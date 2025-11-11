Rakovina pankreasu: tichý zabijak, ktorý sa dlhý čas neprejavuje. Lekári varujú pred piatimi hlavnými príznakmi

Rakovina pankreasu patrí medzi najzákernejšie onkologické ochorenia. V počiatočných štádiách sa vyvíja potichu, bez výraznejších symptómov, preto jej lekári často hovoria „tichý zabijak“. Práve to je dôvod, prečo sa vo väčšine prípadov odhalí až v pokročilom štádiu, keď sa už rakovinové bunky rozšírili do ďalších orgánov.
Podľa dát organizácie Pancreatic Cancer Action Network z roku 2022, ktoré priniesol britský denník Daily Mail, až 83 % ľudí netuší, aké príznaky má rakovina pankreasu. Smutnou realitou je, že väčšina pacientov prichádza k diagnóze až vtedy, keď sa ochorenie rozšíri – teda keď je liečba omnoho zložitejšia.
Aj britský Národný onkologický inštitút (NCI) upozorňuje, že len približne 13 % pacientov má šancu podstúpiť liečbu, ktorá zastaví ochorenie ešte v jeho pôvodnom ložisku. Odborníci preto apelujú na ľudí, aby si všímali aj zdanlivo nenápadné zmeny v tele. Včasné rozpoznanie totiž môže doslova zachrániť život.
Päť varovných signálov, ktoré by ste nemali ignorovať
1. Žltačka
Jedným z najčastejších príznakov je žlté sfarbenie kože a očného bielka. Tento stav spôsobuje hromadenie látky nazývanej bilirubín, ktorá sa normálne odbúrava v pečeni a cez žlčovody odchádza do čriev, kde pomáha spracúvať tuky.
Ak však dôjde k upchatiu žlčových ciest – napríklad nádorom v oblasti pankreasu – bilirubín sa začne hromadiť v krvi. Výsledkom je žltá farba pokožky, tmavý moč, svetlá stolica a niekedy aj svrbenie kože.
Žltačku často sprevádza nevoľnosť, tráviace ťažkosti, únava či dokonca zvracanie.
2. Bolesť brucha
Ďalším typickým prejavom býva bolesť v hornej časti brucha, ktorá sa môže šíriť až do chrbta. Nádory v dolnej časti pankreasu rastú rýchlo a vytvárajú tlak na okolité orgány, čo vedie k nepríjemným bolestiam.
Podľa Pancreatic Cancer Action Network až 70 % pacientov pociťuje tento symptóm. Bolesti bývajú najvýraznejšie po jedle alebo pri ležaní na chrbte.
3. Bolesť chrbta
Táto bolesť často vyžaruje spod lopatiek až do ramien a môže sa zhoršovať v noci. Mnoho pacientov si ju mýli s problémami chrbtice, no ak pretrváva a nezlepšuje sa, je dôležité ju nepodceniť a nechať sa vyšetriť.
4. Náhly úbytok hmotnosti
Ak bez zjavného dôvodu chudnete, strácate chuť do jedla a jedlo vám spôsobuje ťažobu či nevoľnosť, môže ísť o ďalší z príznakov.
Rakovina pankreasu totiž často narúša tvorbu tráviacich enzýmov, ktoré pomáhajú rozkladať tuky, bielkoviny a sacharidy. Telo tak prijíma menej živín, čo vedie k postupnému úbytku hmotnosti a vyčerpaniu.
5. Plávajúca alebo mastná stolica
Ak si všimnete, že vaša stolica pláva na hladine vody, vyzerá mastne alebo má bledú farbu, nemusí ísť len o nevinný dôsledok zmeny stravy. Tento jav môže signalizovať, že telo nedokáže správne spracovať tuky – práve kvôli nedostatku žlče alebo enzýmov z pankreasu.
V takom prípade sa živiny nevstrebávajú dostatočne a potrava prechádza tráviacim traktom príliš rýchlo. To môže spôsobovať hnačky, nadúvanie či kŕče.
Kedy vyhľadať lekára?
Ak sa niektorý z týchto príznakov objavuje dlhšie, najmä ak ide o kombináciu viacerých (napríklad žltnutie kože a úbytok hmotnosti), neodkladajte návštevu lekára.
Diagnostika rakoviny pankreasu zahŕňa krvné testy, ultrazvuk, CT alebo magnetickú rezonanciu. Čím skôr sa ochorenie odhalí, tým väčšia je šanca na úspešnú liečbu.
Záver
Rakovina pankreasu si nevyberá – ohrozuje mužov aj ženy, fajčiarov aj nefajčiarov. Keďže ide o ochorenie, ktoré sa dlhý čas prejavuje len veľmi nenápadne, pozornosť k signálom vlastného tela je kľúčová.
Pamätajte, že včasná diagnostika dokáže zachrániť život. Aj malé zmeny, ktoré sa vám zdajú bezvýznamné, môžu byť prvým varovaním. Preto ich netreba prehliadať.