Rámy okien budú pôsobiť ako nové. Stačia dve obyčajné suroviny a aj roky usadená špina zmizne bez poškodenia

Sklenené výplne okien zvládneme vyčistiť pomerne rýchlo. Stačí vedro s vodou, trocha octu alebo prípravku na okná a za chvíľu máme hotovo. Pri rámoch však nastáva problém – tam sa špina usádza hlbšie, v rohoch a v škárach, a preto ich mnohí čistia oveľa menej ochotne.
Čo urobiť ako prvé?
Ak ste sa práve nasťahovali do nového bytu alebo ste rámy dlhšie nečistili, je rozumné začať odstránením hrubých nečistôt. Najjednoduchšie to pôjde pomocou vysávača s úzkou hubicou. Tak sa zbavíte prachu, omrviniek a drobných nečistôt, ktoré by sa pri mokrom čistení len rozmazávali.
Účinná čistiaca pasta z bežných surovín
Na odolnejšiu špinu sa dá použiť jednoduchá domáca zmes, ktorá je bezpečná pre väčšinu bežných typov okenných rámov (plastové, lakované drevené či hliníkové). Pozostáva z dvoch surovín:
- jedlá sóda
- peroxid vodíka (3 %)
Tieto dve ingrediencie vytvoria jemne abrazívnu pastu, ktorá si poradí s mastnotou, usadenou špinou či povrchovými fľakmi. Postup je jednoduchý:
- Zmiešajte sódu a peroxid tak, aby vznikla hustejšia pasta.
- Pomocou starej zubnej kefky alebo malého štetca ju naneste na znečistené miesta.
- Nechajte pôsobiť približne 10–15 minút.
- Následne povrch zotrite vlhkou handričkou a osušte.
Peroxid v tejto koncentrácii pomáha rozpúšťať organické nečistoty a sóda dodá jemný drhnúci účinok. Táto kombinácia je účinná, no zároveň dostatočne šetrná, ak sa používa v primeranom množstve a krátko.
Dôležité upozornenie:
Na veľmi citlivých alebo čerstvo lakovaných drevených rámoch je vhodné najskôr vyskúšať zmes na malom nenápadnom mieste. Jedlá sóda je jemné abrazívum a pri nesprávnom použití môže zanechať drobné škrabance.
Možnosť použiť ocot
Ak nemáte doma peroxid, ako alternatívu môžete použiť ocot. Ocot účinne uvoľňuje bežné usadeniny a nepoškodzuje väčšinu povrchov. V kombinácii so sódou síce vytvorí penivú reakciu, ale účinok bude skôr miernejší než pri peroxidovej paste.
Postup je rovnaký: naniesť, nechať chvíľu pôsobiť, zotrieť a nakoniec celé miesto prejsť vlhkou handričkou.
Po dôkladnom čistení budú rámy pôsobiť oveľa lepšie. Dôležité je, že všetky použité suroviny sú bežné, cenovo dostupné a šetrné, ak sa používajú správne. Tento postup je vhodný na pravidelnú údržbu a nemal by spôsobiť poškodenie povrchov, pokiaľ rešpektujete typ materiálu a základné bezpečnostné zásady.