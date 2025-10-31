Rakúsko zavedie nevyhnutnú zmenu na diaľniciach, o ktorej by ste mali určite vedieť

Rakúsko pripravuje zmenu, ktorá sa dotkne všetkých vodičov cestujúcich cez túto krajinu. Od roku 2027 sa skončí používanie papierových diaľničných známok a zostane len ich digitálna verzia. Po viac ako tridsiatich rokoch tak skončí systém, v ktorom bolo potrebné lepiť nálepky na čelné sklo.
Digitálna známka sa bude viazať priamo na evidenčné číslo vozidla. Na diaľniciach ju budú kontrolovať kamery, ktoré automaticky overia, či je platná. Ak vozidlo známku nemá, majiteľ dostane pokutu poštou.
Zakúpiť ju bude možné cez internet, v mobilnej aplikácii alebo osobne na čerpacích staniciach, v trafikách či v dopravných kluboch. Možnosť osobného nákupu zostane najmä pre tých, ktorí neuprednostňujú platbu online.
Digitálne winiety sú v predaji už teraz a možno ich použiť aj pre aktuálny rok. V roku 2026 bude trvať prechodné obdobie, počas ktorého si vodiči budú môcť vybrať medzi papierovou a digitálnou verziou. Od začiatku roka 2027 však bude platiť už len elektronická forma.
Pri kúpe cez internet si možno nastaviť dátum začiatku platnosti, no v súlade s európskymi predpismi začne ročná a dvojmesačná winieta zakúpená online ako súkromná osoba platiť až o osemnásť dní po zaplatení. Kto potrebuje vyraziť na cestu okamžite, môže si ju kúpiť osobne – vtedy platí ihneď. Desaťdňové winiety sa aktivujú okamžite aj pri online nákupe.
Od roku 2024 existuje aj jednodňová verzia, vhodná pre tých, ktorí Rakúskom len prechádzajú.
Ceny sa každoročne mierne upravujú. Pre osobné vozidlá do 3,5 tony platí v roku 2025 nasledujúce rozdelenie: ročná winieta stojí 96,40 eura, dvojmesačná 28,90 eura, desaťdňová 11,50 eura a jednodňová 8,60 eura.
Prechod na digitálny systém prinesie viac pohodlia aj menej odpadu. Nebude už nutné odstraňovať zvyšky nálepiek z čelného skla, kontrola bude rýchlejšia a celý systém sa stane ekologickejším.
Vodiči, ktorí Rakúskom cestujú často, môžu digitálnu známku začať používať už teraz. Stačí zadať evidenčné číslo vozidla, zvoliť typ známky, určiť dátum začiatku platnosti a zaplatiť. Celý proces trvá len niekoľko minút.
Rakúsko tak prechádza na moderný a ekologický spôsob výberu mýta, ktorý uľahčí cestovanie všetkým vodičom prechádzajúcim cez krajinu.