Psie topánky nie sú len módnym výstrelkom. V zime majú dôležitú ochrannú úlohu

Psie topánky si mnohí spájajú skôr s módou než so skutočnou potrebou. Odborníci však upozorňujú, že v konkrétnych podmienkach môžu plniť dôležitú ochrannú funkciu. Nejde o doplnok, ktorý by bol nevyhnutný pre každého psa, no v zimnom období alebo v náročnom prostredí môžu výrazne znížiť riziko podráždenia či poranenia labiek.
Kedy môžu byť psie labky ohrozené?
Hoci sú psie labky prirodzene prispôsobené pohybu v teréne, nie sú úplne odolné voči extrémnym podmienkam. Najčastejšie problémy sa objavujú najmä počas zimy alebo pri pohybe po umelých povrchoch. Rizikové faktory zahŕňajú:
- posypovú soľ a chemické rozmrazovacie látky, ktoré môžu dráždiť kožu labiek
- ľad a zmrznutý sneh, ktoré môžu viesť k drobným poraneniam alebo omrzlinám
- tvorbu snehových nánosov medzi prstami, najmä u psov s dlhšou srsťou
- horúce povrchy, ako je asfalt počas letných dní
- ostré alebo drsné povrchy, ktoré môžu poškodiť kožu na vankúšikoch
Veterinárne zdroje potvrdzujú, že dlhodobý kontakt s chemickými látkami alebo extrémnymi teplotami môže spôsobiť popraskanie kože, zápaly a bolestivosť pri chôdzi.
Majú psie topánky skutočný význam?
Áno, v určitých situáciách majú psie topánky svoje opodstatnenie. Vytvárajú ochrannú bariéru medzi labkou a povrchom, po ktorom sa pes pohybuje. Podľa odporúčaní kynologických organizácií môžu správne zvolené psie topánky:
- obmedziť priamy kontakt labiek s agresívnou soľou a chemikáliami
- znížiť riziko drobných poranení
- zabrániť hromadeniu snehu, ľadu či piesku medzi prstami
- chrániť citlivé alebo už poškodené labky počas hojenia
Zároveň však platí, že zdravý pes s odolnými labkami pri krátkej prechádzke v miernych podmienkach psie topánky nepotrebuje.
Pre ktorých psov môžu byť psie topánky vhodnejšie
Veterinári odporúčajú zvážiť psie topánky najmä u:
- starších psov
- psov s artrózou alebo problémami pohybového aparátu
- psov s citlivou alebo poškodenou kožou labiek
- psov, ktoré trávia väčšinu času v interiéri a nie sú zvyknuté na drsné povrchy
- psov po poranení labiek počas rekonvalescencie
Správne používanie je rozhodujúce
Aby psie topánky plnili svoju ochrannú funkciu, musia psovi správne sedieť. Nemali by byť ani príliš tesné, ani voľné. Pes by sa v nich mal pohybovať prirodzene bez zmeny chôdze. Odporúča sa postupné zvykaniu psa na topánky v domácom prostredí a sledovanie jeho reakcií.
Alternatívy k psím topánkam
Psie topánky nie sú jedinou možnosťou ochrany labiek. Medzi overené alternatívy patria:
- ochranné balzamy a vosky na labky, ktoré vytvárajú bariéru proti soli a vlhkosti
- dôkladné oplachovanie labiek po prechádzke
- zastrihnutie srsti medzi prstami, aby sa netvorili bolestivé ľadové guľky
- pravidelné skracovanie pazúrov, ktoré prispieva k stabilite a zdraviu labiek
Psie topánky nie sú nutnosťou pre každého psa, no v určitých podmienkach predstavujú praktický a overený spôsob ochrany labiek. Ich použitie by malo vždy vychádzať z individuálnych potrieb psa, jeho zdravotného stavu a prostredia, v ktorom sa pohybuje. Pri správnom výbere a rozumnom používaní ide o funkčnú pomôcku, nie o módny doplnok.