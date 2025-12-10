Radón v starších domoch ohrozuje zdravie. Prečo je nebezpečný a ako znížiť jeho koncentráciu?

Radón je prirodzene sa vyskytujúci rádioaktívny plyn, ktorý vzniká rozpadom uránu v horninách a pôde. Nemá farbu ani zápach, a keď prenikne do budovy, dokáže sa tam hromadiť bez toho, aby si to obyvatelia všimli. Dlhodobé vystavenie zvýšeným koncentráciám radónu je vedecky preukázané ako významný rizikový faktor pre vznik rakoviny pľúc. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je radón druhou najčastejšou príčinou rakoviny pľúc po fajčení.
Radón ako skrytá stavebná vada – vysvetlenie vo videu
Štátny úrad pre jadrovú bezpečnosť v Česku pripravil názorné video, ktoré vysvetľuje, ako radón vzniká, prečo je nebezpečný a ako sa môže nepozorovane hromadiť v domoch.
Prečo môže byť radón problémom najmä v starších stavbách?
Staršie domy nebývajú dostatočne utesnené a často im chýbajú moderné izolačné vrstvy, ktoré dnes patria k štandardu. Práve netesnosti v základoch, v podlahách či okolo prestupov pre inštalácie vytvárajú priestor, ktorým radón môže prenikať z podložia do interiéru.
Najvyššie hodnoty radónu bývajú zvyčajne v pivniciach, na prízemí a v miestnostiach bez pravidelného vetrania. Na skutočnú hodnotu však vplýva viac faktorov:
- geologické podložie
- technický stav budovy
- úroveň vetrania
- konštrukčné materiály
V Česku aj na Slovensku sa v niektorých oblastiach prirodzene vyskytujú vyššie hladiny radónu v horninách. To však neznamená, že každý dom je automaticky rizikový — rozhodujúce sú konkrétne merania v budove.
Ako zistiť skutočnú koncentráciu radónu v dome
Radónové mapy môžu naznačiť, či sa dom nachádza v oblasti s vyšším rizikom, ale neodhalia jeho skutočnú koncentráciu v interiéri.
Presné údaje poskytne len akreditované meranie radónu, ktoré je v Česku aj na Slovensku bežne dostupné. Odborníci používajú dlhodobé detektory, ktoré sa nechávajú v dome niekoľko týždňov až mesiacov, aby zachytili reálne hodnoty.
Až na základe výsledkov merania možno určiť, či je potrebné vykonať zásahy, a ak áno, v akom rozsahu.
Ako obmedziť prienik radónu do interiéru: najúčinnejšie riešenia
1. Utesnenie konštrukcií
Jedným z najčastejších zdrojov prieniku radónu sú netesnosti okolo základov a podláh. Odborne vykonané:
- utesnenie škár
- oprava trhlín
- doplnenie alebo zlepšenie hydroizolácie
dokáže výrazne znížiť množstvo radónu, ktorý vstupuje do objektu.
2. Zlepšenie vetrania
Radón sa hromadí v zle vetraných miestnostiach. Pravidelný prísun čerstvého vzduchu jeho koncentráciu znižuje, avšak účinok môže byť obmedzený, najmä v zime, keď sa vetrá menej.
3. Riadené vetranie s rekuperáciou
Moderné domy — a čoraz častejšie aj staršie rekonštruované objekty — využívajú rekuperačné jednotky. Ide o technológiu, ktorá zabezpečuje výmenu vzduchu bez výrazných tepelných strát.
Niektoré typy rekuperačných zariadení dnes disponujú:
- senzorom radónu
- kontinuálnym monitorovaním kvality vzduchu
- automatickou reguláciou výkonu podľa aktuálnej koncentrácie plynu
Tieto systémy patria medzi najefektívnejšie riešenia na dlhodobé udržanie nízkych hladín radónu v interiéroch.
Prečo riešiť radón čo najskôr
Radón nepôsobí okamžite, no pri dlhodobom vystavení predstavuje významné zdravotné riziko. U nefajčiarov môže byť dokonca najčastejšou príčinou rakoviny pľúc. V spojení s fajčením sa riziko násobí.
Vedecké inštitúcie sa zhodujú:
- neexistuje bezpečná „nulová“ hladina radónu
- každé zníženie koncentrácie znižuje zdravotné riziko
- problém sa dá riešiť účinne, ak sa naň príde včas
Záver
Radón je reálne a vedecky potvrdené riziko, no zároveň existujú účinné spôsoby, ako ho dostať pod kontrolu. Kľúčom je:
- profesionálne meranie
- zateplnenie a odstránenie netesností
- dostatok čerstvého vzduchu
- vhodne zvolená rekuperácia
Ak bývate v staršom dome alebo v oblasti so zvýšeným výskytom radónu, meranie je najistejší spôsob, ako získať presné informácie a rozhodnúť o ďalších krokoch.