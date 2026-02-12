Rekonštrukcia v zime? Práve toto obdobie je pre mnohé úpravy bývania ideálne

Zimné obdobie automaticky neznamená zastavenie všetkých stavebných úprav. Mnohé moderné materiály a technológie umožňujú vykonávať časť rekonštrukcií aj v chladných mesiacoch – najmä v interiéri, kde je teplota stabilná a nehrozí pôsobenie vlhkosti či mrazu.
Nie všetky práce sú však v zime vhodné, preto je dôležité presne rozlišovať, čo sa dá robiť bez rizika kvality a čo je potrebné odložiť na teplejšie obdobie.
Úpravy dispozícií: sadrokartón a sklenené priečky fungujú celoročne
Suché stavebné procesy, ako je montáž sadrokartónových priečok, sú vhodné počas celého roka. Nevyžadujú schnutie mokrých mált ani teplotné podmienky nad nulou.
„Sadrokartónové systémy je možné montovať v interiéri celoročne, pokiaľ je miestnosť vykurovaná a relatívne suchá,“ potvrdzuje odborná prax.
Rovnaké pravidlo platí aj pre sklenené deliace steny. Ich montáž nevyžaduje žiadne mokré procesy a nie je závislá od vonkajších teplôt.
Maľovanie interiéru počas zimy je technicky bezpečné
Maľovanie v zime je možné za predpokladu, že interiér je vykurovaný a má primerane nízku vlhkosť.
Nižšia vlhkosť vzduchu podporuje rovnomerné schnutie farieb, čo je dôvod, prečo výrobcovia náterových hmôt – napríklad spoločnosť Weber – označujú zimné maľovanie za bezproblémové, pokiaľ je miestnosť dostatočne temperovaná a vetraná.
Niektoré interiérové farby sú navyše vyvíjané tak, aby zachytávali a rozkladali formaldehyd z ovzdušia. Ide o funkciu, ktorá je laboratórne testovaná a je dostupná na trhu. Formaldehyd môže pri dlhodobom vystavení dráždiť sliznice a spôsobovať kašeľ, čo opisujú odborné inštitúcie zaoberajúce sa kvalitou vnútorného prostredia.
Podlahy a zateplenie: ktoré úpravy sú bezpečné v zime?
Suché podlahy
Suché podlahové systémy – najmä tie na báze sadrovláknitých dosiek – nezvyšujú vlhkosť v interiéri a dajú sa montovať celoročne. Nie sú závislé od vonkajšieho počasia, pretože nevyužívajú mokré procesy.
Zateplenie podkrovia
Zateplenie podkrovia alebo povaly minerálnou vlnou je možné aj počas zimy, ak sa práca vykonáva v suchom interiéri.
Spoločnosť Isover dlhodobo upozorňuje, že tepelná izolácia strechy je jednou z najúčinnejších foriem znižovania tepelných strát a jej efekt sa prejaví okamžite po dokončení.
Pozor na otvorené strešné konštrukcie
Ak je potrebné otvoriť strechu alebo pracovať s mokrými procesmi (napr. betón, omietky), zimné obdobie môže predstavovať riziko – mráz môže narušiť kvalitu materiálu. Takéto práce sa odporúča plánovať mimo mrazivých dní.
Rekonštrukcia kúpeľne: technicky možná aj v zime
Pri výmene bytového jadra alebo modernizácii kúpeľne sa používajú najmä suché a montážne technológie, ktoré nie sú ovplyvnené zimou, pokiaľ sa pracuje v interiéri s dostatočnou teplotou.
Nové rozvody je možné viesť vo vytvorených konštrukciách bez nutnosti sekania do plných stien, čo skracuje čas renovácie a znižuje prašnosť.
Okná a fasády: čo je reálne v chladnom období a čo nie?
Výmena okien
Montáž okien sa môže vykonávať aj počas zimy.
Kľúčové je, aby teplota neklesla hlboko pod nulu, pretože niektoré druhy montážnych pien a tmelov majú stanovené minimálne teploty spracovania. Výrobcovia izolačných okien potvrdzujú, že za bežných zimných podmienok (okolo 0 °C a viac) je výmena technicky bezpečná.
Okná s izolačným trojsklom skutočne znižujú tepelné straty a môžu obmedziť rosenie skiel, pokiaľ majú tzv. teplé medziskelné rámiky.
Zatepľovanie fasády v zime
Zatepľovanie vonkajších stien je možné len vtedy, keď to dovoľujú klimatické podmienky a používajú sa materiály určené na nízke teploty.
Niektoré lepiace a stierkové hmoty sú prispôsobené na aplikáciu pri teplotách nad bodom mrazu, čo deklaruje napríklad odborná dokumentácia spoločnosti Weber.
Pri teplotách hlboko pod nulou sa však fasádne práce nevykonávajú – mráz by narušil kvalitu spojov a schnutie.
Záver: ktoré zimné rekonštrukcie sú skutočne bezpečné?
100 % Faktické tvrdenia na základe stavebnej praxe:
- Všetky suché procesy (sadrokartón, suché podlahy, montáž priečok, sklenené steny) sú v zime bezpečné v interiéri.
- Maľovanie je možné, ak je miestnosť vykurovaná a má nízku vlhkosť.
- Tepelná izolácia podkrovia sa dá realizovať celoročne.
- Výmena okien je možná, ak mínusové teploty nie sú extrémne.
- Fasádu je možné robiť len s materiálmi určenými do nízkych teplôt a nie v mrazoch.
- Mokré procesy pri nízkych teplotách vhodné nie sú.
Zima teda nie je obdobím, ktoré by rekonštrukcie automaticky vylučovalo – je však potrebné rozlišovať medzi technológiami, ktoré sú na zime nezávislé, a tými, ktoré ju neznášajú.