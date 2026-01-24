Psy nie sú farboslepé a ďalšie mýty, ktorým chovatelia stále veria!

Mnohí ľudia si ešte stále myslia, že psy nevidia farby alebo že ich svet je čiernobiely. Pravda je však úplne inde – a podobných omylov existuje omnoho viac.
Ak nechcete patriť medzi tých, ktorí veria zaužívaným nezmyslom, poďme sa spolu pozrieť na najčastejšie mýty o psoch, ktoré dnes už veda vyvrátila.
Mýty o psoch prežívajú napriek vede
Tak ako sa neustále opravujú mylné predstavy o ľuďoch, rovnako sa mení aj náš pohľad na zvieratá. Niektoré tvrdenia dávajú zmysel, iné vás skôr prinútia zamyslieť sa, kde sa vlastne vzali.
Vďaka novým poznatkom veľa starých mýtov stratilo opodstatnenie, no niektoré sa medzi ľuďmi stále prekvapivo držia.
Ak vás zaujíma viac, prehľad mýtov o psoch vysvetľuje aj autorka z YouTube kanála „Se psy podle Veroniky“ – video určite odporúčame pozrieť:
Sú psy farboslepé? Nie tak, ako si myslíme
Jedným z najrozšírenejších omylov je presvedčenie, že psy sú úplne farboslepé. Tento názor má historické korene – kedysi sa jednoducho nevedelo, ako presne psí zrak funguje, len bolo jasné, že sa líši od ľudského.
Neskôr sa objavila teória, že psy vidia svet v červených odtieňoch, no dnes vieme, že realita je trochu zložitejšia. Svet psa nie je ani čiernobiely, ani červený.
Psy síce vnímajú farby inak než ľudia, ich zrak je kratkozraký a obraz nie je taký ostrý, no neznamená to, že by farby nevideli vôbec.
Pravda je taká, že ani ľudia nevidia všetky existujúce farby – len tie, ktoré dokážu spracovať naše oči a mozog.
Ako funguje psí zrak?
Oči ľudí aj psov obsahujú dva typy svetlocitlivých buniek – tyčinky a čapíky. Tie určujú, ako vnímame svet okolo seba. U psov sú však tieto receptory inak rozložené než u ľudí, čo ich vnímanie farieb obmedzuje.
Pre zaujímavosť – napríklad kudlanky majú až 16 rôznych fotoreceptorov, a preto vidia svet úplne inak, než si dokážeme predstaviť.
Ľudia majú rozmanitejšie typy čapíkov, a preto dokážu rozlíšiť viac farieb. Psy však majú viac tyčiniek, čo im dáva výhodu pri sledovaní pohybu a videní za šera či v noci – presne to, čo potrebuje lovec.
Aké farby pes skutočne vidí?
Pes najlepšie rozpoznáva tieto farby:
- žltú
- modrú
- hnedú
- čiernu
- sivú až bielu
Najvýraznejšie sú pre neho modré a žlté predmety, ktoré vníma najzreteľnejšie aj medzi inými farbami. Preto ak chcete psovi kúpiť hračku, práve tieto farby sú ideálne.
Samozrejme, pri hre sa pes nespolieha len na zrak – významnú úlohu zohráva aj čuch, sluch a rozpoznávanie tvarov. No pokiaľ ide o farby, modrá a žltá sú pre psie oči jasnou voľbou.