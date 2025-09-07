Režim lietadlo a píšťalka vo vrecku. Dva jednoduché triky, ktoré vám v horách môžu zachrániť život

Ak sa chystáte na túru do hôr, mobilný telefón je pre vás viac než len fotoaparát na krásne zábery. Je to dôležitý prvok bezpečnosti, ktorý v krízovej situácii môže rozhodnúť o tom, ako rýchlo sa dočkáte pomoci. Aby však mobil skutočne poslúžil, treba vedieť, ako s ním správne narábať. A práve tu prichádza na rad jednoduchý, ale veľmi účinný tip – zapnúť si režim lietadlo.
Prečo nestačí len mobil?
Mnohí turisti pred výletom myslia predovšetkým na oblečenie do každého počasia, pevné topánky či dostatok vody. Horská služba však opakovane upozorňuje, že jedným z najdôležitejších kúskov výbavy je práve nabitý mobilný telefón. V nehostinnom teréne, kde ide často o minúty, môže byť najrýchlejším a najspoľahlivejším spôsobom, ako zavolať pomoc.
Samozrejme, nie je rozumné spoliehať sa len na telefón. Ideálne je mať pri sebe kombináciu všetkých možností:
- mobil s nahranými offline mapami
- odolnejšiu GPS navigáciu
- a ako poistku klasickú papierovú mapu s buzolou
Táto trojkombinácia vás nenechá v štichu ani v prípade, že zlyhá technika.
Režim lietadlo: nenápadný pomocník
Problém nastáva vo chvíli, keď ste v oblasti so slabým alebo úplne žiadnym signálom. Telefón sa neustále snaží pripojiť k sieti a tým spotrebúva obrovské množstvo energie. Výsledok? Batéria sa míňa pred očami a v momente, keď mobil skutočne potrebujete, zostane vám v ruke prázdny kus techniky.
Riešením je jednoduchý trik – zapnite si režim lietadlo. Vďaka tomu šetríte batériu, no telefón ostáva okamžite pripravený, ak ho budete potrebovať. Na rozdiel od úplného vypnutia ho z tohto režimu oživíte jediným kliknutím a nemusíte čakať, kým sa zariadenie celé zapne a načíta sieť.
Výhoda? Aj počas šetrenia batérie môžete ďalej fotiť či natáčať videá, takže vám nič neunikne.
Mobil alebo GPS?
Mobilný telefón je multifunkčný a veľmi praktický. Ak si ešte doma stiahnete offline mapy, bez problémov vás zorientuje aj tam, kde signál neexistuje. Je však nutné myslieť na jeho slabiny – krehkosť, citlivosť na vlhkosť, nízke či vysoké teploty a rýchle vybíjanie pri dlhšej navigácii.
Preto sa pri dlhších a náročnejších výletoch oplatí investovať do turistickej GPS navigácie. Tie sú konštruované tak, aby zvládli dážď, mráz aj prudké slnko a zvyčajne vydržia na jedno nabitie podstatne dlhšie. Ak GPS nemáte, určite si aspoň do batoha vložte papierovú mapu a malý kompas – nezaberú skoro žiadne miesto a môžu byť doslova neoceniteľné.
Keď niet signálu: staré pravidlá stále platia
Stáva sa, že sa ocitnete úplne mimo dosah signálu. Vtedy prichádzajú na rad metódy, ktoré poznali už naši starí rodičia. Na privolanie pomoci sa používa medzinárodný núdzový signál: šesť zvukových alebo svetelných signálov za minútu, potom jedna minúta prestávka a opakovanie.
Ak niekto signál zachytí a odpovie vám trikrát za minútu, znamená to, že vás počul a blíži sa k vám. Preto sa oplatí mať vo vrecku obyčajnú píšťalku alebo v batohu čelovku – tieto malé pomôcky dokážu v krízovej situácii zachrániť život.
Na túru do hôr sa neoplatí vyrážať bez dôkladnej prípravy. Mobilný telefón je veľkým pomocníkom, ale len vtedy, ak sa postaráte o jeho energiu a viete ho používať efektívne. Režim lietadlo je jednoduchý spôsob, ako šetriť batériu a mať prístroj pripravený na chvíle, keď ide o všetko. A obyčajná píšťalka? Možno sa zdá banálna, no v horách môže byť vaším najhlasnejším hlasom, ktorý pritiahne pomoc, keď ju budete najviac potrebovať.