Rastliny sa prebúdzajú, záhradníci zbystrite pozornosť! Čo všetko stihnúť vo februári?

Vo februári síce ešte môže nasnežiť a ortuť teplomera môže klesnúť pod nulu, no príroda sa už postupne prebúdza k životu. Sneh v tomto období býva pre pôdu skôr prospešný – vďaka nemu si polia a záhrady dokážu udržať vlahu a zimu prečkať v lepšej kondícii. Akonáhle však vonku nastanú priaznivejšie dni bez tuhých mrazov, je načase vyhrnúť si rukávy a pustiť sa do prvých záhradných úprav. Rastliny, podobne ako my, vycítia pomaly prichádzajúcu jar a vaše úsilie vám už onedlho bohato odplatia. Pozrime sa teda podrobnejšie na to, čo všetko môžete vo februári stihnúť – aby ste mali v marci o starosť menej a na jar sa tešili z rozkvitnutej, zdravej a krásnej záhrady.

1. Okrasná záhrada sa prebúdza

Sledovanie prvých jarných kvetov

Už koncom januára a začiatkom februára sa na niektorých miestach objavujú prvé jarné kvety ako snežienky, čemerice či tavolíny. Práve snežienky sú jasným dôkazom, že jar sa pomaly blíži. Pokiaľ máte uskladnené cibuľoviny alebo priesady balkónových rastlín (napríklad pelargónie), skontrolujte ich stav. Uistite sa, že na nich neprenocujú škodcovia či neprepukla pleseň z dôvodu vysokej vlhkosti.

Odstráňte kriakov a pripravte dvojročky

Ak ste pred zimou chránili dvojročné kvetiny (napríklad sirôtky či nezábudky) čečinou alebo netkanou textíliou, je vhodné s pribúdajúcimi teplejšími dňami ochranu postupne odstraňovať. Rastliny sa tak dostanú na čerstvý vzduch a urýchlite im prispôsobenie na prebúdzajúce sa slnečné lúče.

Koniec februára: Trvalky potrebujú údržbu

Zároveň by ste koncom februára nemali zabudnúť ani na trvalky. Odstráňte všetky zaschnuté nadzemné časti, ktoré ste možno ponechali kvôli ochrane pred mrazmi. Následne môžete trvalky prihnojiť vhodným hnojivom alebo jemným kompostom, aby mali dostatok živín do ďalšej sezóny.

2. Starostlivosť o trávnik

Zbavenie sa machu a starej trávy

Trávnik je jedným z prvých miest, ktoré si po zime zaslúžia vašu pozornosť. Pokiaľ už vo vašej oblasti nepanujú silné mrazy a pôda je aspoň čiastočne rozmrznutá, vyhrabte z trávnika odumreté steblá a mach. Pomôžete tým koreňom lepšie dýchať a trávnik sa vďaka dostatku priestoru a vzduchu skôr zotaví.

Príprava na nový výsev

Ak plánujete na jar zakladať nový trávnik, február je ideálny na prípravné práce. Zryte pôdu aspoň do hĺbky rýľa, rozbite väčšie hrudy, odstráňte kamene, zvyšky koreňov a buriny. Takto pripravený podklad nechajte pár týždňov „odpočívať“. Pred samotným výsevom (ktorý je vhodné nechať na obdobie, keď už nehrozia mrazy) môžete pôdu obohatiť kvalitným preosiatym kompostom. Ten prispeje k lepšej kvalite pôdy aj ku klíčeniu semien.

Jemné hnojenie a prevzdušnenie

Ak trávnik už máte založený, neváhajte ho po vyhrabaní jemne posypať preosiatym kompostom či iným kvalitným prírodným hnojivom. Ak to počasie a stav pôdy dovolia, môžete ho zároveň aj prevzdušniť – najmä ak vidíte, že je trávnik veľmi zhutnený. Prevzdušnenie pomáha koreňom lepšie prijímať živiny a rýchlejšie sa regenerovať.

3. Ovocná záhrada v znamení rezu

Strih bobuľovín a jadrovín

Vo februári je vhodný čas pustiť sa do omladzovania drevín, najmä ak už pominula najtuhšia zima. Zamerajte sa predovšetkým na bobuľoviny – ríbezle či egreše. Tieto kríky tvoria nové výhonky každý rok a staršie ako štyri roky už strácajú svoju vitalitu, a teda aj úrodu. Staršie výhonky odstráňte a pri reze sa snažte zachovať mladé konáre, ktoré zabezpečia budúcu úrodu.

Rovnako sa môžete pustiť do rezu jadrovín, ako sú jablone či hrušky. Z odstránenia starých, chorých alebo nesprávne rastúcich konárov bude strom na jar len profitovať. Pri reze majte ostré a dezinfikované nožnice či pílu. Hlavne sa vyhýbajte rezu počas silných mrazov, aby ste dreviny zbytočne neoslabovali.

Kôstkové ovocie si ešte počká

Čo sa týka marhúľ, čerešní či višní, pri nich je vhodnejšie počkať na neskoršie obdobie, keď bude teplota stabilnejšia a menšie riziko mrazov. Rez kôstkovín spravidla nechávame až na obdobie po odkvitnutí alebo tesne pred kvitnutím, pretože vtedy strom lepšie znáša tieto zásahy.

Prevencia proti škodcom a chorobám

Ak už mrazy ustúpili, môžete stromy (konáre aj kmene) postriekať prípravkami na ochranu proti prezimujúcim škodcom. Chemickú ochranu však nepoužívajte pri silnom vetre ani pri nízkych teplotách. Dôkladné ošetrenie v tomto čase vám môže v sezóne ušetriť veľa starostí, keďže znižuje počet škodcov a znižuje výskyt chorôb.

Výsadba nových drevín

Koniec februára je ideálny aj na výsadbu ovocných drevín, pokiaľ to dovolí počasie. Stromčeky alebo kry vysádzajte do pôdy bohatej na živiny. Jama by mala byť dostatočne veľká na to, aby sa korene mohli pohodlne rozprestrieť. Pred výsadbou môžete dno jamy vylepšiť kompostom. V novembri alebo vo februári (pred pučaním) sa takto nové sadenice lepšie ujímajú.

4. Výsev zeleniny a byliniek

Predpestovanie skorých druhov

Ak už nedočkavo čakáte na prvú zeleninu, vo februári môžete začať s predpestovaním rôznych druhov. Skoré odrody šalátu, reďkovky, letný pór, skorá kelová a kapustová zelenina, prípadne rajčiny a papriky – to všetko môžete zasiať do misiek či menších nádob s kvalitným substrátom. Takto si doma na parapete alebo v skleníku predpestujete silné sadenice, ktoré po odznení mrazov presadíte von na záhony.

Bylinková záhradka

Pre milovníkov byliniek je február taktiež štartovacím bodom na pestovanie bazalky, majoránky či ďalších aromatických rastlín. Ak máte okenný parapet, na ktorom je dostatok svetla a tepla, neváhajte sadiť bylinky práve teraz. Vďaka včasnému výsevu získate bylinky s dostatočnou veľkosťou a pevnosťou, aby ste ich mohli na jar bez obáv presádzať von.

Príprava záhonov

Nezabúdajte tiež na samotnú pôdu v záhonoch. Ak to počasie umožňuje, pôdu zrýľujte a odstráňte z nej burinu či zvyšky koreňov. Následne ju môžete pohnojiť (napríklad dobre rozloženým kompostom) a zľahka prekypriť. Krátko pred výsadbou (najmä ak pôda nemá správnu pH hodnotu) je dobré pôdu povápniť páleným vápnom, aby ste vytvorili priaznivejšie prostredie pre rast a vývoj koreňov.

5. Užitočné tipy navyše

Kontrola uskladnenej úrody : Ak ste uskladnili jablká, hrušky či zemiaky, nezabúdajte ich raz za čas skontrolovať. Pokazené alebo nahnité kusy ihneď vyhoďte, aby sa nenakazil zvyšok úrody.

: Ak ste uskladnili jablká, hrušky či zemiaky, nezabúdajte ich raz za čas skontrolovať. Pokazené alebo nahnité kusy ihneď vyhoďte, aby sa nenakazil zvyšok úrody. Plánovanie nových projektov : Február je vynikajúci čas aj na premýšľanie o záhradnom dizajne, menších stavbách (záhradné chodníky, vyvýšené záhony) či iných úpravách. Kým je ešte chladno, môžete si kresliť plány, zháňať materiál alebo zisťovať, aké rastliny by sa k vám hodili.

: Február je vynikajúci čas aj na premýšľanie o záhradnom dizajne, menších stavbách (záhradné chodníky, vyvýšené záhony) či iných úpravách. Kým je ešte chladno, môžete si kresliť plány, zháňať materiál alebo zisťovať, aké rastliny by sa k vám hodili. Príprava skleníka: Ak máte skleník, skúste využiť chvíle, keď sa v ňom dá pracovať (napr. cez slnečné zimné dni). Očistite sklenené tabule, vydezinfikujte police a náradie, aby vás na jar neprekvapili plesne či škodcovia. Skleník môžeme aj vyvetrať, aby sme zamedzili nadmernej kondenzácii.

Február sa často nesie v znamení chladných rán a prekvapivých snehových prehánok, ale aj tak je to mesiac, v ktorom záhrada začína „naťahovať krídla“ a postupne sa prebúdzať z zimného spánku. Využite každú príležitosť, keď sa ukáže slnko a mrazy zoslabnú, aby ste sa pustili do záhradných úloh.

Či už sa rozhodnete pre prvé rezy a skracovanie konárov ovocných stromov, starostlivosť o trávnik, prípravu záhonov na skorú zeleninu alebo výsadbu nových ovocných drevín, každý váš krok prispeje k tomu, aby bola jar vo vašej záhrade plná života, farieb a dobrej úrody. A navyše vám tento postupný februárový štart ušetrí množstvo námahy v období, keď sa teploty ustália a jar definitívne prevezme vládu.

S nástupom teplejších dní sa tak budete môcť tešiť z výsledkov svojej práce a naplno si vychutnať záhradu, ktorá vám vďaka starostlivosti a príprave dokáže priniesť radosť, krásu aj chutnú úrodu už od prvých jarných týždňov.