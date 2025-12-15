Retro návrat vianočného stromčeka ako u našich starých mám. Lamety opäť žiaria ako symbol tradičných Vianoc

Lamety patria medzi dlhodobo používané vianočné ozdoby, ktoré majú v európskej aj severoamerickej tradícii pevné miesto. Ide o úzke pásiky z lesklého materiálu, ktorých účelom je odrážať svetlo sviečok alebo elektrických svetiel a tým zvýrazniť vzhľad vianočného stromčeka.
Používanie lamiet nie je moderným výmyslom. Prvé zmienky o podobných dekoráciách sa objavujú už v 17. storočí, keď sa stromčeky zdobili tenkými kovovými vláknami, najčastejšie zo striebra. Ich tvar mal pripomínať ľadové cencúle, ktoré sa v zime prirodzene vytvárajú na stromoch.
Materiály a farebné vyhotovenie
Historicky sa lamety vyrábali z kovov, neskôr sa prešlo na ľahšie a dostupnejšie materiály, najmä hliník a plast. V súčasnosti sú bežne dostupné v:
- striebornom a zlatom prevedení
- metalických odtieňoch champagne
- tmavších farbách ako červená, zelená, modrá či fialová
Tieto farebné varianty nie sú viazané na konkrétny trend, ale vyplývajú z výrobných možností a dopytu spotrebiteľov.
Spôsob použitia na stromčeku
Lamety sa tradične umiestňujú na konce vetvičiek, kde môžu voľne visieť a zachytávať svetlo. Tento spôsob má praktický dôvod – pásiky sa tak nezamotávajú do vetiev a ich lesk je lepšie viditeľný.
Pri použití elektrických svetiel sa odporúča, aby:
svetelné reťaze boli umiestnené bližšie ku kmeňu
lamety zostali na vonkajších častiach vetiev
Takéto rozmiestnenie umožňuje, aby sa svetlo prirodzene odrážalo od ich povrchu.
Kombinovanie s inými ozdobami
Lamety možno kombinovať s ďalšími dekoráciami, najčastejšie so:
- sklenenými ozdobami
- jednoduchými kovovými alebo plastovými guľami
- svetelnými reťazami
Z praktického hľadiska platí, že nadmerné množstvo lamiet môže pôsobiť neprehľadne, preto sa tradične používajú v primeranom množstve. Tento princíp vychádza zo skúseností s ich údržbou a skladovaním, nie z estetických trendov.
Údržba a opakované používanie
Lamety sú dekoráciou, ktorú je možné:
- po Vianociach zložiť
- opatrne uložiť
- znovu použiť v ďalších rokoch
Ich životnosť závisí od materiálu a spôsobu manipulácie. Kovové a kvalitnejšie plastové lamety majú pri šetrnom zaobchádzaní dlhú dobu použiteľnosti, čo z nich robí opakovane využiteľnú ozdobu.
Lamety ako súčasť vianočnej tradície
Používanie lamiet na vianočných stromčekoch je kultúrne a historicky doložené. V mnohých domácnostiach sa stali bežnou súčasťou sviatočnej výzdoby už v prvej polovici 20. storočia a ich prítomnosť je dodnes spájaná s tradičným spôsobom zdobenia stromčeka.
Nejde o povinný ani univerzálny prvok, ale o jednu z možností, ako stromček ozdobiť – podobne ako sklenené gule, figúrky či svetlá.