo svoju šťavnatosť.

Výborným trikom je použiť pri klepaní mäsa potravinovú fóliu alebo mikroténový sáčok – vďaka tomu bude mäso lepšie držať tvar a ušetríte si množstvo upratovania v kuchyni. Aby ste zabránili neželanému krúteniu rezňov pri smažení, môžete okraje mäsa po obvode na niekoľkých miestach narezať. Ak chcete ísť ešte ďalej a zaistiť, že mäso ostane extra šťavnaté, vyskúšajte pred obaľovaním marinovanie v jogurte či majonéze. Stačí hodinka až dve v chladničke a rozdiel bude obrovský.

Trojobal, ktorý naozaj funguje

Každý vie, že dobrý rezeň je aj o správne zvolenom obale. Najskôr mäso dôkladne osoľte, prípadne jemne okoreňte, a následne obalte v hrubej múke. Potom múku jemne pritlačte rukami a nechajte mäso 10 minút oddychovať. Týmto krokom zabezpečíte, že obal pri vyprážaní krásne priľne a neodpadne.

Po krátkej pauze mäso ešte raz jemne poprášte múkou, namočte do rozšľahaného vajíčka (nepridávajte do neho vodu ani mlieko!) a nakoniec dôkladne obaľte v strúhanke. V ideálnom prípade používajte domácu strúhanku pripravenú z asi tri dni starého pečiva. Samozrejme, ak nemáte čas, môžete použiť aj kupovanú, no chuťový rozdiel bude citeľný.

Kľúč k dokonalému rezňu – vyberte správny tuk

Práve tu robí mnoho ľudí zásadnú chybu. Na vyprážanie používajú klasický slnečnicový alebo repkový olej, ktorý sa pomerne rýchlo prepaľuje a zhoršuje chuť rezňov. Najlepšou voľbou je preto kvalitná bravčová masť alebo ghí, teda prepustené maslo.

Prečo je masť taká výhodná?

Bravčová masť bola dlhé roky odsudzovaná ako nezdravá potravina, ktorá výrazne zvyšuje cholesterol. Opak je však pravdou! Táto prírodná surovina obsahuje viac prospešných mononenasýtených tukov a omega-3 mastných kyselín než klasické maslo. Navyše v nej nenájdete žiadne zdraviu škodlivé transmastné tuky.

Ďalšou veľkou výhodou bravčovej masti je obsah vitamínu D, ktorý je dôležitý pre imunitu a zdravé kosti. Okrem toho masť dobre odoláva vysokým teplotám, pričom sa začína prepaľovať až pri teplotách nad 180 stupňov Celzia, čo znamená, že vaše rezne budú rovnomerne vypražené a príjemne chrumkavé, no zároveň zdravšie ako pri použití bežného oleja.

Víkendová výzva: skúste to tentoraz inak!

Keď sa najbližšie pustíte do prípravy rezňov, dajte šancu tradičnej bravčovej masti a využite naše tipy. Získate nielen chutnejšie a zdravšie jedlo, ale vaša rodina bude rezne chváliť ešte dlho po tom, ako zmiznú z taniera. Garantujeme, že po vyskúšaní tohto spôsobu už nikdy nebudete chcieť smažiť rezne inak.