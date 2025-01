Psie plemená, ktoré nezapáchajú: Ktoré sú ideálne do bytu či domu a uľahčia vám starostlivosť o čistotu a "nesmrdia"?

Ak uvažujete o tom, že by ste si domov priniesli nového štvornohého kamaráta, určite vás napadne aj otázka nepríjemných pachov. Mnohí ľudia majú totiž obavy, či pes nebude zapáchať v interiéri, na gauči či dokonca v posteli. Našťastie existujú plemená, ktoré takmer vôbec nezapáchajú, a pritom si uchovávajú všetky pozitívne vlastnosti, ktoré od domáceho miláčika očakávate. V nasledujúcom článku vám predstavíme niekoľko psov s nenáročnou srsťou a minimálnym pachom.

Prirodzený pach psov je bežný, no dá sa ho minimalizovať

Hoci je prirodzené, že pes má svoju špecifickú vôňu, nie všetky plemená zapáchajú rovnako. Každé zviera vylučuje určité pachy, ktoré mu v prírode slúžia na komunikáciu a rozpoznávanie medzi ostatnými psami. Silnejšie „arómy“ sa obvykle tvoria okolo uší, labiek či v oblasti ritného otvoru. Existujú však psy, ktoré majú srsť a pokožku prispôsobenú tak, že sa v nich nepríjemné pachy zle udržiavajú, či dokonca vôbec nevznikajú. Ak ste teda citlivejší na vône alebo chcete čo najčistejší interiér, práve tieto plemená budú pre vás ako stvorené.

1. Jorkšírsky teriér

Čistota a elegancia v malom tele

Jorkšírsky teriér patrí medzi obľúbené plemená do bytu. Je výnimočný tým, že jeho dlhá, jemná srsť nezadržiava pachy tak výrazne, ako je to pri iných plemenách. Vďaka tomu, že jorkšíri takmer nepĺznu, v domácnosti nenájdete priveľa chlpov. To ocenia najmä ľudia, ktorí si potrpia na poriadok a nechcú sa zaoberať každodenným vysávaním gauča či kobercov. Samotná srsť si však vyžaduje pravidelnú starostlivosť, aby zostala lesklá a hebká – no výsledkom je zvyčajne mimoriadna čistota a minimálna tvorba nepríjemných vôní.

Tento rozkošný psík je tiež známy tým, že si dlho zachováva šteňaciu povahu. Ak hľadáte veselého, prítulného spoločníka, ktorý sa rád mojká a nebude váš byt zapĺňať typickým psím zápachom, jorkšírsky teriér je výbornou voľbou.

2. Maltézsky psík

Synonymum pôvabu a sviežej vône

Maltézsky psík je často vnímaný ako ozdoba medzi malými plemenami. Snehobiela srsť pripomínajúca hodváb má tú výhodu, že takmer vôbec nezapácha, a tento psík navyše nepĺzne. Výnimočne jemná srsť sa však v daždivých dňoch môže rýchlo zašpiniť, najmä ak s vaším miláčikom prechádzate po mokrom alebo blativom teréne. Napriek tomu zostáva maltézsky psík jednou z top volieb pre ľudí, ktorí preferujú menších psov vhodných do bytu.

Vďaka svojej miniatúrnej veľkosti pripomína skôr mačku, čo je ideálne, ak nemáte k dispozícii veľké bývanie. Pri bežnej starostlivosti a občasnom kúpaní si zachová svoju krásnu hodvábnu srsť a takmer vôbec nezaťažuje okolie nepríjemnými pachmi.

3. Whippet

Štíhly a energický spoločník s minimálnym zápachom

Whippet je elegán medzi stredne veľkými plemenami. Pochádza z chrtích plemien, vďaka čomu má prirodzene krátku, jemnú srsť, ktorá nepotrebuje náročnú úpravu. Whippet nielenže vyniká svojou rýchlosťou a láskou k pohybu, ale aj čistotnosťou. Jeho srsť nezadržiava nepríjemné pachy v takej miere ako u psov s hustou podsadou.

Hoci je whippet rád aktívny a ocení dostatok prechádzok, vie sa bez problémov prispôsobiť životu v byte. Miluje totiž pohodlie a oddych, pričom mu stačí mäkké miesto, kde môže v pokoji leňošiť. Ak teda túžite po psovi, ktorý nebude zapáchať a zároveň vám bude robiť spoločnosť pri športe, whippet je odpoveďou na vaše priania.

4. Basenji

Pes, ktorý nešteká a nesmrdí

Basenji je známy predovšetkým tým, že nešteká – miesto bežného štekotu vydáva svojský zvuk podobný jodlovaniu. Menej ľudí však vie, že toto plemeno len minimálne podlieha typickým psím pachom a dokonca takmer neslintá. Vďaka tomu v domácnosti nespôsobuje nepríjemné arómy. Mnohí majitelia basenjiov dokonca hovoria o príjemnej sviežej vôni.

Basenji je energický a hravý, vyžaduje dostatok pohybu a spoločnosti. Ak mu však poskytnete dostatočnú aktivitu a pozornosť, odmení sa vám čistotou a prakticky nulovým zápachom v dome.

5. Papillon

Motýlie ušká a jemná srsť bez zápachu

Papillon dostal svoje meno podľa charakteristických „motýlích“ uší. Toto plemeno je nielen očarujúce na pohľad, ale aj praktické pre život v interiéri. Jeho dlhá a hebká srsť si vyžaduje občasné česanie, avšak na rozdiel od mnohých dlhosrstých plemien nezadržiava výrazné pachy. Papillon sa dá kúpať v dlhších časových intervaloch, pretože jeho srsť sa ľahko udržiava a nezapácha.

Vďaka svojej jemnej povahy a priateľskému prístupu k ľuďom sa papillon stáva vynikajúcim spoločníkom do rodiny. S miernymi alergiami na psie chlpy môže byť práve toto plemeno vhodným riešením, keďže má srsť, ktorá „nedrží“ pach.

Ktoré plemeno si vybrať?

Voľba plemena, ktoré nezapácha, závisí od vašich preferencií, veľkosti bývania a životného štýlu. Malé plemená ako jorkšírsky teriér alebo maltézsky psík sú skvelé do menších bytov a pre ľudí, ktorí majú radi psíka na kolenách. Ak hľadáte aktívnejšieho, no stále pomerne nenáročného parťáka, whippet či basenji budú vhodnou voľbou, pokiaľ im dokážete poskytnúť dostatok pohybu. Papillon je pre zmenu nádherné plemeno s atraktívnym vzhľadom, ktoré ocenia aj chovatelia s miernymi alergiami na psie chlpy.

Dôležité je však vždy pamätať na to, že žiadny pes nebude absolútne bez zápachu, keďže ide o živé stvorenie s prirodzenými fyziologickými procesmi. Pre zachovanie čo najvyššej čistoty je preto nevyhnutná pravidelná starostlivosť o srsť, uši i labky, aby ste eliminovali prach, nečistoty či baktérie, ktoré môžu pachy vyvolávať.

Zhrnutie

Psy s minimálnym zápachom : Jorkšírsky teriér, Maltézsky psík, Whippet, Basenji, Papillon.

: Jorkšírsky teriér, Maltézsky psík, Whippet, Basenji, Papillon. Dôvody malej pachovej stopy : Krátka, jemná alebo špeciálne upravená srsť, ktorá zle viaže pachy; minimálne slintanie; prirodzené vlastnosti kože a srsti.

: Krátka, jemná alebo špeciálne upravená srsť, ktorá zle viaže pachy; minimálne slintanie; prirodzené vlastnosti kože a srsti. Starostlivosť: Pravidelné kefovanie, kúpanie podľa potreby a kontrola citlivých miest, kde sa môže pach tvoriť (uši, labky, análna oblasť).

Ak máte radi spoločenské psíky, uprednostňujete čistotu a vôňu vo vašej domácnosti, niektoré z týchto plemien sú optimálnou voľbou. Okrem toho sa aj pri minimálnom zápachu môžete tešiť na všetku lásku, vernosť a radosť, ktorú vám nový chlpatý priateľ prinesie do života.