Repkový hummus s orechmi. Zdravá dobrota, ktorá rozžiari váš stôl aj náladu

Ak hľadáte zdravé jedlo, ktoré zasýti, chutí výborne a navyše dobre vyzerá, repkový hummus s orechmi je ideálna voľba. Hodí sa ako rýchly obed, výživné raňajky aj ako nápaditý doplnok na rodinné oslavy. Kombinácia cíceru, červenej repy a vlašských orechov prináša nielen pestrú chuť, ale aj množstvo cenných živín.
Prečo sa oplatí zaradiť túto kombináciu do jedálnička?
Červená repa je bohatá na vlákninu, vitamíny skupiny B a minerály, ako je draslík, horčík či železo. Obsahuje aj prírodné dusičnany, ktoré môžu prispieť k lepšiemu prekrveniu a zdravému krvnému tlaku.
Cícer je cenným zdrojom rastlinných bielkovín a vlákniny, ktoré pomáhajú s trávením a dlhšie zasýtia. Obsahuje tiež železo, fosfor, mangán a kyselinu listovú.
Vlašské orechy dopĺňajú túto trojicu o zdravé tuky, predovšetkým omega-3 mastné kyseliny, ktoré sú prospešné pre mozog, srdce aj cievy.
Vďaka tejto kombinácii získate nielen chutný pokrm, ale aj výživne vyvážené jedlo, ktoré podporuje zdravie a vitalitu.
Recept na repkový hummus s orechmi
Ingrediencie (na približne 4 porcie):
- 250 g uvareného cíceru
- asi ½ deci vody z varenia cíceru
- 100 g cibule
- 50 g mletých vlašských orechov
- 200 g uvarenej červenej repy
- 3 lyžice kvalitného rastlinného oleja (napr. olivového)
- jablčný ocot
- citrónová šťava podľa chuti
- soľ podľa potreby
Postup prípravy
- Uvarte repu.
Červenú repu dôkladne umyte a dajte variť v osolenej vode. Varí sa približne 45 – 60 minút, kým nezmäkne. Po uvarení ju ochlaďte v studenej vode a ošúpte.
- Opečte cibuľu.
Cibuľu nakrájajte nadrobno a opečte ju na oleji spolu s malým množstvom soli. Miešajte, kým nezíska zlatistú farbu.
- Pripravte orechy.
Vlašské orechy pomeľte najemno. Ich chuť dodá hummusu jemnú orieškovú arómu a krémovú textúru.
- Rozmixujte všetko dokopy.
Do mixéra vložte uvarený cícer, opečenú cibuľu s olejom, nakrájanú repu, orechy a trochu vody z cíceru. Rozmixujte na hladkú hmotu. Podľa potreby pridajte ešte trochu vody, aby hummus nebol príliš hustý – konzistenciou by mal pripomínať hustejšie pyré.
- Dochutenie.
Pridajte pár kvapiek citrónovej šťavy a u jablčného octu. Ochutnajte a podľa potreby dosoľte.
Tipy a variácie
- Ak sa ponáhľate, môžete použiť sterilizovanú červenú repu a cícer z konzervy. Jedlo bude hotové za pár minút, no zachová si skvelú chuť.
- Pre krémovejšiu verziu pridajte lyžicu tahini (sezamovej pasty), ktorá je bežnou súčasťou klasického hummusu.
- Kto má rád pikantné jedlá, môže do zmesi pridať štipku mletej papriky alebo čerstvý cesnak.
- Hummus sa výborne hodí k kváskovému chlebu, pita plackám, surovej zelenine alebo pečeným zemiakom.
Výživová hodnota a zdravotné výhody
Tento hummus je zdrojom rastlinných bielkovín, vlákniny, zdravých tukov a minerálov. Pomáha zasýtiť bez zbytočného prejedania a podporuje rovnováhu cukru v krvi. Vďaka repovej zložke má aj antioxidačné účinky a môže prispieť k lepšiemu krvnému obehu.
Repkový hummus s orechmi je jednoduchý, chutný a výživný pokrm, ktorý ozvláštni váš jedálniček. Nejde o „zázračné jedlo“, ale o výborný spôsob, ako do tela doplniť kvalitné rastlinné živiny, vitamíny a minerály – navyše v krásnej, sýto ružovej podobe, ktorá poteší aj oči.