Recept, ktorý prekoná klasiku. Kuracie rezne, aké ste ešte nikdy nejedli

Kuracie rezne patria medzi jedlá, ktoré majú u detí azda najväčší úspech. Krehké, šťavnaté mäso obalené do chrumkavej kôrky s jemnou zlatistou farbou a k tomu poriadna porcia zemiakovej kaše – to je kombinácia, ktorú máloktoré dieťa odmietne. Pravdou však je, že keď ich pripravujeme stále rovnakým spôsobom, rýchlo sa z toho stane rutina. Preto sa oplatí skúšať nové nápady, ktoré oživia váš jedálniček a prekvapia celú rodinu.
Kuracie prsia alebo stehná? Rozdiel spoznáte okamžite
Väčšina gazdiniek siahne automaticky po kuracích prsiach. Sú rýchlo dostupné a dobre sa spracovávajú. No ak chcete ešte výraznejšiu chuť, vyskúšajte mäso zo stehien. Obsahuje viac tuku, a tým pádom je prirodzene šťavnatejšie. Ak sa vám podarí zohnať mäso z domáceho chovu alebo z bio farmy, rozdiel bude obrovský – chuť sa nedá porovnať s tým, čo kúpite bežne v supermarkete.
Správna príprava mäsa je základ
Nech už si vyberiete prsia alebo stehná, vždy mäso najskôr dôkladne očistite. Zbavte ho kúskov chrupavky, blán, zvyškov kože či kostí. Rezne netreba naklepávať kladivkom – stačí ich vodorovne narezať tak, aby mali približne rovnakú hrúbku. Takto sa budú smažiť rovnomerne a neostanú vysušené.
Ak túžite po rezňoch, ktoré sa vám budú rozplývať na jazyku, doprajte im čas na marinovanie. Najlepšie je mäso naložiť deň vopred a nechať ho odležať cez noc.
Marináda, ktorá spraví zázrak
Najlepšiu službu vám urobí kyslý mliečny výrobok – môže to byť kyslé mlieko, kefír, podmaslie alebo obyčajný biely jogurt. Kyslé prostredie pomôže rozložiť bielkoviny v mäse, a tým ho prirodzene zmäkčí. Do jogurtu môžete pridať aj trochu rozmarínu alebo cesnaku a mäso vložiť do plastovej nádoby. Na druhý deň budete mať rezne krehké, voňavé a šťavnaté.
Trojobal po novom – fantázii sa medze nekladú
Klasický postup všetci poznáme – múka, vajce, strúhanka. Ale čo keď chcete zmenu? Vyskúšajte namiesto strúhanky napríklad nasekané mandle alebo lieskovce. Ak ich najskôr sparíte a zbavíte šupky, budú mať jemnejšiu chuť. Skvelou alternatívou sú aj rozdrvené kukuričné cornflakes, ktoré reznom dodajú extra chrumkavú štruktúru.
Niekto s obľubou používa aj ovsené vločky, ktoré nielenže výborne držia, ale dodajú jedlu aj zdravší charakter. Možností je neúrekom – stačí mať chuť experimentovať.
Kuracie rezne v zemiakovom cestíčku
Veľmi chutná a jednoduchá alternatíva je obaliť rezne do cestíčka zo strúhaných zemiakov. Pripravuje sa podobne ako cesto na tradičné zemiakové placky. Zemiaky nastrúhate, pridáte múku, vajce, soľ a pre výraznejšiu chuť aj lyžicu plnotučnej horčice. Zmes by mala byť hustá tak, aby sa na reznom pekne udržala, no zároveň nie príliš tuhá.
Rezne potom namočíte do pripraveného cestíčka, necháte jemne odkvapkať a rovno ich môžete dať na panvicu. Výsledok vás prekvapí – budú mať krásne chrumkavý obal a vo vnútri zostanú mäkké a šťavnaté.
Čo budete potrebovať:
- 2 kuracie prsia (prípadne stehná)
- 2 väčšie zemiaky
- 1 vajce
- 75 ml mlieka
- polohrubú múku podľa potreby
- 1 lyžicu plnotučnej horčice
- olej alebo bravčovú masť na smaženie
Postup krok za krokom:
- Mäso si očistite a podľa potreby narežte na plátky rovnakej hrúbky.
- Zemiaky ošúpte a nastrúhajte najemno. Pridajte k nim vajce, mlieko, múku, soľ a horčicu. Vymiešajte hustejšie cestíčko.
- Rezeň ponorte do cestíčka tak, aby sa pekne obalil. Prebytočnú zmes nechajte odkvapkať.
- V panvici rozohrejte olej alebo masť. Skúšku spravíte tak, že vhodíte malý kúsok cesta – ak sa začne ihneď smažiť, tuk je pripravený.
- Kuracie prsia smažte 2–3 minúty z každej strany, stehenné rezne približne 8–10 minút.
Tip na záver
Ak chcete odľahčenejšiu verziu, rezne nemusíte smažiť v oleji. Pokojne ich môžete pripraviť aj v rúre na papieri na pečenie alebo v teplovzdušnej fritéze. Budú chrumkavé, menej mastné a stále výborné.
Kuracie rezne sú síce klasika, ale s malou dávkou kreativity ich môžete zakaždým pripraviť inak. Či už s mandľami, cornflakes, ovsenými vločkami alebo v netradičnom zemiakovom cestíčku – výsledok bude vždy chutný a zaujímavý.