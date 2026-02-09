Raj, kde je teraz leto? Slováci či Česi tam môžu cestovať aj bez pasu

Ak chcete na pár dní odísť z chladného stredoeurópskeho počasia, no zároveň nechcete riešiť pas, víza či vstupné formuláre, existuje niekoľko európskych ostrovov, kam môžete cestovať len s občianskym preukazom. Hoci v týchto lokalitách nie je v zime skutočné leto, ponúkajú podstatne miernejšie teploty než Slovensko či Česko.
Video: Najteplejšie európske destinácie podľa ročného priemeru
K pôvodnému článku patrilo aj odporúčané video. Nejde o reklamu, ale o prehľadné vizuálne zhrnutie toho, ktoré európske miesta sú dlhodobo najteplejšie.
Kanárske ostrovy: najteplejšia zimná destinácia v rámci EÚ
Kanárske ostrovy patria pod Španielsko, a teda pod Európsku úniu. Cestovanie je možné len s občianskym preukazom, bez pasu a bez víz.
Reálne zimné teploty
- Február či január: približne 17–22 °C cez deň
- Noci: 12–16 °C
- Teplota Atlantiku:18–20 °C, čo je vhodné na kúpanie najmä pre otužilcov
Čo je naozaj pravda o jednotlivých ostrovoch
- Tenerife: Národný park Teide je najvyšším bodom Španielska a ponúka sopečnú krajinu s výhľadmi na oceán.
- Gran Canaria: Ostrov má veľmi rôznorodé podnebie a prírodu – od piesočných dún po zelené horské údolia.
- Lanzarote: Sopky a lávové polia tvoria jedinečný charakter ostrova, architektúra je výrazne ovplyvnená miestnym umelcom Césarom Manriquem.
- Fuerteventura: Jedny z najdlhších pláží v EÚ a ideálne podmienky na surfovanie, veterné počasie je bežné.
Kanárske ostrovy sú skutočne najspoľahlivejšou voľbou v rámci Európy, ak chcete istotu mierneho zimného počasia a veľa slnka.
Madeira: celoročne mierne, nikdy horúce podnebie
Portugalská Madeira je známa stabilným celoročným podnebím. Nejde o teplé leto, ale skôr o príjemnú jar počas celého roka.
Presné zimné hodnoty
- Teploty v januári a februári: 14–19 °C
- Teplota oceánu: približne 17–18 °C
- Zrážky: v zime je viac daždivých dní než v lete, čo treba rátať pri turistike
Madeira je ideálna najmä pre tých, ktorí preferujú turistiku, prírodu, levády a dramatické útesy pred plážovou dovolenkou.
Cestovanie je rovnako možné len s občianskym preukazom.
Malta: mierna zima vhodná najmä na pamiatky, nie na kúpanie
Malta má v zime jedno z najmiernejších podnebí v Stredomorí, no napriek tomu nejde o typickú plážovú sezónu.
Realistické teploty
- Cez deň: najčastejšie 14–18 °C
- Príležitostne: môžu sa vyskytnúť dni okolo 20–21 °C, no nie pravidelne
- More: 15–16 °C – na plávanie je chladné
- Počasie: striedavé, občas veterné alebo daždivé
Zima je však ideálna na prehliadku historických pamiatok, archeologických lokalít, Valetty či tichších pobrežných chodníkov.
Aj Malta patrí do EÚ, takže občiansky preukaz úplne stačí.
Cyprus: jedno z najteplejších miest v Európe počas zimy
Cyprus má jednu z najmiernejších zím v Európe, najmä v južných oblastiach okolo Pafosu.
Skutočné zimné teploty
- Deň: 16–20 °C
- More: približne 17–18 °C
- Zrážky: v zime prší častejšie než v lete, ale aj tak je tu mnoho slnečných dní
Cyprus je vhodný pre ľudí, ktorí hľadajú kombináciu teplejšieho podnebia, historických pamiatok a prírodných oblastí, ako je polostrov Akamas.
Aj sem môžu Slovinci či Česi cestovať len s občianskym preukazom.
Prečo sú tieto destinácie najlepšie zimné možnosti v Európe?
Tieto ostrovy majú spoločné niekoľko rýdzo faktických výhod:
- patria do Európskej únie, takže cestovanie je jednoduché
- aj v najchladnejších mesiacoch dosahujú teploty nad európskym priemerom
- umožňujú turistiku, prechádzky pri oceáne a pobyt v príjemnom počasí
- sú dostupné v rámci krátkych letov z Prahy či Bratislavy,
- v zime tu býva menej turistov ako v sezóne
Treba však zdôrazniť, že žiadna európska destinácia neponúka v januári či februári skutočné leto. Všetky spomenuté lokality však poskytujú podstatne vyšší komfort než kontinentálna zima.
Zhrnutie
✔ Cestovať môžete len s občianskym preukazom.
✔ Teploty v týchto destináciách sú v zime stále mierne, často 17–22 °C.
✔ Kúpanie v mori je možné, ale väčšinou len pre otužilých.
✔ Ide o najteplejšie miesta v Európe počas zimy, hoci nie o plnohodnotnú letnú sezónu.
✔ Príroda, turistika a pamiatky sú dostupné bez preplnených davov.