Ríbezle: V zime sú kvetné puky ohrozené hladnými vtákmi. Takto ich ochránite!

Mnohí záhradkári si po Novom roku myslia, že keď je záhrada zazimovaná, nemusia sa o ňu ďalej starať. V skutočnosti to však úplne neplatí.
Aj počas zimy je možné urobiť viacero užitočných krokov – napríklad pripraviť odrezky ríbezlí, no predovšetkým ochrániť kvetné puky týchto kríkov pred hladnými vtákmi.
Zima v záhrade nie je taká pokojná, ako sa zdá
Hoci záhrada pôsobí v zimných mesiacoch ticho a nečinne, netreba zabúdať na vtáky. V mrazivom období majú nedostatok potravy, a preto často ozobávajú puky na ovocných stromoch a kríkoch, vrátane ríbezlí.
Vápenný náter a pomoc v podobe krmítok
Kmene stromov aj samotné kríky je vhodné ošetriť náterom alebo postrekom z vápenného mlieka. Na klasických strašiakov sa nespoliehajte – hladné vtáky ich ignorujú.
Účinnou prevenciou môže byť aj pravidelné prikrmovanie. Do vtáčieho krmítka nasypte olejnaté semená, ako sú slnečnicové semienka, orechy, mak či ľan.
Semená môžu byť zapracované aj do čistého loja, ktorý vtákom dodá potrebnú energiu.
Mechanická ochrana kríkov
Ak chcete riziko poškodenia pukov ešte viac znížiť, oplatí sa použiť hustú silónovú sieť. Tú jednoducho prehoďte cez celé kríky ríbezlí.
Takto účinne zabránite náletom hladných vtákov, ktoré sú v zime postrachom mnohých záhradkárov.
Január je ideálny čas na rozmnožovanie ríbezlí
Počas januára si môžete pripraviť odrezky z opadavých drevín a namnožiť nimi nielen ríbezle, ale aj ďalšie ovocné kríky.
Rastlina vypestovaná z odrezku je geneticky zhodná s materskou rastlinou, takže si zachováva všetky jej vlastnosti.
Na odrezky vyberajte dobre vyzreté jednoročné výhonky, ktoré neboli poškodené mrazom. Tie rozstrihajte na časti dlhé približne 20 centimetrov.
Spodný rez veďte tesne pod očkom, horný asi centimeter nad pukom. Ak by bol rez príliš blízko, puk by mohol vyschnúť.
Správne vysádzanie odrezkov
Hornú časť odrezku je vhodné navoskovať, pričom samotný puk musí zostať voľný. Spodnú časť ošetrite rastovým stimulátorom.
Odrezky zapichujte mierne šikmo do studeného skleníka alebo pareniska tak, aby horný puk vždy zostal nad povrchom pôdy.
Ak je pôda zamrznutá, odrezky zviažte podľa jednotlivých druhov do zväzkov, označte menovkami a uložte ich na vlhké a chladné miesto, napríklad do pivnice.
Pri menšom množstve poslúži aj chladnička. Na jar ich potom vysaďte čo najskôr, aby mali dostatok času zakoreniť sa.