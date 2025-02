Riedenie mlieka a jedno spláchnutie denne. Extrémne tipy na šetrenie v čase zdražovania

V posledných mesiacoch zažívame prudký rast cien energií, potravín aj služieb. Mnohé domácnosti, ktoré si donedávna dokázali udržať finančnú stabilitu, sú dnes nútené zamyslieť sa nad svojimi výdavkami a zmeniť zabehnuté návyky. Pre niektorých to znamená obmedziť len menej dôležité veci, no iní musia pristúpiť k výraznejším úsporným opatreniam. Prekvapujúce, no praktické tipy, ako šetriť, prinášajú rôzni ľudia naprieč Európou.

Vykurovanie? Radšej žiadne

Ako pripomínajú viaceré médiá, existujú domácnosti, ktoré si radikálne obmedzujú spotrebu energií. Príkladom je pani Helena. Tá žije s menším rozpočtom už dlhé roky, no prudké zdražovanie ju zasiahlo takmer likvidačne. S obavami očakáva, kedy príde vyúčtovanie za plyn a elektrinu, pretože nie je isté, či ho zvládne uhradiť.

Paradoxne už niekoľko rokov v byte vôbec nekúri. Miesto vykurovania sa spolieha na teplú fleecovú deku, ktorú vždy nosí so sebou. Domácnosť tak síce zvláda prežiť zimu bez astronomických účtov, no zároveň to znamená, že si nemôže dovoliť zväčša ani návštevy – nikoho by dlhé sedenie v nevyhriatej izbe zrejme nelákalo.

Nákupy až v štyroch rôznych obchodoch

Keď sa pani Helena vyberie na nákup, má presný plán. V jej okolí navštívi až štyri rôzne supermarkety, pretože v každom nakúpi len to, čo je práve v akcii. Zároveň sa zriekla kúpy čerstvého ovocia a zeleniny – tvrdí, že sú dnes drahé všade, preto si radšej zaobstará konzervované potraviny, prípadne lacnejšie alternatívy.

Pokiaľ ide o pečivo, preferuje rožky. Tvrdí, že chlieb ju nezasýti tak ako rožky. Aj tu však ide o individuálnu voľbu, keďže iní ľudia môžu mať skôr opačný pocit. V prípade akéhokoľvek väčšieho výdavku (napríklad návšteva kaderníka na obyčajný zostrih) sa musí pripraviť na to, že niekoľko nasledujúcich dní ostane na mimoriadne skromnej strave – často len na pečive. Rovnako tak, keď si raz za čas potrebuje dokúpiť prací prášok či iné drogistické potreby, hneď to znamená vyšší zásah do rozpočtu.

Riedenie mlieka a opakované vrecúška čaju

Zaujímavý trik ponúka ja pán Pavol, ktorý má bohaté skúsenosti so splácaním dlhov a šetrením na každom kroku. Mlieko kupuje len zriedka a keď si ho zaobstará, využije len polovicu na priame použitie. Druhú polovicu fľaše potom doplní vodou a ďalej používa do pudingov alebo omáčok. Je presvedčený, že tým vytvorí prakticky „novú dávku“, hoci s o niečo slabšou chuťou.

Opakovane používa aj čajové vrecúška. Tvrdí, že prvý nálev je, samozrejme, najvýraznejší, ale druhé použitie je stále dostatočne chutné, najmä ak si z neho plánujete pripraviť ľadový čaj s pridaním citrónu.

Z hotela si odneste, čo môžete

Pri šetrení sa Pavol nezastaví ani pred tým, aby z hotelovej izby vzal všetko, čo je tam k dispozícii zadarmo. Káva, čaj, malé balenia šampónov či mydlá – podľa neho je pre človeka vo finančnej tiesni dôležité využiť každú podobnú možnosť.

Jedno spláchnutie za deň?

Šetriť sa dá aj vo chvíľach, ktoré si ľudia na prvý pohľad vôbec neuvedomujú. Typickým príkladom je voda na splachovanie toalety. Podľa neho aj tu dokážete ušetriť, ak obmedzíte splachovanie na minimum. On sám sa rozhodol v kritickom období pre „iba jedno spláchnutie denne“, pričom verí, že sa tým dá mesačne znížiť účet za vodu o niekoľko eur, prípadne libier.

Zhrnutie: Aj malé úspory sa môžu sčítať

Z pohľadu mnohých domácností sa tieto rady môžu zdať príliš extrémne. Každý však žije v iných podmienkach a niektorí ľudia sú naozaj donútení používať aj netradičné postupy, aby zvládli prežiť ťažšie obdobie zdražovania. Niekedy postačí prejsť na lacnejšie potraviny, inokedy je potrebné radikálne obmedziť vykurovanie.

Ak sa však nachádzate v situácii, kedy hľadáte spôsoby, ako zredukovať výdavky, možno vám práve tieto triky pomôžu prísť na vlastné riešenia. Hoci sa môžu javiť ako zvláštne či nepohodlné, pre mnohých ľudí predstavujú dôležité medzníky na ceste k zvládnutiu rodinného rozpočtu v náročných časoch.