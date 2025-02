Radiátor hreje iba v hornej časti a spodok zostáva studený? Vyriešte to jednoducho krok za krokom

Radiátory sú jedným z kľúčových prvkov vykurovacieho systému v domácnostiach. Zabezpečujú tepelný komfort počas chladných mesiacov, no ak si všimnete, že radiátor hreje iba navrchu, zatiaľ čo jeho spodok je studený, môže to byť jasným varovným signálom, že s vykurovacím okruhom niečo nie je v poriadku. V mnohých prípadoch nejde o vážnu závadu, a problém môžete vyriešiť aj sami, no niekedy je vhodnejšie zavolať odborníka, aby ste predišli možným škodám či neefektívnej prevádzke kotla. V tomto článku sa pozrieme na najčastejšie príčiny nerovnomerného vykurovania radiátorov a na to, ako postupovať pri ich čistení a odvzdušňovaní.

Ako funguje systém vykurovania a prečo je dôležitá kontrola?

V srdci vykurovacieho systému sa nachádza kotol, ktorý zohrieva vodu na vysokú teplotu. Táto horúca voda je následne čerpadlom vháňaná do siete potrubí vedúcich k radiátorom v jednotlivých miestnostiach. Počas cirkulácie prechádza voda vnútrom radiátora, odovzdáva svoje teplo do okolia a postupne sa ochladzuje. Následne sa vracia späť do kotla, kde sa proces ohrevu opäť zopakuje.

Aby tento kolobeh fungoval hladko, je dôležité zabezpečiť:

Správne nastavenie tlaku a teploty vo vykurovacom systéme, ktoré zvyčajne reguluje kotol a termostaty. Dostatočnú cirkuláciu vody, ktorú zabezpečuje obehové čerpadlo. Čistotu potrubí a radiátorov, aby v nich nevznikali usadeniny či vzduchové vrecká brániace prúdeniu vody.

Ak niektorá časť vykurovacieho systému zlyhá alebo sa postupne zanáša, radiátory začnú vykazovať nepravidelné tepelné rozloženie – typicky teplá horná časť a chladná spodná.

Bežná príčina: zavzdušnenie radiátora

Najčastejším dôvodom, prečo radiátor nehospodárne distribuuje teplo, je prítomnosť vzduchu v jeho vnútri. Vzduchové bubliny sa zvyknú hromadiť predovšetkým v horných častiach radiátora a bránia plnohodnotnému prúdeniu horúcej vody. Výsledkom je, že kým hore je radiátor teplý, spodok zostáva chladný alebo len vlažný.

Ako odvzdušniť radiátor?

Vypnite vykurovanie alebo aspoň znížte teplotu na termostate, aby ste sa vyhli možnému obareniu horúcou vodou. Zoberte si malú nádobu (miska, handra) a špeciálny kľúč na odvzdušňovanie, ktorý dostanete v obchodoch s náradím. Priložte nádobku k odvzdušňovaciemu ventilu, ktorý sa väčšinou nachádza na bočnej strane radiátora hore. Pomaly otvorte ventil – počujete syčanie, čo je vzduch unikajúci z radiátora. Akonáhle začne tiecť voda, ventil opäť zatvorte.

Odvzdušňovanie radiátorov by sa malo vykonávať pravidelne – ideálne vždy pred začiatkom vykurovacej sezóny alebo aj niekoľkokrát do roka, ak spozorujete nepravidelné zohrievanie. Pokiaľ však zavzdušnenie nie je príčinou, je potrebné hľadať iné možnosti.

Usadeniny a kal: keď zavzdušnenie nie je problém

Ak po odvzdušnení zostáva spodná časť radiátora naďalej studená, je veľmi pravdepodobné, že sa vo vnútri radiátora alebo potrubia zhromaždil kal, hrdza alebo nánosy vodného kameňa. Tie obmedzujú prietok vody, a tým zhoršujú schopnosť radiátora efektívne odovzdávať teplo.

Ako odstrániť nečistoty z vykurovacieho systému?

Chemické čistenie – do vody v vykurovacom okruhu sa pridáva špeciálny chemický prostriedok určený na rozpúšťanie usadenín. V závislosti od pokynov výrobcu môže tento proces trvať niekoľko hodín až dní. Následne je potrebné systém vypustiť a naplniť ho čistou vodou. Manuálne čistenie – ak chemické čistenie nepomôže alebo sú usadeniny veľmi silné, pristupuje sa k ručnému preplachu jednotlivých radiátorov. Tento postup je síce prácnejší a často sa vykonáva pod dohľadom profesionála, no nie je vylúčené, že si ho zvládnete zorganizovať aj sami.

Postup pri manuálnom čistení radiátora

Ak ste odhodlaní ušetriť na nákladoch za servis a pustiť sa do manuálneho čistenia sami, držte sa nasledujúceho návodu:

Vypnite oba ventily radiátora Zvyčajne ide o ventil s nastavovaním (hlavica) a ventil, ktorý sa nachádza pod plastovým krytom. Jeden otočte na nulu (respektíve zatvorte), druhý úplne uzavrite. Nechajte radiátor vychladnúť Pred akoukoľvek manipuláciou sa uistite, že je voda v radiátore dostatočne chladná, aby ste sa vyhli riziku popálenia. Pripravte si nádoby na vodu Budete potrebovať dostatok vedier alebo misiek, prípadne starých textílií, ktoré zachytia a nasajú vodu vytekajúcu z radiátora. Vyhnete sa tak zaplaveniu či poškodeniu podlahy. Otvorte odvzdušňovací ventil Uvoľnenie vzduchu a vody z radiátora uľahčí jeho demontáž. Voda začne vytekať do pripravenej nádoby. Odpojte radiátor Po odvzdušnení môžete odskrutkovať spojenie s ventilmi, sňať radiátor z držiakov a preniesť ho napríklad do kúpeľne, garáže alebo na dvor. Prepláchnite radiátor silným prúdom vody Pomocou hadice alebo sprchovej hlavice prepláchnite vnútro radiátora, až kým z neho nebude vytekať číra voda. Počas preplachovania môžete radiátor mierne nakláňať, aby ste uvoľnili nánosy usadenín. Vráťte radiátor na miesto a zapojte ho Radiátor po dôkladnom vyčistení zaveste naspäť na držiaky. Pripojte ventily tak, aby neunikala voda, a presvedčte sa, že všetky spoje tesnia. Napustite radiátor a odvzdušnite Pred spustením kúrenia nezabudnite opäť skontrolovať odvzdušňovacie ventily. V prípade potreby doplňte vodu do systému, aby ste dosiahli správny tlak podľa pokynov výrobcu kotla.

Prevencia a pravidelná údržba ako kľúč k dlhej životnosti

Vyhnúť sa nepríjemnému rozoberaniu a čisteniu radiátorov môžete pravidelnou kontrolou a údržbou celého vykurovacieho systému. Medzi najdôležitejšie preventívne kroky patrí:

Pravidelné odvzdušňovanie – najmä na začiatku a na konci vykurovacej sezóny. Kontrola tlaku a dopĺňanie vody – ak tlak v systéme klesne pod odporúčanú úroveň, môže to spôsobovať problémy s cirkuláciou. Používanie chemických prípravkov – existujú špeciálne inhibítory, ktoré bránia vzniku korózie a usadenín v potrubí. Profesionálna kontrola kotla – raz ročne, prípadne podľa pokynov výrobcu, je vhodné nechať kotol skontrolovať odborníkom.

Ak sa o systém staráte pravidelne, znižujete riziko rozsiahleho zanesenia. Nielenže ušetríte náklady na väčšie opravy, ale zvýšite aj efektivitu kúrenia, čo sa pozitívne prejaví na spotrebe energií.

Video návod: pozrite si postup v praxi

Ak preferujete vizuálnu ukážku, ako manuálne vyčistiť zanesený radiátor, pozrite si tento praktický video návod. Získate tak lepšiu predstavu o tom, ako radiátor z potrubia odpojiť, vypláchnuť a opäť správne pripojiť.

Zavolať odborníka alebo to zvládnuť svojpomocne?

Rozhodnutie, či sa pustíte do čistenia a odvzdušňovania radiátora sami, alebo radšej oslovíte profesionála, závisí od vašich skúseností a času, ktorý môžete tomuto procesu venovať. Vo väčšine prípadov je odvzdušnenie jednoduché a bezpečné, zvládne ho aj laik. Ak však zistíte, že problém sú rozsiahle usadeniny, prípadne starší systém s viacerými závadami, môže byť vhodnejšie obrátiť sa na odborníkov, ktorí majú k dispozícii aj profesionálne nástroje a dlhoročné know-how.

V oboch prípadoch však platí, že čím skôr sa do riešenia problému pustíte, tým menej vám hrozí znížená účinnosť vykurovania, vyššie účty za energie alebo dokonca poškodenie kotla. Nezanedbajte preto pravidelnú údržbu a čistenie radiátorov – ušetríte si tým čas, peniaze aj starosti.