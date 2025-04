Rada skúseného opravára: Vďaka tomuto jednoduchému postupu môžete predĺžiť životnosť vašej práčky až o celé desaťročie

Práčka je jedným z tých spotrebičov, bez ktorých si už väčšina z nás nevie predstaviť bežný deň. Ušetrí kopu času, námahy a dokáže spracovať aj väčšie objemy špinavej bielizne. Aj tie najspoľahlivejšie modely sa však raz opotrebujú, a preto je dôležité vedieť, ako im poskytnúť správnu starostlivosť. Nasledujúci postup vám ukáže, ako môžete svojej práčke dopriať „očistnú kúru“, vďaka ktorej si jej služby užijete dlhšie a zároveň ušetríte nemalé finančné prostriedky.

Prečo je údržba práčky nevyhnutná

Každodenné pranie, časté používanie agresívnych pracích prostriedkov či tvrdá voda – to všetko má na životnosť práčky nepriaznivý vplyv. Ak sa práčke nevenuje pravidelná pozornosť, môžu sa v jej útrobách tvoriť nánosy vodného kameňa, zvyšky pracích gélov či pracích práškov a iné nečistoty. Tie následne spôsobujú nepríjemný zápach, môžu vyvolať tvorbu plesní a koniec koncov skrátiť životnosť vášho spotrebiča. Dobrá správa je, že väčšine týchto problémov sa dá predchádzať pomerne jednoduchými metódami a návykmi.

Video návod na odstránenie zápachu

Ak vás trápi nepríjemný pach z práčky alebo si len chcete osviežiť, ako ju dôkladne vyčistiť, pozrite si toto krátke YouTube video (kanál Ales Jancar), kde nájdete zrozumiteľný návod a praktické tipy:

1. Dodržiavajte odporúčania výrobcu

V každej príručke k novej práčke nájdete informácie o maximálnej povolenej náplni, vhodných pracích cykloch a bezpečnostných pokynoch. Keď si človek kúpi novú práčku, väčšinou tieto rady spočiatku dodržiava, ale postupom času na ne zabúda. Pre dlhú životnosť vášho spotrebiča je však dôležité tieto usmernenia nezanedbávať.

Nepreťažujte práčku : Najhorším zlozvykom je nadmerné plnenie práčky bielizňou. Práčka potom pracuje s preťaženým bubnom a opotrebúva sa rýchlejšie. Navyše sa môže začať „hýbať“ a poskakovať, čím trpí motor a iné dôležité súčiastky.

Zabezpečte stabilné ukotvenie: Ak práčka nestojí pevne na rovnom povrchu, bude sa kývať a môže spôsobovať nepríjemný hluk i nadmerné vibrácie. Skontrolujte, či sú nastaviteľné nožičky správne vyvážené a utiahnuté, aby stála pevne.

2. Čaro správneho dávkovania pracích prostriedkov

V honbe za žiarivo čistou bielizňou má človek neraz tendenciu použiť viac prášku či pracieho gélu, než je potrebné. Paradoxne, prílišné dávkovanie môže uškodiť nielen prádlu, ale aj samotnej práčke. Zvyšky pracích prostriedkov sa môžu usadzovať v bubne, v hadiciach a na tesneniach, čím vzniká živná pôda pre plesne, baktérie a nepríjemný zápach.

Menej je často viac : Dbajte na odporúčané množstvá, ktoré uvádzajú výrobcovia práškov, gélov či aviváží. Správne dávkovanie závisí aj od tvrdosti vody vo vašej domácnosti, ktorá ovplyvňuje množstvo použitej chémie.

Používajte kvalitné prostriedky: Niekedy je lacnejší prášok výhodný, no ak spôsobí usadeniny a zápach, v konečnom dôsledku miniete viac peňazí na údržbu a nápravu škôd.

3. Pravidelné čistenie filtra – trik od opravára

Odborníci neustále zdôrazňujú, že filter patrí k najdôležitejším, no často prehliadaným častiam práčky. Ak sa zanedbá, môžu sa v ňom zachytávať rôzne nečistoty, vlasy, vlákna z oblečenia či drobné predmety, ktoré pri praní ostali vo vreckách. Práve preto by ste mali filter čistiť niekoľkokrát do roka.

Ako na to? Vždy najprv odpojte práčku z elektrickej siete. Pripravte si väčší uterák alebo handru na podlahu – pri odpojení filtra môže vytiecť malé množstvo vody. Otvorte kryt filtra, ktorý sa zvyčajne nachádza v spodnej časti práčky (na pravej strane). Filter vyberte a opláchnite pod tečúcou vodou, pričom odstráňte všetky nečistoty. Vyčistený filter utrite dosucha a vložte ho späť na pôvodné miesto. Zaistite kryt a uistite sa, že je filter pevne uchytený.



Týmto jednoduchým postupom zabránite upchatiu spotrebiča a odstránite zdroje potenciálneho zápachu. Následne môžu jednotlivé časti práčky pracovať tak, ako boli navrhnuté.

4. Zbavte sa vodného kameňa prirodzenou cestou

Najväčšou hrozbou pre každú práčku je vodný kameň, predovšetkým ak máte doma tvrdú vodu. Vodný kameň sa časom usadzuje na všetkých dôležitých komponentoch, ako je topné teleso, čo zvyšuje riziko poruchy.

Preventívne ošetrenie raz mesačne : Odporúča sa aspoň raz za mesiac pustiť práčku na najdlhší a najteplejší prací cyklus, samozrejme bez bielizne.

Prírodné „čističe“ – ocot a kyselina citrónová : Do dávkovača pridajte približne 100 g kyseliny citrónovej a 200 ml 10 % octu. Pre lepšiu účinnosť môžete pridať aj menšie množstvo pracieho prášku či gélu, aby sa rozpustili prípadné ďalšie usadeniny. Vďaka tomu odstránite nánosy minerálov a baktérií.

Nezabudnite na tesnenia: Po každom praní nechajte dvierka otvorené, aby mohla práčka riadne preschnúť. Vlhké prostredie je živnou pôdou pre plesne, čo môže znižovať efekt čistenia od vodného kameňa.

5. Drobné návyky, ktoré vám ušetria starosti a peniaze

Vetrajte a sušte bubon : Po každom pracom cykle nechajte dvierka práčky aspoň na chvíľu pootvorené, aby sa vlhkosť mohla odpariť.

Vyberajte oblečenie včas : Nenechávajte mokrú bielizeň ležať v zatvorenej práčke dlhšie, než je nutné. Zabránite tým vzniku zatuchnutého vzduchu a možnému šíreniu plesní.

Kontrola vreciek: Pred praním skontrolujte, či v oblečení nezostali mince, papieriky alebo iné predmety, ktoré môžu znečistiť filter alebo bubon.

6. Čo robiť, ak spozorujete zmeny v chode práčky

Ak vaša práčka začína vydávať nezvyčajné zvuky, vibruje viac než obvykle alebo sa výraznejšie hýbe, môže to byť signálom prehliadnutej chyby či nadmernej záťaže. V takom prípade:

Skontrolujte, či je bubon správne naplnený. Presvedčte sa, či je práčka pevne na podlahe a nie je ničím podložená len na jednej strane. Overte stav filtra – ak ste ho už dlhšie nečistili, môže byť príčinou poruchy. Zvážte konzultáciu s odborníkom, aby ste predišli väčším škodám.

Zhrnutie: Cesta k dlhej životnosti práčky

Správnou prevádzkou, pravidelným čistením a údržbou dokážete efektívne predĺžiť životnosť práčky aj o niekoľko rokov. Vyhnete sa tak nečakaným poruchám, ktoré vás môžu pripraviť o čas a nemalé finančné prostriedky. Stačí dodržať niekoľko jednoduchých zásad:

Nepreťažujte bubon a dbajte na správne množstvo pracích prostriedkov. Pravidelne čistite filter, aby ste sa zbavili zachytených nečistôt. Eliminujte vodný kameň pomocou octu a kyseliny citrónovej aspoň raz mesačne. Dvierka nechávajte pootvorené po praní, aby sa zabránilo tvorbe plesní a zápachu. Všímajte si zmeny v chode práčky – nezvyčajné zvuky, vibrácie či zápach môžu byť prvými signálmi nahromadených nečistôt alebo poškodenia.

Ak budete o svoju práčku pravidelne a svedomito starať, odmení sa vám rokmi spoľahlivej služby. Navyše, investícia do údržby je v porovnaní s kúpou novej práčky len nepatrný zlomok nákladov. Dodržiavaním týchto rád si vytvoríte optimálne podmienky na šetrné a efektívne pranie, ktoré zabezpečí, že váš spotrebič vydrží funkčný a výkonný až desať rokov navyše.