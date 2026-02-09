Raj, kde je teraz leto? Slováci či Česi tam môžu cestovať aj bez pasu

Kanárske ostrovy
Kanárske ostrovy Foto: depositphotos.com

Ak chcete na pár dní odísť z chladného stredoeurópskeho počasia, no zároveň nechcete riešiť pas, víza či vstupné formuláre, existuje niekoľko európskych ostrovov, kam môžete cestovať len s občianskym preukazom. Hoci v týchto lokalitách nie je v zime skutočné leto, ponúkajú podstatne miernejšie teploty než Slovensko či Česko.

Video: Najteplejšie európske destinácie podľa ročného priemeru

K pôvodnému článku patrilo aj odporúčané video. Nejde o reklamu, ale o prehľadné vizuálne zhrnutie toho, ktoré európske miesta sú dlhodobo najteplejšie.

Kanárske ostrovy: najteplejšia zimná destinácia v rámci EÚ

Kanárske ostrovy patria pod Španielsko, a teda pod Európsku úniu. Cestovanie je možné len s občianskym preukazom, bez pasu a bez víz.

Reálne zimné teploty

  • Február či január: približne 17–22 °C cez deň
  • Noci: 12–16 °C
  • Teplota Atlantiku:18–20 °C, čo je vhodné na kúpanie najmä pre otužilcov

Čo je naozaj pravda o jednotlivých ostrovoch

  • Tenerife: Národný park Teide je najvyšším bodom Španielska a ponúka sopečnú krajinu s výhľadmi na oceán.
  • Gran Canaria: Ostrov má veľmi rôznorodé podnebie a prírodu – od piesočných dún po zelené horské údolia.
  • Lanzarote: Sopky a lávové polia tvoria jedinečný charakter ostrova, architektúra je výrazne ovplyvnená miestnym umelcom Césarom Manriquem.
  • Fuerteventura: Jedny z najdlhších pláží v EÚ a ideálne podmienky na surfovanie, veterné počasie je bežné.

Kanárske ostrovy sú skutočne najspoľahlivejšou voľbou v rámci Európy, ak chcete istotu mierneho zimného počasia a veľa slnka.

Madeira: celoročne mierne, nikdy horúce podnebie

Portugalská Madeira je známa stabilným celoročným podnebím. Nejde o teplé leto, ale skôr o príjemnú jar počas celého roka.

Presné zimné hodnoty

  • Teploty v januári a februári: 14–19 °C
  • Teplota oceánu: približne 17–18 °C
  • Zrážky: v zime je viac daždivých dní než v lete, čo treba rátať pri turistike

Madeira je ideálna najmä pre tých, ktorí preferujú turistiku, prírodu, levády a dramatické útesy pred plážovou dovolenkou.

Cestovanie je rovnako možné len s občianskym preukazom.

Malta: mierna zima vhodná najmä na pamiatky, nie na kúpanie

Malta má v zime jedno z najmiernejších podnebí v Stredomorí, no napriek tomu nejde o typickú plážovú sezónu.

Realistické teploty

  • Cez deň: najčastejšie 14–18 °C
  • Príležitostne: môžu sa vyskytnúť dni okolo 20–21 °C, no nie pravidelne
  • More: 15–16 °C – na plávanie je chladné
  • Počasie: striedavé, občas veterné alebo daždivé

Zima je však ideálna na prehliadku historických pamiatok, archeologických lokalít, Valetty či tichších pobrežných chodníkov.

Aj Malta patrí do EÚ, takže občiansky preukaz úplne stačí.

Cyprus: jedno z najteplejších miest v Európe počas zimy

Cyprus má jednu z najmiernejších zím v Európe, najmä v južných oblastiach okolo Pafosu.

Skutočné zimné teploty

  • Deň: 16–20 °C
  • More: približne 17–18 °C
  • Zrážky: v zime prší častejšie než v lete, ale aj tak je tu mnoho slnečných dní

Cyprus je vhodný pre ľudí, ktorí hľadajú kombináciu teplejšieho podnebia, historických pamiatok a prírodných oblastí, ako je polostrov Akamas.

Aj sem môžu Slovinci či Česi cestovať len s občianskym preukazom.

Prečo sú tieto destinácie najlepšie zimné možnosti v Európe?

Tieto ostrovy majú spoločné niekoľko rýdzo faktických výhod:

  • patria do Európskej únie, takže cestovanie je jednoduché
  • aj v najchladnejších mesiacoch dosahujú teploty nad európskym priemerom
  • umožňujú turistiku, prechádzky pri oceáne a pobyt v príjemnom počasí
  • sú dostupné v rámci krátkych letov z Prahy či Bratislavy,
  • v zime tu býva menej turistov ako v sezóne

Treba však zdôrazniť, že žiadna európska destinácia neponúka v januári či februári skutočné leto. Všetky spomenuté lokality však poskytujú podstatne vyšší komfort než kontinentálna zima.

Zhrnutie

✔ Cestovať môžete len s občianskym preukazom.
✔ Teploty v týchto destináciách sú v zime stále mierne, často 17–22 °C.
✔ Kúpanie v mori je možné, ale väčšinou len pre otužilých.
✔ Ide o najteplejšie miesta v Európe počas zimy, hoci nie o plnohodnotnú letnú sezónu.
✔ Príroda, turistika a pamiatky sú dostupné bez preplnených davov.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať