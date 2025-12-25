Psie plemená, ktoré nezapáchajú: Tieto milé spoločníky si zamilujete – sú čistotné, nenáročné a ideálne aj do bytu

Zvažujete, že si domov privediete štvornohého kamaráta, no obávate sa nepríjemného psieho zápachu? Nie ste sami. Mnoho ľudí sníva o spoločnosti psa, ktorý by mohol pokojne ležať na gauči, prípadne v posteli, no zároveň by nechceli, aby domácnosť zapáchala ako psí salón. Dobrou správou je, že existujú plemená, ktoré sú takmer úplne bez zápachu – ich srsť nepohlcuje pachy a telo nevylučuje silné aromatické látky.
Tieto psy sú ako stvorené pre citlivých ľudí, pre alergikov i pre tých, ktorí majú radi voňavý a uprataný domov. Navyše, väčšina z nich neplzne a starostlivosť o ich hygienu je jednoduchšia, než by ste čakali.
Prečo niektoré psy zapáchajú viac ako iné?
Pach psa je prirodzenou súčasťou jeho biológie. Slúži na komunikáciu medzi jedincami a je sústredený najmä v oblastiach ako sú uši, labky a análne žľazy. Avšak niektoré plemená majú kožu a srsť, ktoré neviažu zápach – často ide o psy s jemnou alebo žiadnou podsadou, menej aktívnymi mazovými žľazami a sebou prispôsobenou genetickou výbavou.
Pozrime sa na tie najčistejšie plemená, ktoré nezapáchajú ani po daždivom venčení.
Jorkšírsky teriér – malý elegán bez zápachu
Tento drobný spoločník patrí medzi najobľúbenejšie bytové psy na svete. Hoci jeho srsť pripomína ľudské vlasy a vyžaduje pravidelné česanie a úpravu, má jednu obrovskú výhodu – nezapácha. Jorkšírsky teriér takmer vôbec nepĺzne, čo ocení každý, kto nechce nachádzať chlpy po celom byte.
Jeho priateľská povaha, inteligencia a oddanosť rodine z neho robia ideálneho domáceho miláčika pre seniorov, rodiny aj jednotlivcov. Ak hľadáte psíka, ktorý si zachová šteňaciu energiu aj vo vyššom veku, jorkšír je jasná voľba.
Maltézsky psík – hodvábna elegancia bez zápachu
Maltézsky psík je nielen vizuálne očarujúci, ale aj mimoriadne hygienický. Jeho dlhá biela srsť pripomína hodváb a nevydáva takmer žiadny zápach. Navyše, rovnako ako jorkšír, nepĺzne. Vďaka svojej pokojnej povahe a malým rozmerom je ideálny do bytu – často ho prirovnávajú k mačkám, pokiaľ ide o pohodlný život v interiéri.
Dôležité je len dbať na pravidelnú údržbu srsti, najmä počas sychravého počasia, kedy sa čistá snehobiela srsť môže ľahko zašpiniť.
Whippet – rýchly, jemný a vždy čistý
Túžite po väčšom psovi, ale nechcete riešiť srsť a zápach? Whippet je ideálnou kombináciou elegancie a praktickosti. Jeho krátka, jemná srsť sa takmer vôbec nezapácha a nevyžaduje zložitú starostlivosť. Navyše, whippeti majú veľmi čistotnú povahu a nie sú náchylní na typický „psí“ zápach ani pri zvýšenej fyzickej aktivite.
Tieto psy sú pokojné, milujú pohodlie a kľudne prespia celé popoludnie na gauči. Zároveň sú veľmi lojálne a citlivo reagujú na nálady svojich majiteľov.
Basenji – pes, ktorý nešteká a nezapácha
Basenji je v kynologickom svete unikát. Nešteká – namiesto toho vydáva špecifické zvuky známe ako „jodelovanie“. Ale čo ho robí ešte výnimočnejším, je jeho bezpachová srsť. Tieto psy si často čistia telo podobne ako mačky, čím si udržiavajú prirodzenú sviežosť. Dokonca existujú majitelia, ktorí tvrdia, že ich basenji príjemne vonia!
Toto plemeno je však temperamentné a vyžaduje dostatok aktivity. Je to ideálny pes pre skúsených majiteľov, ktorí dokážu oceniť jeho nezávislú, no láskavú povahu.
Papillon – motýlie uši a čistotná srsť
Papillon, známy svojimi výraznými ušami pripomínajúcimi motýlie krídla, je nielen krásny na pohľad, ale aj praktický. Hoci má dlhšiu srsť, nezapácha a veľmi málo pĺzne. Jeho hygienické nároky sú minimálne – postačí pravidelné česanie a sem-tam kúpeľ.
Papillon má veselú a inteligentnú povahu, vďaka ktorej sa rýchlo učí nové povely a dobre vychádza s deťmi aj so seniormi.
Bonus: Čo môžem urobiť, aby môj pes nezapáchal?
Aj keď máte doma plemeno, ktoré prirodzene nezapácha, vždy je dôležité dbať na základnú hygienu:
- Pravidelne čistite uši a zuby.
- Umývajte labky po každej prechádzke.
- Zabezpečte kvalitnú stravu – zlý dych či telesný zápach môže súvisieť s trávením.
- Dávajte pozor na mokrú srsť – tá je náchylnejšia na zápach.
- Raz za čas doprajte kúpeľ vhodným psím šampónom.
Záver
Vybrať si psa, ktorý nebude zapáchať, neznamená robiť kompromis vo vzťahu, vernosti či radosti zo spoločnosti. Práve naopak – psy ako jorkšír, maltézák, basenji či whippet sú skvelí rodinní spoločníci, ktorých si zamilujete nielen kvôli ich vzhľadu, ale aj vďaka ich čistotnosti.
Ak hľadáte štvornohého parťáka do bytu, ktorý nebude zdrojom zápachu ani nadmerného pĺznutia, niektoré z vyššie spomenutých plemien budú tou správnou voľbou.