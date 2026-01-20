Psie plemená, ktoré by ste mali v zime obliecť. Veterinárna sestra upozorňuje, že v mnohých prípadoch je to naozaj nevyhnutné

Debata o tom, či psovi v zime obliekať kabát, sa objavuje každý rok. Jedna skupina majiteľov tvrdí, že zdravý pes oblečenie nepotrebuje, iní nedajú na psie bundy dopustiť. Veterinári však majú v tejto otázke pomerne jasné stanovisko: existujú konkrétne typy psov a situácie, pri ktorých je oblečenie pre psa nielen prínosné, ale aj veľmi užitočné.
Zdravý pes so silnou dvojitou srsťou zvláda chlad dobre, no nie každý štvornohý spoločník má takýto „zabudovaný zimný kabát“. Pri prechádzke v mrazivom počasí preto treba sledovať nielen teplotu vonku, ale najmä správanie samotného psa.
Prečo niektoré psy potrebujú oblečenie?
Tolerancia na chlad závisí od viacerých faktorov – od typu srsti, telesného tuku, veľkosti psa až po jeho vek a zdravotný stav. Niektoré plemená sú prispôsobené na zimu, iné nie. Psy, ktoré majú krátku srsť, minimálnu podsadu alebo nízku hmotnosť, sú zraniteľnejšie a môžu strácať teplo oveľa rýchlejšie.
Veterinári odporúčajú riadiť sa jednoduchým pravidlom:
ak pes pôsobí nekomfortne, trasie sa alebo nechce pokračovať v chôdzi, je čas pridať teplú vrstvu.
Ktoré skupiny psov najčastejšie potrebujú oblečenie?
1. Krátkosrsté a štíhle plemená
príklady: whippet, greyhound, galgo, boxer, maďarský pointer
Tieto psy majú veľmi tenkú kožu, málo podkožného tuku a chýba im hustá podsada, ktorá by fungovala ako izolácia. Preto strácajú teplo rýchlo a v mrazoch sa trasú už po krátkej prechádzke.
Veterinári odporúčajú oblečenie najmä pri teplotách pod 10 °C, a pri vetre či vlhku ešte skôr. Kabát pomáha udržať svaly v teple, znižuje riziko stuhnutia a chráni pred podchladením.
2. Malé a toy plemená
čivava, yorkshirský teriér, maltézsky psík, pomeranian a ďalšie
Miniatúrne psy síce často pôsobia ako „gaučové plemená“, ale dôvod, prečo potrebujú oblečenie, je fyziologický. Majú veľký pomer povrchu tela k objemu, čo znamená, že teplo uniká rýchlejšie, než ho dokážu vytvoriť.
Pre krátke zimné prechádzky môžu byť v poriadku aj bez bundy, ale pri dlhšom pobyte vonku alebo pri nízkych teplotách sa oblečenie jednoznačne odporúča.
3. Šteňatá bez ohľadu na plemeno
Šteňatá ešte nemajú plne vyvinutú termoreguláciu. Okrem toho sa v chlade rýchlejšie unavia, pretože majú menšie energetické zásoby.
Pre malé psy je lepšie zvoliť viac krátkych prechádzok a pri nízkych teplotách pridať bundu, najmä ak ide o krátkosrsté plemeno.
4. Staršie psy a psy s artritídou alebo pohybovými problémami
Chlad zhoršuje stuhnutosť kĺbov a môže znižovať prekrvenie končatín. Psy trpiace artritídou alebo staršie zvieratá preto často potrebujú pomoc navyše.
Veterinári bežne odporúčajú mäkké, teplé kabáty, ktoré udržia svaly v teple a znižujú bolesť počas pohybu. Takéto oblečenie pre nich nie je módny doplnok, ale súčasť rehabilitačnej starostlivosti.
5. Psy vystavené vetru, dažďu alebo snehu
Aj plemená s hustou srsťou, ako je husky či nemecký ovčiak, môžu stratiť izolačné schopnosti, keď srsť premokne. Vlhký alebo veterný deň znižuje teplotu tela rýchlejšie ako suchý mráz.
Pre dlhé prechádzky v mokrom alebo veternom počasí je nepremokavá pláštenka vhodná aj pre psy, ktoré inak oblečenie nepotrebujú.
Ako spoznať, že váš pes je v zime prechladnutý?
Namiesto sledovania teplomeru sledujte samotného psa. Tieto signály sú jasným upozornením, že psovi je zima:
- trasenie alebo chvenie tela
- skrčené držanie tela, „zabalený“ postoj
- stiahnutý chvost
- neochota ísť dopredu, časté zastavovanie
- dvíhanie labiek zo zeme
- hľadanie úkrytu alebo vašej blízkosti
Ak sa objaví niektorý z týchto prejavov, je vhodné psovi dopriať teplejšiu vrstvu a skrátiť čas pobytu vonku.
Čo si z toho odniesť?
- Nie každý pes potrebuje oblečenie, ale existujú skupiny, pre ktoré je v zime veľmi užitočné.
- Krátkosrsté, malé, šteňatá, staršie psy a psy s artritídou sú chladom ohrozené najviac.
- Vlhké a veterné počasie znižuje izolačnú schopnosť aj hustej srsti.
- Najdôležitejšie je sledovať správanie psa, pretože on sám vám najlepšie ukáže, či je mu zima.