Recyklujte s rozumom. 10 drobností, ktoré má zmysel odložiť, pretože sa v domácnosti nestratia

Znovupoužívanie vecí, ktoré by bežne skončili v koši, nemusí byť žiadna veda ani extrémna ekológia. V mnohých prípadoch ide o praktické a bezpečné riešenia, ktoré pomáhajú šetriť peniaze aj odpad. Mnohé z nich nájdeš v domácnosti každý deň.
Farebné hady si môžete vyrobiť podľa návodu:
1. Vrchnáky z PET fliaš: jednoduchý materiál na tvorenie aj magnetky
Plastové uzávery sa bežne využívajú v rôznych tvorivých aktivitách. Sú ľahké, umývateľné a dobre držia tvar.
Ako ich možno bezpečne použiť:
- dajú sa premeniť na magnetky, ak sa do nich vlepuje malý magnet
- môžu slúžiť ako materiál pre tvorbu jednoduchých dekorácií či hier pre deti (vždy pod dohľadom dospelého)
- môžu poslúžiť ako triediace žetóny pri hrách alebo na učenie farieb
PET vrchnáky sú vhodné len na nehorúce projekty. Ich ohrievanie alebo prepichovanie bez správneho náradia nie je bezpečné, preto sa odporúča tvoriť s nimi výhradne za studena.
2. Krabičky od papierových vreckoviek: praktický odpadkový košík aj úložný box
Prázdna krabička je pevná, ľahká a dobre drží tvar. V domácnosti má tieto praktické využitia:
- môže fungovať ako malý jednorazový kôš na použité vreckovky počas choroby
- dá sa použiť ako zásobník na sáčky
- pletenárkam či háčkarkám slúži na to, aby z nej odvíjali klbko bez kotúľania po zemi
Ide o jednoduché, reálne využiteľné riešenia bez rizík.
3. Plechovky: pevný materiál na stojany či kvetináče
Vyčistené konzervy sú šikovný recyklačný materiál. Dajú sa bezpečne používať vtedy, ak sú odstránené alebo oblepené ostré hrany.
Reálne využitie:
- stojan na ceruzky
- kvetináč s drenážnymi otvormi
- nádobka na kuchynské pomôcky
Tvorba plechoviek s dierkami a sviečkami je možná, avšak treba dávať pozor na prehrievanie kovu — odporúča sa používať LED svetielka, nie klasické plamene.
4. Korkové zátky: tlmiace a izolačné podložky
Pravý korok je odolný, pružný a dobre tlmí teplo aj nárazy. Preto sa dá bezpečne využiť:
ako podložka pod horúci hrniec (zátky sa lepia k sebe za studena)
ako tlmiace podložky pod nohy stoličiek
na jednoduché dekorácie či drobné tvorenie
Korok je prírodný materiál a pri bežnom domácom použití je úplne bezpečný.
5. Prázdne nádoby od pracích gélov: ľahké a pevné úložné boxy
Plastové kanistre od pracích gélov sú pevné a majú šikovnú rukoväť. Po dôkladnom vypláchnutí sa môžu používať takto:
- ako úložné nádoby na hračky
- ako ľahký prenosný box na náradie či domáce drobnosti
- ako improvizovaná plastová lopatka (napr. na piesok či pelety)
Tieto nádoby však nesmú prísť do kontaktu s potravinami, pretože obsahovali chemické prostriedky.
6. Staré bavlnené tričká: kvalitná handra aj materiál na pletenie
Bavlnené tričká sú výborným zdrojom textilu:
- dajú sa narezať na handry na čistenie a utieranie
- z prúžkov je možné vytvoriť tzv. „t-shirt yarn“, z ktorého sa pletú rohožky či košíky
Ide o bežný spôsob recyklácie textilu, ktorý používajú aj profesionálni výrobcovia priadze.
7. Novinový papier: na okná aj na tvorenie
Staré noviny (neglazované) sú účinné a lacné:
- sú vhodné na leštenie okien — atrament na báze oleja vytvára mierny lesk
- dajú sa použiť na balenie darčekov
- možno z nich vyrobiť papierovú hmotu na tvorivé projekty
Lesklé časopisy túto funkciu nemajú, pretože neabsorbuje vodu.
8. Zaváraninové poháre: praktické a vzduchotesné nádoby
Poháre od potravín sú bezpečné na ďalšie používanie, ak sú riadne umyté, ideálne horúcou vodou a saponátom.
Dajú sa použiť:
- na skladovanie suchých potravín (ryža, cestoviny, bylinky)
- na organizáciu drobností v dielni či kúpeľni
- ako dekorácia — ozdobné úchytky na viečka sú bežne používanej DIY techniky
9. Krabice od cereálií: kvalitný kartón na tvorenie
Tenký kartón z cereálnych krabíc je pevný, no dobre sa strihá. Je vhodný na:
- výrobu šablón
- rámiky či detské projekty
- ekologické záložky do kníh
Používa sa bežne vo výtvarných krúžkoch aj pri výrobe scrapbook dekorácií.
10. Zvyšky vosku: nová sviečka alebo voskované obrúsky
Zvyšný parafínový vosk sa dá legálne a bezpečne znovu roztopiť vo vodnom kúpeli a naliať do nového pohára s knôtom. Ide o bežnú prax pri výrobe domácich sviečok.
Ak máte včelí vosk, dá sa použiť aj na výrobu voskovaných obrúskov — tie slúžia ako ekologická alternatíva potravinovej fólie. Bežne sa používajú v domácnostiach po celom svete.