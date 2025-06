Rajčiny kvitnú v máji, ale v júni ešte nemajú plody? Zistite najčastejšiu chybu pri pestovaní, ktorá vám môže pokaziť celú úrodu

Každý milovník záhradkárčenia pozná ten príjemný pocit, keď sleduje, ako jeho rastlinky rajčín krásne rastú, nasadzujú puky a rozkvitajú. Čo však v prípade, ak sa kvety síce vytvoria, ale namiesto toho, aby priniesli vytúžené šťavnaté rajčiny, jednoducho opadnú? Mnoho záhradkárov je potom právom sklamaných. Najčastejšia príčina, prečo rajčinové kvety opadávajú a netvoria plody, je pritom ukrytá v jednej veľmi podstatnej oblasti – vo výžive rastlín.

Keď sa plody netvoria, hľadajte stresové faktory

Ak sa vaše rajčiny na začiatku leta tvária, že „stávkujú“, a na rastline vidíte len kvety, ktoré postupne miznú bez stopy, nie je to náhoda. Rajčiny sú veľmi citlivé rastliny, ktoré sa v prípade stresu radšej sústredia na prežitie než na produkciu plodov. Dôvodom môžu byť rôzne faktory – napríklad príliš veľké teplotné výkyvy, nedostatok slnka, príliš silný vietor či nepravidelná závlaha.

Najčastejším problémom však býva práve nesprávne hnojenie – a to je vec, ktorú dokážete veľmi jednoducho vyriešiť.

Najväčšia chyba pri hnojení rajčín: priveľa dusíka!

Na prvý pohľad sa zdá logické, že čím viac rastliny prihnojíme, tým viac plodov získame. Opak je však pravdou. Prehnané dávky dusíkatých hnojív spôsobujú bujný rast zelenej časti rastlín, teda listov a stoniek. Rastlina vtedy vynaloží všetku energiu na to, aby krásne vyzerala, ale produkciu plodov odsunie na vedľajšiu koľaj.

Ako teda spoznáte, že dusíka je priveľa? Rastliny budú síce krásne zelené, bujné a husté, no bez jediného rajčinového plodu. Táto situácia môže byť frustrujúca – rastlina vyzerá úžasne, no jej hlavný účel, teda úroda, sa nedostaví.

Ako správne prihnojovať rajčiny?

Na správne dozretie rajčín potrebujete správne zloženie živín. Okrem základného dusíka, ktorý je potrebný na zdravý rast, rajčiny nevyhnutne potrebujú fosfor a draslík. Práve tieto dva prvky podporujú tvorbu kvetov a plodov, zabezpečujú ich správny vývoj a dozrievanie.

Ak vaše rajčiny krásne rastú, no neplodia, skontrolujte zloženie hnojív, ktoré používate. Keď rastliny začnú kvitnúť, je dôležité dávky dusíka znížiť a zvýšiť prísun fosforu a draslíka. Na trhu je dostupných množstvo špeciálnych hnojív určených práve pre plodovú zeleninu. Tie majú nižší obsah dusíka, no viac fosforu a draslíka.

Dôležitá je pravidelná a primeraná závlaha

Okrem živín je pre rajčiny mimoriadne dôležitá aj pravidelná závlaha. V prípade, že rastliny dostávajú príliš málo vody, alebo sú zalievané nepravidelne, môže to viesť k stresu, čo následne spôsobuje opadávanie kvetov. Rajčiny potrebujú stálu vlhkosť pôdy, no nikdy nesmie byť pôda premočená, pretože to môže spôsobiť hnilobu koreňov a ďalšie problémy.

Slnečné svetlo a ochrana pred vetrom

Pre úspešnú úrodu rajčín je kľúčové aj dostatočné slnečné žiarenie – ideálne 6 až 8 hodín priameho slnka denne. Ak je svetla málo, rastliny sa stanú slabé a kvety opäť budú mať tendenciu opadať. Silný vietor môže tiež poškodiť jemné kvety alebo dokonca celú rastlinu, preto sa snažte rajčiny chrániť napríklad pomocou veterných zábran alebo výsadbou na chránených miestach v záhrade.

Záhradu sledujte každý deň – predídete problémom

Ak chcete minimalizovať riziká, je dôležité venovať sa svojej záhrade každý deň. Dôsledne sledujte predpoveď počasia, aby ste počas horúcich dní mohli rastlinám poskytnúť tieň, napríklad pomocou tieniacich sietí, a zabezpečiť im dostatočnú závlahu. Naopak, v chladnejších oblastiach chráňte rajčiny pred náhlym poklesom teplôt, najmä počas noci.

Pomôžte rajčinám s opelením

Rajčiny sú samoopelivé rastliny, no pri absencii vetra alebo hmyzích opelovačov môžu kvety opadať neopelené. V takých prípadoch môžete rajčinám pomôcť veľmi jednoducho – jemným potrasením rastliny alebo poklepaním na stonky, aby sa uvoľnil peľ a kvety sa mohli úspešne opeliť.

Vyberajte vhodné hnojivá a dávkujte ich správne

Ako už bolo povedané, vyberajte hnojivá, ktoré sú špeciálne určené na plodovú zeleninu. Po objavení prvých kvetov prejdite na hnojivá s nižším obsahom dusíka a vyšším obsahom fosforu a draslíka. Správne hnojenie vám zaistí nielen bohatšiu úrodu, ale aj chutnejšie a kvalitnejšie plody.

Zhrnutie – ako predísť sklamaniu z neplodných rajčín:

Nepreháňajte to s dusíkatými hnojivami.

Dávajte dôraz na fosfor a draslík pre podporu plodnosti.

Pravidelne zalievajte, ale vyvarujte sa premokreniu.

Zabezpečte rajčinám dostatok slnečného svetla.

Ochraňujte rastliny pred prudkým vetrom a extrémnymi teplotami.

Pomáhajte rastlinám s opelením.

Denne sa venujte svojej záhrade.