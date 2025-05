Rajčinová pleseň desí záhradkárov. Ostrieľaní pestovatelia však majú tajný trik, ktorý zachráni úrodu

Každý záhradkár dobre pozná radosť z krásne prosperujúcich rajčín, ktoré sľubujú bohatú a chutnú úrodu. Táto radosť však dokáže rýchlo pominúť, ak sa na rastline objaví zákerná choroba – rajčinová pleseň. Hoci rajčiny na prvý pohľad vyzerajú silné a zdravé, stačí pár drobných chýb, aby sa rozšírila táto nepríjemná nákaza. Tá nielenže môže zničiť jednotlivé rastliny, ale aj kompletne zdevastovať celú úrodu, pretože sa šíri neuveriteľne rýchlo.

Ako rozpoznať rajčinovú pleseň?

Napriek tomu, že názov môže evokovať tmavú alebo čiernu farbu, prvé signály tejto choroby sa prejavujú inak. Na vrchnej strane listov začnú vznikať zvláštne žlto-zelené škvrny. Možno ich spočiatku ľahko prehliadnete, no práve to býva kritická chyba. Skutočný problém totiž drieme na spodnej strane listov, kde sa objaví charakteristická, hustá pleseň so zamatovým vzhľadom. Táto pleseň si z listov urobí živnú pôdu, listy postupne hnednú, vädnú a odumierajú. Ak sa problém nezačne okamžite riešiť, choroba rýchlo preskočí zo spodných listov na celú rastlinu vrátane plodov, ktoré úplne znehodnotí.

Dá sa rajčinová pleseň vôbec zastaviť?

Keďže ide o veľmi agresívnu chorobu s bleskovým šírením, najúčinnejšou metódou je dôkladná prevencia. Preventívne opatrenia dokážu minimalizovať riziko, že sa táto pohroma vôbec objaví. V prvom rade si dávajte pozor, aby ste v novej sezóne nepoužili kontaminované nádoby, zeminu alebo iné pestovateľské pomôcky, ktoré mohli byť napadnuté už v minulosti. Ak si nie ste istí, vždy radšej dôkladne umyte všetky nádoby horúcou vodou a prípadne použite úplne novú pôdu.

Dôležité je tiež správne zalievanie – rajčiny polievajte vždy priamo ku koreňom, nikdy nie na listy. Ak sa predsa len dostane voda na listy, je potrebné ju čo najskôr zotrieť, aby sa zabránilo šíreniu plesní. Pri pestovaní rajčín v skleníkoch dbajte aj na pravidelné vetranie. Vysoká vlhkosť je totiž dokonalou živnou pôdou pre šírenie rôznych plesňových ochorení.

Osvedčený domáci trik proti rajčinovej plesni

Ani napriek najlepším preventívnym opatreniam sa niekedy plesni nedá vyhnúť. Našťastie existuje domáci recept, ktorý už dlhé roky používajú skúsení záhradkári s veľkým úspechom. Ide o jednoduchý, no mimoriadne účinný postrek, ktorý si pripravíte doma. Na prípravu budete potrebovať:

1 liter polotučného mlieka (najlepšie čerstvé)

(najlepšie čerstvé) 1 čajovú lyžičku jódu

10 litrov odstátej vody (ideálne dažďovej alebo minimálne prevarenej)

Tieto suroviny dôkladne premiešajte a prelejte do záhradného postrekovača alebo menšej fľaše s rozprašovačom. Dôležité je rastliny dôkladne nastriekať – zamerajte sa najmä na spodnú stranu listov, z ktorej by postrek mal voľne odkvapkávať. Tento proces opakujte každých 7 až 10 dní, aby ste mali istotu, že sa pleseň nestihne znova rozšíriť.

Kedy siahnuť po chemických prípravkoch?

Ak vám nevyhovuje domáca príprava postreku, môžete využiť aj komerčne dostupné chemické prípravky. Tieto prostriedky sa dajú použiť aj preventívne a sú zvyčajne veľmi účinné. Najlepšie výsledky dosiahnete použitím prípravkov určených na boj proti plesni zemiakovej, pretože tento druh plesne je veľmi podobný tomu, ktorý napáda rajčiny.

Dôležité upozornenie: nikdy nepoužívajte chemický postrek tesne pred konzumáciou plodov. Dodržujte bezpečnostnú čakaciu lehotu uvedenú výrobcom, aby ste neriskovali svoje zdravie.

Pestovanie odolných odrôd ako ďalšia možnosť

Ak sa chcete rajčinovej plesni úplne vyhnúť alebo aspoň minimalizovať jej riziko, ideálne je zvoliť odrody rajčín, ktoré sú voči plesni prirodzene odolnejšie. V záhradníckych centrách nájdete množstvo odrôd špeciálne vyšľachtených tak, aby lepšie odolávali ochoreniam. Medzi najznámejšie a odporúčané patria napríklad:

Bejbino F1

Torino F1

Parto F1

Tipo F1

Tornádo F1

Tieto odrody vám výrazne uľahčia prácu a postarajú sa o zdravú a bohatú úrodu aj bez nadmernej starostlivosti či neustáleho strachu z ochorení.