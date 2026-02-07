Ríbezle a egreše si môžete rozmnožiť sami. Ušetríte stovky eur za nové sadenice!

Ríbezle, egreše aj josty patria medzi obľúbené ovocné kríky v našich záhradách. Nájdete ich takmer na každom pozemku – nielen pre chutné plody, ale aj pre pomerne nenáročnú starostlivosť.
Každý ker má však svoju životnosť. Dobrou správou je, že nové rastliny si dokážete vypestovať sami, bez nutnosti kupovať drahé sadenice.
Ak sa naučíte správne techniky rozmnožovania, môžete si zachovať svoje osvedčené odrody a zabezpečiť si zdravé rastliny na ďalšie roky.
Prečo si pestovať vlastné sadenice?
Vlastné rozmnožovanie má viacero výhod. Získate silné rastliny z kríkov, ktoré už poznáte, ušetríte peniaze a zároveň máte istotu kvality.
Niektoré metódy sú takmer bez práce, iné si vyžadujú viac trpezlivosti a starostlivosti. Výsledok však stojí za to.
Veľmi názorne túto tému spracoval pán Petr z kanála Plodná záhrada. V približne dvadsaťminútovom videu vysvetľuje jednotlivé postupy aj praktické tipy:
Hriženie a kopčenie: jednoduché spôsoby rozmnožovania
Hriženie – zakoreňovanie vetiev v pôde
Hriženie patrí medzi najjednoduchšie metódy rozmnožovania nielen ríbezlí a egrešov, ale aj iných kríkov, napríklad hortenzií. Využíva sa pružná bočná vetva, ktorú ohnete k zemi.
Postup je nasledovný:
- vyberte dlhú a ohybnú vetvu,
- ohnite ju k zemi,
- prichyťte kolíkom alebo drôtom,
- zasypte miestom dotyku zeminou.
V mieste, kde je vetva zahrnutá pôdou, časom vytvorí vlastné korene. Proces môžete urýchliť jemným narezaním alebo odstránením bočných výhonkov v tomto bode.
Najčistejším riešením je odstrániť púčiky, čím rastlinu prirodzene povzbudíte k zakoreňovaniu.
Takto získate hotovú sadenicu približne po roku.
Kopčenie – prihrnutie celého kra
Kopčenie funguje na podobnom princípe, no zapája sa celý ker.
Postup:
- Po zbere úrody skráťte všetky výhonky približne na polovicu.
- Nechajte len mladé a pevné vetvy.
- Celý ker zasypte zeminou do výšky asi 20 cm.
Takto vznikne kôpka, v ktorej nové výhonky začnú vytvárať vlastné korene. Tie sa vytvoria niekoľko centimetrov nad pôvodným koreňovým systémom.
Počas roka je vhodné zeminu ešte dopĺňať. Po približne roku skontrolujte korene, nové rastliny oddeľte a presaďte na trvalé miesto.
Najlepší čas na rozmnožovanie
Ideálnym obdobím na rozmnožovanie ríbezlí je jar, krátko pred tým, ako začnú rašiť púčiky. Vtedy majú rastliny najviac energie na tvorbu koreňov a nových výhonkov.
Ďalšie možnosti rozmnožovania
Ak potrebujete sadenicu rýchlo, existujú aj iné riešenia.
Rozdelenie kra
Pri tejto metóde musíte celý ker vykopať zo zeme a rozdeliť ho na viac častí. Každá časť musí mať vlastné korene aj výhonky. Je to rýchly spôsob, no pre rastlinu náročnejší.
Rozmnožovanie odrezkami
Odrezky sa odoberajú na jeseň alebo v zime, približne od konca augusta do februára.
Postup:
- odrežte zdravé jednoročné výhonky,
- rozdeľte ich na menšie časti,
- zapichnite ich do pôdy alebo do vlhkého piesku.
Skoršie odrezky môžete vysadiť priamo na miesto, kde budú rásť. Tie, ktoré pripravíte v zime, sa skladujú vo vlhkom piesku a vysádzajú sa až v marci.
Zhrnutie
Rozmnožovanie ríbezlí a egrešov nie je zložité a zvládne ho aj menej skúsený záhradkár.
Či už si vyberiete hriženie, kopčenie, delenie kra alebo odrezky, získate kvalitné rastliny bez zbytočných výdavkov.
Ak sa chcete naučiť postupy ešte názornšie, určite si pozrite odporúčané video, kde nájdete množstvo praktických rád.
