Recept, ktorý nesmie chýbať v domácej lekárničke. Nechtíková masť na všetky kožné problémy

nechtíková masť
nechtíková masť

Nechtík lekársky (Calendula officinalis) je rastlina, ktorá sa už stáročia využíva v tradičnom liečiteľstve. V súčasnosti jeho účinky potvrdzujú aj viaceré vedecké štúdie – výťažky z kvetov nechtíka podporujú hojenie rán, pôsobia protizápalovo a upokojujú podráždenú pokožku. Práve preto je nechtíková masť obľúbenou súčasťou domácej i prírodnej kozmetiky.

Prečo je nechtík účinný?

Kvety nechtíka obsahujú látky, ktoré prispievajú k ochrane a regenerácii pokožky:

  • Flavonoidy a triterpenoidy – majú protizápalové účinky a pomáhajú pokožke lepšie sa regenerovať.
  • Karotenoidy – pôsobia ako antioxidanty a prispievajú k zdraviu pokožky.
  • Silice – majú mierne dezinfekčné vlastnosti.

Tieto zložky vysvetľujú, prečo je nechtíková masť účinná pri drobných kožných problémoch.

Na čo sa nechtíková masť používa?

Podľa odborných zdrojov je vhodná najmä na:

  • drobnú povrchovú ranu alebo odreninu
  • menšie rezné poranenie
  • podráždenie pokožky po slnení
  • mierne zápalové prejavy na koži
  • suchú a popraskanú pokožku, vrátane rúk a päty

Nechtíková masť je bezpečná na bežné domáce použitie. Nie je však určená na hlboké alebo silne infikované rany – v takých prípadoch je potrebné lekárske ošetrenie.

Ako si pripraviť domácu nechtíkovú masť

Výroba masti je jednoduchá a dá sa zvládnuť aj v domácich podmienkach.

Potrebujete:

  • 2 hrste sušených kvetov nechtíka lekárskeho
  • 250 ml rastlinného oleja (napríklad olivového alebo slnečnicového)
  • 30 g včelieho vosku

Postup:

  1. Kvety vložte do sklenenej nádoby a zalejte olejom tak, aby boli celé ponorené. Nechajte macerovať 2–3 týždne na teplom mieste, občas pretrepte.
  2. Olej sceďte cez plátno alebo sitko.
  3. V hrnci nad vodným kúpeľom zohrejte olej a pridajte vosk. Miešajte, kým sa nerozpustí.
  4. Horúcu zmes nalejte do čistých nádobiek a nechajte vychladnúť.

Masť skladujte v chlade, ideálne v chladničke. Takto vydrží 6–8 mesiacov.

Bezpečnosť a možné riziká

  • Nechtíková masť je vo všeobecnosti dobre znášaná.
  • U ľudí alergických na rastliny z čeľade astrovité (napr. harmanček, ambrózia) sa môže objaviť kožná reakcia.
  • Masť nie je vhodná na použitie pri otvorených alebo hnisajúcich ranách – v takom prípade je potrebná odborná liečba.

Nechtíková masť patrí medzi najobľúbenejšie domáce prírodné prípravky na kožu. Jej účinky potvrdzuje aj moderný výskum – dokáže urýchliť hojenie drobných rán, zmierniť zápaly a ochrániť pokožku pred vysušením. Vďaka jednoduchej výrobe si ju môžete pripraviť doma a mať vždy po ruke ako prirodzený doplnok domácej lekárničky.

