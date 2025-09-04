Rajčiny vám síce kvitnú, ale úroda nikde? Toto je skrytý dôvod, o ktorom väčšina záhradkárov netuší

Na pohľad krásne, silné a zdravé rastliny, plné kvetov, ale plody nikde. Pozná to mnoho pestovateľov – rajčiny sa rozkvitnú, no namiesto úrody prichádza iba sklamanie. Prečo sa to deje a čo s tým môžete urobiť?
Pestovanie rajčín je pre väčšinu záhradkárov nielen praktickou, ale aj srdcovou záležitosťou. Aj skúsení pestovatelia však niekedy narazia na situáciu, keď rastliny vyzerajú vitálne, majú množstvo kvetov, no plodov sa nedočkáte. Väčšinou za tým nestojí choroba ani škodcovia, ale skôr počasie, prostredie či nedostatky v starostlivosti. Dobrá správa je, že tieto príčiny sa dajú väčšinou pomerne ľahko rozpoznať – a často aj napraviť.
Keď kvety opadávajú bez úrody
Rajčiny pôvodne pochádzajú z teplejších oblastí Južnej Ameriky, no to neznamená, že im extrémne horúčavy prospievajú. Ak sa cez deň dlhodobo držia teploty nad 30 °C a v noci neklesajú pod 24 °C, opelenie sa stáva problémom. V takomto počasí sa totiž peľ stáva sterilným, a tak kvety postupne opadnú bez toho, aby sa premenili na plody.
Niekedy zasa uškodí prílišná vlhkosť – peľ sa zlepí a nedokáže sa dostať na správne miesto. Naopak, v extrémnom suchu je peľ taký ľahký, že ho vietor jednoducho odfúkne. Výsledkom býva nulová úroda aj napriek bohatej záplave kvetov.
Opelenie: rajčiny síce samosprašné, ale nie samé
Mnohí záhradkári sa spoliehajú na to, že rajčiny sú samosprašné. Je to síce pravda, ale aj samosprašné rastliny potrebujú k úspešnému opeleniu pomoc. Vonku sa o to stará vietor, čmeliaky či včely, ktoré svojím pohybom rozprášia peľ.
Ak však pestujete rajčiny v skleníku alebo fóliovníku, prístup opeľovačov býva často obmedzený. V takom prípade sa oplatí pomôcť rastlinám ručne – buď jemným potrasením celej rastliny, pretrepaním kvetov, alebo pomocou štetca, ktorým prenesiete peľ.
Výživa rozhoduje o sile rastlín
Aj rastlina, o ktorú sa staráte, nemusí priniesť úrodu, pokiaľ jej chýba správna výživa. Dusík síce podporuje rast listov a stoniek, no ak chýba draslík, rastlina stratí schopnosť sústrediť sa na tvorbu plodov. Ak teda vaše rajčiny vyháňajú bujnú zeleň, ale úroda neprichádza, je čas siahnuť po hnojive s vyšším obsahom draslíka.
Použiť môžete špeciálne priemyselné hnojivá, alebo si vyrobiť vlastné – napríklad výluh zo žihľavy či kostihoju, ktoré sú bohaté na potrebné živiny.
Ako rastlinám pomôcť
Ak sa vám stane, že rajčiny momentálne neprinášajú plody, nevzdávajte to. Rastliny potrebujú pokračujúcu starostlivosť. Pomôže im:
- pravidelná zálievka ku koreňom
- tieňovanie v najväčších horúčavách
- vetranie pri pestovaní v skleníku
- a priebežné prihnojovanie
Keď sa počasie ustáli, rastliny sa rýchlo zotavia a plodenie sa znovu rozbehne. Neraz sa potom stane, že nestíhate zbierať úrodu.
Správny výber odrôd
Ak žijete v oblasti, kde sú letá extrémne horúce, alebo pestujete rajčiny na málo vetranom mieste, oplatí sa vybrať odrody, ktoré lepšie znášajú vysoké teploty. Medzi také patria napríklad Heatmaster či Solar Fire, ktoré dokážu priniesť úrodu aj v náročných podmienkach.
Nie je to vaša chyba
Keď rajčiny nekvitnú do plodov, neznamená to, že ste niečo zanedbali. Často za to môže len nevhodné počasie, ktoré jednoducho nevieme ovplyvniť. Dôležité je zachovať trpezlivosť a pokračovať v starostlivosti. Vo väčšine prípadov, hneď ako sa teploty mierne znížia, rastliny začnú plodiť a úroda príde.
Zhrnutie: Ak vám rajčiny kvitnú, no neprinášajú plody, najčastejšou príčinou býva počasie, nedostatok opelenia alebo chýbajúci draslík. So správnou starostlivosťou sa však úrody dočkáte – často dokonca bohatšej, než ste čakali.