Robíte túto chybu pri letnom vetraní aj vy? Výsledkom môže byť rozžeravený byt a vydýchaný vzduch

S príchodom letných horúčav sa otázka správneho vetrania stáva jednou z najdôležitejších tém pre každého, kto chce doma udržať aspoň ako-tak príjemné prostredie. Napriek tomu veľké množstvo ľudí opakuje rovnakú chybu – otvárajú okná v nesprávny čas a v nesprávnej intenzite. Výsledok? Teplota v byte stúpa k neznesiteľným hodnotám, vzduch sa stáva ťažkým, dusivým a nepríjemne zatuchnutým.

Pritom by stačilo dodržiavať niekoľko jednoduchých zásad a situácia by sa mohla otočiť o 180 stupňov – z rozhorúčeného bytu by ste si mohli vytvoriť útočisko, kam sa s radosťou vrátite aj počas najväčších horúčav.

Ak vás zaujíma, ako vetrať efektívne a zároveň si udržať v byte príjemnú teplotu aj bez klimatizácie, určite odporúčame pozrieť si krátke, ale výstižné video z YouTube kanála Skupina ČEZ, ktoré túto tému krásne zhrňuje:

Ako správne vetrať v lete – VIDEO TU

Kedy vetrať? Rozhoduje čas, nie len teplota

Najväčšou chybou, ktorej sa mnohí dopúšťajú, je otváranie okien počas najhorúcejších častí dňa – teda v čase obeda alebo popoludní. Je síce pravda, že keď sa byt prehrieva, máme prirodzenú tendenciu otvoriť okno, no ak je vonku ešte teplejšie než dnu, v skutočnosti tým púšťame horúčavu dnu. Miesto ochladenia tak dosiahneme presný opak – steny sa rozpália, nábytok sa prehreje a byt sa mení na saunu, v ktorej sa nedá existovať ani v noci.

Tepelná zotrvačnosť budovy navyše spôsobí, že rozpálené steny a podlahy ešte dlho vyžarujú teplo. Aj keď sa v noci ochladí, interiér zostáva horúci a nepohodlný. Týmto spôsobom sa z vášho domova stane miesto, kde si neoddýchnete.

Vetrať treba premyslene – nie neustále

Účinné letné vetranie nie je o tom, mať okná otvorené celý deň. V skutočnosti ide o strategickú výmenu vzduchu v čase, keď to má zmysel – teda skoro ráno, neskoro večer alebo v noci. Vtedy je vonkajší vzduch chladnejší ako ten vnútorný, a preto dochádza k ochladeniu miestnosti, nie jej ohriatiu.

Ideálne je spraviť prievan – otvoriť okná a dvere dokorán, aby sa vzduch vymenil čo najrýchlejšie. Takýto prievan by mal trvať aspoň 10 až 30 minút, no pokojne aj dlhšie, ak cítite, že to prináša úľavu. Čím väčší rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou teplotou, tým efektívnejší výsledok.

Cez deň okná zatvorte a tienite

Len čo začne slnko stúpať a vonkajšia teplota sa zvyšuje, je čas zatvoriť okná a zabrániť slnečným lúčom, aby prehrievali interiér. Ideálne je použiť vonkajšie žalúzie, rolety, tmavé závesy alebo markízy, ktoré slnko nepustia dovnútra. Tým vytvoríte ochrannú bariéru, ktorá udrží chlad tam, kde ho potrebujete – vo vnútri.

Zabudnúť by ste nemali ani na vnútorné dvere – ak nechcete, aby sa horúci vzduch šíril po celom byte, zatvorte dvere do miestností, ktoré sa práve nevetrali.

Krátke vetranie počas dňa? Áno, ale opatrne

Ak počas dňa cítite, že je vzduch vo vnútri už vydýchaný, môžete na pár minút rýchlo vyvetrať – no pozor, len krátko! Stačí 5 až 10 minút s oknami dokorán. Cieľom nie je ochladiť byt, ale len vymeniť vzduch. Dlhé vetranie by len pustilo ďalšie teplo dovnútra, čo situáciu ešte zhorší.

Pozor na spotrebiče – môžu „kúriť“ viac, než si myslíte

Ak chcete udržať v byte čo najnižšiu teplotu, obmedzte používanie spotrebičov, ktoré produkujú teplo. Sporák, rúra, žehlička, fén, ale aj starší počítač či bežné žiarovky môžu významne prispieť k prehrievaniu domácnosti. Nahraďte ich úspornejšími alternatívami – napríklad LED žiarovkami alebo varnými kanvicami s presným ohrevom.

Tieto malé zmeny sa môžu javiť ako zanedbateľné, no v súčte dokážu urobiť veľký rozdiel.

Zhrnutie: Ako správne vetrať počas horúcich letných dní?

Vetrať iba vtedy, keď je vonku chladnejšie než dnu – najmä skoro ráno, v noci alebo neskoro večer.

– najmä skoro ráno, v noci alebo neskoro večer. Cez deň okná zatvorte a zatiente , aby sa zabránilo prehrievaniu.

, aby sa zabránilo prehrievaniu. Vnútorné dvere majte zatvorené , aby sa teplo nešírilo po celom byte.

, aby sa teplo nešírilo po celom byte. Počas dňa vetrajte iba krátko a rázne , nie dlhodobo.

, nie dlhodobo. Obmedzte používanie tepelných spotrebičov, ktoré zbytočne zvyšujú teplotu.