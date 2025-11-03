Radiátor hreje iba hore a dole zostáva studený? Tu je vysvetlenie aj riešenie krok za krokom

Ak si všimnete, že váš radiátor nehreje rovnomerne – teda že je na dotyk teplý len v hornej časti, zatiaľ čo spodok zostáva chladný – je to jasný signál, že vo vykurovacom systéme niečo nefunguje tak, ako by malo. Tento problém sa často objavuje najmä po dlhšom období, keď kúrenie nebolo používané, napríklad po lete. Hoci sa to môže zdať ako maličkosť, zanedbanie takéhoto symptómu môže viesť k vyššej spotrebe energie, zníženiu účinnosti vykurovania, a v krajnom prípade aj k poškodeniu kotla.
Ako vlastne radiátory fungujú?
Radiátor je súčasťou centrálneho vykurovacieho systému. Ten pracuje na jednoduchom princípe: kotol ohrieva vodu, ktorá potom cez potrubie prúdi do jednotlivých radiátorov. Teplá voda sa pohybuje cez vnútorné rúrky radiátora, odovzdáva teplo do miestnosti a po ochladení sa vracia späť do kotla, kde sa opäť ohreje.
Aby systém fungoval efektívne, je nevyhnutné, aby voda prúdila plynulo a všetky radiátory boli správne vyvážené a odvzdušnené. Ak sa tento proces naruší – napríklad v dôsledku vzduchových bublín alebo nánosov nečistôt – teplo sa začne rozdeľovať nerovnomerne.
Najčastejšia príčina: zavzdušnený radiátor
Ak je radiátor teplý v dolnej časti, ale chladný hore, ide o klasický prípad zavzdušnenia. V hornej časti sa hromadí vzduch, ktorý bráni teplej vode v obehu. Našťastie, toto je ten jednoduchší problém, ktorý zvládne vyriešiť každý.
Stačí otvoriť odvzdušňovací ventil – zvyčajne sa nachádza v hornej časti radiátora. Použite kľúč alebo plochý skrutkovač a pomaly ventil otočte. Z radiátora začne syčať vzduch, a keď z ventilu začne tiecť voda, môžete ho opäť uzavrieť.
Po odvzdušnení sa radiátor väčšinou zohreje rovnomerne v priebehu niekoľkých minút.
Ak je radiátor teplý hore, ale studený dole
Tento scenár je presne opačný – a bohužiaľ, o niečo komplikovanejší. Studená dolná časť radiátora väčšinou znamená, že v jeho vnútri sa usadili nečistoty, kal, hrdza alebo vodný kameň. Tieto usadeniny sa tvoria postupne, najmä v starších systémoch, kde voda dlhodobo cirkuluje bez údržby.
Tieto nánosy zabraňujú voľnému prietoku vody a tým aj rovnomernému rozvodu tepla. Ak sa problém nerieši, môže sa situácia časom zhoršovať a ovplyvniť výkon celého vykurovacieho systému.
Ako odstrániť usadeniny v radiátore
Existujú dva spôsoby, ako sa usadenín zbaviť – chemický a manuálny.
1. Chemické čistenie
Na trhu sú dostupné špeciálne prostriedky, ktoré sa pridávajú do vody v systéme. Tieto látky rozpúšťajú nečistoty a pomáhajú ich vyplaviť. Roztok nechajte v systéme cirkulovať niekoľko hodín alebo podľa pokynov výrobcu. Po ukončení čistenia je potrebné systém kompletne vypustiť a naplniť čistou vodou.
Táto metóda je jednoduchšia a zvyčajne účinná, ak sa problém rieši včas.
2. Manuálne prepláchnutie
Ak chemické čistenie nepomôže, treba pristúpiť k manuálnemu zásahu. Tento postup je vhodný pre zručnejších majstrov, ale vo väčšine prípadov sa odporúča zavolať odborníka.
Ak sa rozhodnete pre samostatné čistenie:
- Najskôr zatvorte oba ventily na radiátore – ten hore aj dole.
- Počkajte, kým radiátor úplne vychladne.
- Pripravte si nádoby, do ktorých budete vypúšťať vodu, pretože jej býva viac, než sa zdá.
- Pomaly otvorte odvzdušňovací ventil, aby mohla voda odtekať.
- Po vypustení odpojte radiátor od systému a odstráňte ho z držiakov.
- Na vhodnom mieste (napr. vonku alebo vo vani) ho prepláchnite prúdom vody, kým nebude vytekať úplne čistá.
Takéto hĺbkové čistenie dokáže radiátor doslova oživiť – po opätovnom zapojení by mal znova rovnomerne hriať.
Ako vrátiť radiátor do prevádzky
Po prepláchnutí ho zavesíte späť na držiaky, pripojíte ventily a napustíte vodou. Počas napúšťania nechajte otvorený odvzdušňovací ventil, aby mohol uniknúť zvyšný vzduch. Akonáhle začne tiecť voda, ventil zatvorte.
Následne skontrolujte tlak v systéme – ak je nízky, doplňte vodu podľa pokynov výrobcu kotla. Po niekoľkých minútach by mal byť radiátor opäť rovnomerne teplý.
Prevencia: najlepšia cesta k teplému domovu
Aby ste sa podobným problémom vyhli v budúcnosti, oplatí sa venovať údržbe kúrenia pravidelnú pozornosť.
- Raz ročne nechajte systém skontrolovať odborníkom.
- Do vody môžete pridať ochranné prísady, ktoré bránia tvorbe vodného kameňa a korózie.
- Nainštalujte filter nečistôt – ten zachytáva drobné kovové častice a kal ešte predtým, než sa dostanú do radiátorov.
- A nezabúdajte ani na pravidelné odvzdušnenie pred každou vykurovacou sezónou.
Ak sa vám zdá, že radiátor napriek všetkému stále nehreje správne, neváhajte sa obrátiť na odborníka. Niekedy ide o problém v čerpadle, ventile alebo nesprávne vyváženom systéme, ktorý si vyžaduje profesionálne meranie a nastavenie.
Teplý domov začína pri správne fungujúcom kúrení. Ak sa o svoj vykurovací systém staráte, nielenže budete mať viac pohodlia, ale aj ušetríte na energiách.