Punčový rez. Kedysi hviezda socializmu, dnes nostalgická sladkosť. Šéfkuchár odhalil pôvodný recept

Punčový rez bol v časoch socializmu doslova symbolom sviatočnej tabule. Objavoval sa na rodinných oslavách, nechýbal na svadbách či významných výročiach a vo vitrínach cukrární vždy pútal pohľady svojou neprehliadnuteľnou červenou polevou a lesklým povrchom. Pre generáciu, ktorá vyrastala v bývalom Československu, bol tento dezert jednou z najväčších lahôdok.
V časoch, keď bol výber zákuskov obmedzený, pôsobil punčový rez priam luxusne. Jeho vrstvy nasiaknuté sladkým rozvarom s rumom mali nezameniteľnú chuť a vôňu, ktorá vtedy pôsobila výnimočne slávnostne.
Prečo bol punčový rez taký výnimočný?
Kým klasické zákusky ako veterníky, rakvičky či venčeky prežili dodnes, punčák postupne zmizol z ponuky. Možno pre svoju výraznú sladkosť, možno pre pracnejšiu prípravu. No faktom je, že v časoch socializmu mal status niečoho extra.
Najväčším čarom bol práve punčový rozvar – sirup pripravený z cukru, džemov, citrónovej šťavy a rumu. Piškótové pláty sa doň namáčali a vďaka tomu rez získal nielen šťavnatosť, ale aj ľahko opojný podtón. To, čo by dnes niekto nazval „retro“, bolo vtedy symbolom luxusu.
Neodmysliteľná bola aj jeho farebnosť – jeden rozvar sa zafarboval potravinárskym červeným farbivom, takže pri krájaní vznikala typická ružovo-červená mozaika. V časoch, keď cukrárske vitríny neoplývali veľkým výberom, pôsobil punčový rez ako drahokam.
A treba priznať – sladkosť bola jeho hlavným poznávacím znakom. Cukru sa veru nešetrilo. Kombinácia džemov, sirupov, polevy a piškótových plátov vytvorila dezert, ktorý bol pre vtedajší vkus dokonalý. Čím sladšie, tým sviatočnejšie.
Poleva ako podpis
Lesklá cukrová poleva bola charakteristickým podpisom punčového rezu. Niekedy sa dozdobovala tenkými prúžkami čokolády, aby pôsobila ešte elegantnejšie. Už jediný pohľad na pult cukrárne stačil, aby ste ho spoznali medzi všetkými dezertmi. Aj preto sa stal punčák niečím viac než len zákuskom – bol malým symbolom svojej doby.
Ako si pripraviť punčový rez doma
Možno ste ako dieťa stáli pri vitríne a očami hltali tie červené rezy pod cukrovou polevou. Dnes si môžete túto spomienku oživiť a pripraviť punčový rez vo vlastnej kuchyni.
Čo budete potrebovať:
Na piškótový základ:
- vajcia
- kryštálový cukor
- hladká múka
- trocha masla (alebo môžete použiť hotové piškótové pláty)
Na punčový rozvar:
- voda
- cukor
- marhuľový džem
- jahodový džem
- citrónová šťava
- tuzemák alebo iný rum
- kvapka červeného potravinárskeho farbiva
Na polevu:
- práškový cukor
- citrónová šťava
- trochu horúcej vody
- červené farbivo
- na ozdobu tenký prúžok čokoládovej polevy
Postup krok za krokom:
- Upečte piškót. Pripravte klasické nadýchané cesto, nechajte vychladnúť a rozkrojte na viac plátov.
- Pripravte punčový rozvar. Uvarte vodu s cukrom, rumom, džemami a citrónovou šťavou. Polovicu nechajte svetlú, druhú zafarbite červeným farbivom.
- Skladajte vrstvy. Na spodný piškótový plát natrite marhuľový džem, priklopte druhým a ten postupne namáčajte do rozvaru – raz do červeného, raz do svetlého. Tak vznikne typická farebná mozaika.
- Zaťažte a nechajte odležať. Celý dezert položte pod dosku alebo plech a uložte do chladu aspoň na niekoľko hodín, ideálne cez noc. Vrstvy sa krásne spoja a chuť sa zvýrazní.
- Dokončite polevou. Navrch naneste hladkú cukrovú polevu s jemne ružovým až červeným odtieňom a ozdobte čokoládovým prúžkom.
Retro dezert, ktorý má stále čo ponúknuť
Výsledkom je dezert, ktorý vás prenesie späť v čase – sladký, voňavý a nezameniteľne retro. Šéfkuchár odporúča krájať rez na menšie kúsky. Jednak pôsobí na tanieri elegantnejšie, no hlavne vynikne jeho pestrá vnútorná mozaika.
Punčový rez je tak malým návratom do čias, keď sa na sladkosti čakalo pri vitríne a každá rodinná oslava mala svoj jasný symbol. Ak sa vám po ňom zacnie, teraz máte jedinečnú príležitosť pripomenúť si jeho chuť priamo doma.