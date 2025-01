Radiátor hreje len v hornej časti, ale dole zostáva studený? Takto tento problém vyriešite krok za krokom

Ak ste si všimli, že niektorý z vašich radiátorov nehreje rovnomerne, signalizuje to, že systém nemusí fungovať tak, ako by mal. Studená dolná alebo horná časť radiátora často poukazuje na problém, ktorý však vo viacerých prípadoch môžete riešiť sami, bez nutnosti volať technika. Niekedy si to však vyžaduje siahnuť po pokročilejších metódach, aby ste zabránili väčším škodám na systéme či dokonca kotle.