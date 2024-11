Recept starý tisíc rokov. Keď ochutnáte tieto placky, neuveríte, že v nich nie je mäso

Máte už skúsenosť s prípravou karbonátkov alebo možno s varením chutnej polievky z cíceru? Určite áno, no veľa ľudí v našom regióne ešte túto výživnú strukovinu nepozná do hĺbky. To je veľká strata, pretože cícer je v Stredomorí a na Blízkom východe mimoriadne populárny už viac ako 7 000 rokov. Cícer sa najviac podobá hrachu, avšak je väčší a jeho chuť je výraznejšia, preto ho často nazývajú aj rímsky hrách.