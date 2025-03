Retro dekorácia s nečakanou hodnotou. Neprechovávate ju náhodou aj vy?

V mnohých domácnostiach, najmä u starších ľudí, sa stále nájdu zaujímavé drobnosti, ktoré kedysi zdobili izby či obývačky. Mnohí majitelia netušia, či si ich ponechať, alebo vyhodiť – veď v čase svojho najväčšieho rozkvetu boli symbolmi moderného bývania či dizajnu. A práve to sa im môže vyplatiť, pretože niektoré z týchto starších predmetov po rokoch nadobúdajú omnoho vyššiu hodnotu, než by ste čakali

Kedysi bežné, dnes vzácne

Niektoré staršie kúsky časom strácajú cenu, ale iné sú presným opakom: s pribúdajúcimi desaťročiami začnú medzi zberateľmi vyvolávať menšiu senzáciu. Skvelým príkladom sú takzvané lávové lampy, ktoré zažili najväčší boom u nás v sedemdesiatych rokoch, no vo svete boli populárne už o dekádu skôr. Dnes ich v obchodoch síce stále kúpite, ale už to nie je celkom taká “horúca novinka” ako v čase, keď zdobili police mladej generácie.

Za zmienku však stoja najmä tie pôvodné, historické kusy, ktoré môžu doslova trhať rekordy. Ak patríte k ľuďom, ktorí neradi vyhadzujú staré veci, je možné, že jedna z týchto retro lampičiek ešte niekde odpočíva vo vašej pivnici alebo na povale. A práve tá by vám mohla priniesť veľmi zaujímavý zárobok.

Ako funguje lávová lampa?

Základom je sklenená nádoba, v ktorej sa nachádza vosk a číra tekutina. V spodnej časti lampy je žiarovka alebo iný zdroj tepla, ktorý vosk postupne zahrieva. Keď sa vosk ohreje na určitú teplotu, začne tvoriť bubliny, tie stúpajú nahor, tam sa opäť ochladia, klesnú dole – a proces sa znova opakuje. Tento kolobeh vytvára hypnotický vizuálny efekt pripomínajúci pohyb roztavenej lávy.

V skutočnosti sa však v lampe žiadna pravá láva nenachádza – je to len chytré využitie fyziky a príťažlivosti tepla. Pre podobné dekoratívne svietidlá sa niekedy používa aj sviečka, ktorá efekt zvýrazní a pridá lampe ešte väčší pôvab

Vyhľadávané skvosty na aukciách

Ak hovoríme o vysokej cene lávových lámp, samozrejme nejde o moderné napodobeniny z kamenných obchodov či e-shopov, ktoré sú vyrábané vo veľkých sériách. Tieto “nové” lampy (najmä tie neoriginálne) bývajú skôr lacnejšími doplnkami, ktoré zberateľov príliš nezaujímajú. Iný príbeh však nastáva pri dobre zachovaných origináloch, často od uznávaných výrobcov, z limitovaných edícií alebo z úplne prvých sérií, ktoré sa v sedemdesiatych rokoch ťažko zháňali.

Dnes sa takéto jedinečné lampy objavujú na rôznych aukčných portáloch, kde môžu dosiahnuť výrazne vyššie sumy – a to dokonca aj v zahraničí. Zberateľská komunita vie oceniť zachovalý stav aj pôvodné komponenty, vrátane originálneho obalu či návodu. Ak máte na povale kúsok z tejto éry, môže byť rozumné overiť si jeho hodnotu a eventuálne ho ponúknuť na zberateľskom trhu.

Príbeh z druhej svetovej vojny

Možno by ste to nepovedali, ale vynálezca lávovej lampy bol vojenský pilot z druhej svetovej vojny – Brit Craven Walker. Inšpiráciou mu bola akási domáca “minútka” na vajíčka, ktorú videl v reštaurácii v Dorsete. Fascinovaný myšlienkou farebného vosku v sklenenej nádobe začal pracovať na vlastnom koncepte. Po dlhom zdokonaľovaní priniesol svetu jeden z najúspešnejších dekoratívnych predmetov povojnovej éry. Bez neho by lávové lampy v dnešnej podobe možno vôbec neexistovali.

Prečo sa oplatí prezrieť staré veci

Mnohí z nás majú doma predmety, ktoré si ukladáme z nostalgie, alebo ich jednoducho nechceme zahodiť. Lávové lampy patria k tomu druhu dekorácií, ktoré dokážu oživiť akýkoľvek priestor svojou pohodovou, takmer hypnotickou atmosférou. Zároveň, ak ide o pôvodné vyhotovenie z “retro” čias a je ešte funkčné, môže sa v ňom skrývať zberateľská hodnota.

Ak teda máte podozrenie, že sa vo vašej domácnosti, u rodičov či starých rodičov skrýva podobná lampa, určite stojí za pokus ju nájsť. Znalci zberateľských kúskov vám môžu poradiť, či ide o cenný skvost, alebo len o lacnú kópiu. A ak by sa predsa len ukázalo, že máte šťastie na vzácny exemplár, môže vám jeho predaj príjemne vylepšiť rozpočet.

Ak ste doteraz lávovú lampu vnímali len ako farebný doplnok z čias dávno minulých, možno práve teraz zmeníte názor. Fascinujúci efekt “bublajúcej lávy”, zaujímavý historický príbeh a možnosť slušného zárobku z nej robia predmet, ktorý rozhodne stojí za pozornosť. A kto vie, možno vám jeden starý, zaprášený kúsok práve teraz leží doma na povale. Stačí ho oprášiť, zistiť viac o jeho pôvode a zrazu sa z neho môže stať skutočne lukratívna záležitosť.