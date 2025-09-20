Raj v septembri: ostrov bez áut, s 32 °C, lacným pivom a plážami ako zo sna

Keď sa spomenie Thajsko a exotické dovolenky, väčšine ľudí napadne Phuket či Koh Samui. No existuje menší ostrov, ktorý je pre mnohých cestovateľov ešte väčším pokladom – Koh Phi Phi Don. Toto miesto, ukryté v Andamanskom mori, je kombináciou tropického raja, pokojnej atmosféry a zároveň absolútnej výnimočnosti: na ostrove totiž nenájdete žiadne autá, motorky a dokonca ani bicykle.
Ostrov, kde sa chodí iba pešo alebo loďou
Koh Phi Phi Don je najväčší ostrov súostrovia Phi Phi, no jeho rozloha je len približne 10 km². Hlavné centrum, dedinu Tonsai, prejdete krížom pešo za dvadsať minút. Od roku 2013 tu platí zákaz bicyklov, aby sa zabránilo kolíziám s chodcami – výsledkom je prostredie, kde vás nevyruší žiadny hluk dopravy.
Ťažšie batožiny miestni presúvajú na ručne ťahaných vozíkoch a k odľahlejším plážam či hotelom vás odvezú tradičné drevené „longtail“ loďky. Už samotná plavba stojí za to – z paluby sa vám otvárajú pohľady na strmé vápencové útesy, ktoré vyrastajú priamo z tyrkysového mora.
September na Koh Phi Phi Don: horúce dni a tropické prehánky
September patrí do obdobia vyššej vlhkosti, no stále je ideálnym časom na cestovanie. Teploty sa bežne pohybujú okolo 32 °C cez deň a ani večer neklesnú pod 25 °C. Občasné dažďové prehánky prichádzajú rýchlo, no rovnako rýchlo aj odchádzajú a nechávajú po sebe svieži vzduch a slnečné počasie. Pre mnohých dovolenkárov je toto obdobie dokonca výhodné – menej turistov, nižšie ceny a pokojnejšia atmosféra.
Pláže, ktoré si zamilujete
Každá pláž na Koh Phi Phi Don má svoju osobitú atmosféru.
- Loh Dalum Bay – plytká zátoka s teplou vodou, ideálna pre rodiny s deťmi aj plavcov, ktorí si chcú len tak lebediť v mori.
- Long Beach – miesto pre romantikov. Biely piesok, krištáľová voda, šnorchlovanie a pri troche šťastia pohľad na malé čiernocípé žraloky.
- Monkey Beach – raj s voľne žijúcimi opicami. Turisti sem chodia najmä počas lodných výletov, no opatrnosť je na mieste – opice bývajú drzé.
- Maya Bay – hoci leží na susednom ostrove Koh Phi Phi Leh, k návšteve Phi Phi Don jednoducho patrí. Preslávil ju film Pláž s Leonardom DiCapriom. Dnes je vstup obmedzený – kúpať sa nesmie a počet turistov je limitovaný, aby sa chránila príroda.
Ceny, ktoré potešia
Aj keď ide o obľúbenú destináciu, ceny zostávajú prekvapivo priateľské. Miestne pivo kúpite v obchodoch už od 30 THB (približne 0,80 €), v baroch väčšinou za 50–80 THB (1,30–2,20 €). Jedlo z ulice vás vyjde medzi 70–130 THB (1,90–3,50 €). Čerstvé ovocie, ktoré nájdete na každom kroku, je lacné a chutí omnoho intenzívnejšie než to, čo sme zvyknutí kupovať doma.
Čo robiť, keď vás opaľovanie omrzí?
Koh Phi Phi Don nie je len o plážach – ponúka aj množstvo zážitkov pre aktívnych cestovateľov:
- Šnorchlovanie a potápanie – koralové útesy sú plné pestrofarebných rýb a ďalších morských živočíchov. Populárne lokality sú napríklad Bida Nok alebo potápanie pri vraku King Cruiser.
- Výstup na Phi Phi Viewpoint – krátky trek (asi 30 minút) s panoramatickým výhľadom, ktorý patrí medzi najkrajšie na celom ostrove.
- Lezenie po skalách či skákanie z útesov – adrenalínové aktivity pre odvážnejších.
- Lodné výlety – kombinujú kúpanie v smaragdovej Pileh Lagoon, zastávku pri Viking Cave a nezabudnuteľný zážitok – nočné kúpanie v mori s bioluminiscenčným planktónom, ktorý svieti okolo vášho tela.
Video pre dokonalú atmosféru
Ak si chcete navodiť predstavu ešte pred cestou, určite si pozrite toto krátke video:
Malý ostrov, veľký zážitok
Koh Phi Phi Don je dôkazom, že aj ostrov s malou rozlohou dokáže ponúknuť všetko – od absolútneho oddychu až po dobrodružstvo. Je ideálny pre páry hľadajúce romantiku, rodiny s deťmi aj sólo cestovateľov. A keď k tomu pridáte fakt, že tu nie sú žiadne autá ani motorky, je jasné, prečo má tento kúsok Thajska tak výnimočnú atmosféru.
Ak plánujete jesennú exotickú dovolenku, september na Koh Phi Phi Don je perfektnou voľbou. Čaká vás tropické teplo, lacné pivo, pláže svetovej úrovne a zážitky, na ktoré budete spomínať ešte dlho.