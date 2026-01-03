Radiátor hreje len v hornej časti a spodok zostáva studený? Vysvetlenie problému a riešenie krok za krokom

Ak pri kúrení zistíte, že radiátor je na dotyk teplý iba hore, zatiaľ čo jeho spodná časť zostáva chladná, nejde o náhodu ani drobnú odchýlku. Je to jasný signál, že vykurovací systém nepracuje tak, ako by mal. Tento jav sa objavuje najmä na začiatku vykurovacej sezóny, po mesiacoch nečinnosti počas leta, no môže sa vyskytnúť aj v priebehu zimy.
Hoci sa môže zdať, že ide len o nepríjemnosť, v skutočnosti má takýto problém viacero následkov. Radiátor neodovzdáva dostatok tepla, miestnosť sa zohrieva pomalšie a kotol musí pracovať dlhšie. Výsledkom je vyššia spotreba energie, horší tepelný komfort a pri dlhodobom zanedbaní aj riziko poškodenia niektorých častí vykurovacieho systému.
Ako funguje radiátor a prečo je rovnomerné hriatie také dôležité
Radiátor je koncový prvok centrálneho vykurovania. Z kotla doň prúdi horúca voda, ktorá prechádza jeho vnútornými kanálmi a odovzdáva teplo do okolitého vzduchu. Po ochladení sa voda vracia späť do kotla, kde sa opäť zohrieva.
Aby tento proces fungoval správne, musí byť splnených niekoľko podmienok:
- voda musí radiátorom voľne prúdiť,
- v systéme nesmie byť vzduch,
- vnútro radiátorov musí byť priechodné, bez nánosov kalu a nečistôt,
- tlak v systéme musí byť správne nastavený.
Ak sa naruší čo i len jedna z týchto vecí, teplo sa začne rozdeľovať nerovnomerne – a práve vtedy vzniká situácia, keď radiátor hreje len čiastočne.
Keď je radiátor studený hore: typické zavzdušnenie
Najjednoduchší a zároveň veľmi častý problém nastáva vtedy, keď je radiátor chladný v hornej časti a teplý dole. V takom prípade sa v jeho vrchnej časti nahromadil vzduch, ktorý bráni teplej vode dostať sa až nahor.
Dobrou správou je, že tento problém si väčšina ľudí dokáže vyriešiť sama bez zásahu odborníka.
Ako správne odvzdušniť radiátor
- Vypnite alebo stíšte kúrenie, aby sa znížil tlak v systéme.
- V hornej časti radiátora nájdite odvzdušňovací ventil.
- Pomocou kľúča alebo plochého skrutkovača ho pomaly otvorte.
- Najskôr budete počuť syčanie unikajúceho vzduchu.
- Keď začne z ventilu vytekať súvislý prúd vody, ventil opäť zatvorte.
Po niekoľkých minútach by sa mal radiátor zahriať po celej ploche.
Opačný problém: radiátor hreje hore, ale dole zostáva studený
Ak je situácia presne opačná – horná časť radiátora je horúca a spodná citeľne chladnejšia – príčina býva vážnejšia. Zvyčajne ide o usadeniny vo vnútri radiátora: kal, hrdzu, drobné kovové častice alebo vodný kameň.
Tieto nečistoty sa časom usádzajú najmä v spodných častiach radiátorov, kde bránia správnemu prietoku vody. Problém je typický pre staršie vykurovacie systémy alebo pre domácnosti, kde sa kúreniu roky nevenovala údržba.
Ako sa zbaviť nečistôt v radiátore
Existujú dve hlavné cesty – jednoduchšia chemická a náročnejšia manuálna.
Chemické čistenie systému
Do vykurovacej vody sa pridá špeciálny čistiaci prípravok určený na rozpúšťanie kalu a usadenín. Systém sa nechá niekoľko hodín, prípadne dní cirkulovať podľa odporúčaní výrobcu. Následne sa voda vypustí a systém sa naplní čistou vodou.
Táto metóda je vhodná najmä vtedy, keď sa problém zachytí včas a zanesenie ešte nie je výrazné.
Manuálne preplachovanie radiátora
Ak chemické čistenie nezaberie, prichádza na rad mechanický zásah. Ten si vyžaduje viac zručnosti a opatrnosti, preto sa často odporúča privolať odborníka. Skúsenejší domáci majstri to však zvládnu aj sami.
Postup je nasledovný:
- uzavrite horný aj spodný ventil radiátora,
- nechajte ho úplne vychladnúť,
- pripravte si nádoby na zachytenie vody,
- cez odvzdušňovací ventil vodu vypustite,
- radiátor odpojte a zložte z držiakov,
- dôkladne ho prepláchnite silným prúdom vody, kým nebude vytekať úplne čistá.
Takéto čistenie dokáže radiátoru výrazne predĺžiť životnosť a obnoviť jeho plný výkon.
Opätovné zapojenie a kontrola systému
Po vyčistení radiátor znovu pripojte, otvorte ventily a začnite napúšťať vodu. Počas napúšťania nezabudnite na odvzdušnenie, aby v systéme nezostal vzduch. Skontrolujte tlak v kotle a podľa potreby ho doplňte.
Ak je všetko v poriadku, radiátor by sa mal po spustení kúrenia zohrievať rovnomerne odhora až nadol.
Prevencia: ako sa problémom s radiátormi vyhnúť
Najlepším riešením je vždy prevencia. Pravidelná starostlivosť o vykurovací systém dokáže ušetriť peniaze aj starosti.
- Pred každou vykurovacou sezónou radiátory odvzdušnite.
- Raz ročne nechajte celý systém skontrolovať odborníkom.
- Zvážte použitie ochranných prísad proti korózii a vodnému kameňu.
- Inštalácia filtra nečistôt pomôže zachytiť kal ešte skôr, než sa usadí v radiátoroch.
Ak ani po týchto krokoch kúrenie nefunguje správne, príčina môže byť v čerpadle, ventiloch alebo v zle vyváženom systéme – a vtedy je zásah odborníka nevyhnutný.
Správne fungujúce kúrenie je základom teplého a úsporného domova. Starostlivosť o radiátory sa vám vráti nielen v podobe vyššieho komfortu, ale aj nižších účtov za energie.