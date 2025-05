Revolučný protijed účinkuje proti 19 druhom smrteľných hadov. Pomohli skúsenosti muža, ktorý prežil stovky uštipnutí

Každý rok zomrú na následky uštipnutia jedovatým hadom desaťtisíce ľudí po celom svete. Väčšina smrteľných prípadov sa odohráva v odľahlých a vidieckych oblastiach, kde chýba dostatočný prístup k zdravotnej starostlivosti a účinným protijedom. Dôvodom vysokej úmrtnosti je najmä zložitosť hadích jedov, ktoré obsahujú desiatky rôznych toxických látok spôsobujúcich vážne poškodenia organizmu, ochrnutie nervov, dýchacie ťažkosti a v najvážnejších prípadoch smrť následkom zlyhania srdca alebo udusenia.

Prečo sú hadie jedy také nebezpečné?

Hadí jed je veľmi komplexná zmes proteínov a toxínov. Tieto toxíny sú špecificky navrhnuté prírodou tak, aby ochromili alebo usmrtili korisť. U človeka môžu spôsobiť vážne neurologické problémy, paralýzu dýchacích ciest a celkové zlyhanie životných funkcií. Najznámejšími hadmi, ktorých jedy sú považované za extrémne nebezpečné, sú kobry, mamby, taipany či korálovce.

Ako sa dnes vyrábajú protijedy?

Protijedy, označované tiež ako antisérá, sú zvyčajne vyrábané pomocou zvierat, ako sú kone alebo ovce. Tieto zvieratá dostávajú opakované dávky oslabeného hadieho jedu, čím si ich telo postupne vytvára špecifické protilátky. Následne sú tieto protilátky extrahované z krvi zvieraťa, spracované a použité ako protijed pre ľudí.

Táto tradičná metóda má však určité nevýhody. Môže spôsobovať alergické reakcie a má len obmedzený účinok, keďže každý druh hada produkuje jed s trochu odlišným chemickým zložením. V praxi to znamená, že protijed musí byť špecificky vyrobený pre konkrétny druh hada, čo je logisticky náročné a často nereálne.

Univerzálny protijed – ideálne riešenie

Z dôvodu týchto komplikácií je už dlhé roky cieľom výskumníkov vývoj univerzálneho alebo aspoň širokospektrálneho protijedu. Takýto protijed by mal schopnosť neutralizovať toxíny od viacerých rôznych druhov jedovatých hadov naraz.

Cesta k univerzálnemu protijedu spočíva v objavení alebo vytvorení protilátok, ktoré dokážu rozpoznať a neutralizovať široké spektrum toxínov, nielen jeden špecifický. Na vytvorenie takéhoto „širokospektrálneho“ protijedu je možné použiť ako synteticky vyrobené látky, tak aj prirodzené ľudské protilátky získané zo vzoriek krvi darcov s vysokou odolnosťou proti jedom.

Testovanie účinnosti protijedov

Účinnosť nových protilátok sa obvykle testuje najskôr na zvieratách, najčastejšie na myšiach, prípadne na väčších zvieratách, akými sú psy. Po potvrdení úspechu a bezpečnosti v týchto predklinických testoch sa následne uskutočňujú klinické štúdie s ľuďmi. Dôležité je pritom sledovať nielen samotnú účinnosť protijedu, ale aj možné nežiaduce účinky.

Prečo by bol univerzálny protijed veľkým pokrokom?

Ak by sa podarilo úspešne vyvinúť univerzálny protijed, výrazne by sa zjednodušilo jeho skladovanie, distribúcia a podávanie pacientom. Lekári by nemuseli určovať presný druh hada, ktorý človeka uštipol, pretože protijed by dokázal neutralizovať toxíny z viacerých druhov hadov naraz. To by umožnilo zachrániť mnoho životov najmä v oblastiach, kde je lekárska starostlivosť obmedzená a kde často chýbajú potrebné antisérá.

Budúcnosť protijedov

V budúcnosti je reálne, že zdravotnícke zariadenia a nemocnice budú mať k dispozícii len jeden alebo dva univerzálne protijedy. Každý z nich by pokrýval široké spektrum jedovatých hadov v konkrétnej geografickej oblasti, napríklad samostatný protijed pre hady z čeľade korálovcovité (kam patria kobry a mamby) a druhý pre zmijovité hady. Takéto riešenie by predstavovalo veľký pokrok v ochrane zdravia ľudí na celom svete.