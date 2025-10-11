Proti Alzheimerovej chorobe aj iným formám demencie. Tento olej by ste mali konzumovať každý deň

Alzheimerova choroba je najčastejšou formou demencie, ktorá postihuje milióny ľudí po celom svete, najmä vo vyššom veku. Hoci dnes ešte neexistuje liek, ktorý by ju dokázal úplne zastaviť, vedecké výskumy ukazujú, že životný štýl a výživa môžu zohrávať významnú úlohu v prevencii.
Jednou z potravín, ktorá dlhodobo vzbudzuje pozornosť vedcov, je extra panenský olivový olej. Vďaka vysokému obsahu zdravých tukov a antioxidantov môže mať priaznivý vplyv na zdravie mozgu aj celého tela.
Alzheimer a demencia – prečo vznikajú
Alzheimerova choroba vzniká v dôsledku postupného poškodzovania mozgových buniek. Jednou z príčin je hromadenie tzv. beta-amyloidných plakov a tau proteínov, ktoré narúšajú fungovanie neurónov. Tieto zmeny vedú k zhoršeniu pamäti, myslenia a nakoniec aj schopnosti samostatne fungovať.
Hoci presný mechanizmus vzniku ochorenia ešte nie je úplne objasnený, vieme, že na jeho rozvoj vplývajú genetické predispozície, zápaly, oxidačný stres a nezdravá strava. Preto sa pozornosť výskumníkov čoraz viac sústreďuje na prevenciu a podporu zdravia mozgu už v strednom veku.
Čo hovoria štúdie o olivovom oleji a mozgu
Niekoľko rozsiahlych štúdií potvrdilo, že ľudia, ktorí pravidelne konzumujú olivový olej, majú nižšie riziko úmrtia súvisiaceho s demenciou.
Najnovšia americká štúdia publikovaná v roku 2024 v časopise JAMA Network Open sledovala viac ako 92 000 ľudí počas 28 rokov. Výsledky ukázali, že u tých, ktorí denne konzumovali aspoň 7 gramov olivového oleja (zhruba pol lyžice), bolo riziko úmrtia spojeného s demenciou o približne 28 % nižšie než u ľudí, ktorí olej takmer nepoužívali.
Vedci zároveň predpokladajú, že ochranný účinok súvisí s obsahom mononenasýtených mastných kyselín, polyfenolov a vitamínu E, ktoré pôsobia ako antioxidanty a chránia bunky pred poškodením oxidačným stresom – jedným z faktorov, ktoré urýchľujú starnutie mozgu.
Prečo je dôležitá kvalita oleja
Nie všetky olivové oleje sú rovnaké. Najviac účinných látok sa nachádza v extra panenskom olivovom oleji lisovanom za studena, ktorý sa vyrába bez chemických úprav. Takýto olej si zachováva prirodzený obsah kyseliny olejovej, polyfenolov a vitamínu E, ktoré môžu podporovať zdravie nervového systému.
Vedci odporúčajú zaradiť olivový olej ako súčasť pestrej stravy, napríklad v studenej kuchyni – do šalátov, zeleniny či dresingov. Tepelná úprava totiž znižuje množstvo prospešných látok.
Ako olivový olej prospieva celkovému zdraviu
Okrem možného pozitívneho vplyvu na mozog má olivový olej množstvo ďalších preukázaných benefitov:
- chráni srdce a cievy, pomáha znižovať hladinu „zlého“ LDL cholesterolu
- zlepšuje funkciu cievnej steny a znižuje riziko vysokého tlaku
- má protizápalové účinky
- podporuje zdravie tráviaceho systému
- a môže pomáhať aj pri prevencii niektorých druhov rakoviny – hoci tu sú dôkazy zatiaľ len čiastočné
Tieto účinky sa najčastejšie pripisujú práve mononenasýteným mastným kyselinám a rastlinným zlúčeninám s antioxidačnými vlastnosťami.
Vitamín E – prirodzený antioxidant pre mozog a telo
Vitamín E je jednou z kľúčových látok, ktoré sa v olivovom oleji prirodzene nachádzajú. Pôsobí ako antioxidant, teda pomáha neutralizovať voľné radikály, ktoré poškodzujú bunky. Niektoré výskumy naznačujú, že dostatočný príjem vitamínu E môže prispieť k spomaleniu zhoršovania pamäti u ľudí s miernou demenciou, no účinok nie je rovnaký u každého a nepredstavuje liečbu ochorenia.
Okrem olivového oleja nájdeme vitamín E aj v orechoch, semienkach, avokáde, špenáte či vajciach. Tieto potraviny preto tvoria ideálny doplnok výživy pre mozog.
Koľko olivového oleja denne?
Vedci sa zhodujú, že malé, ale pravidelné množstvá olivového oleja môžu prispieť k zdraviu mozgu aj srdca.
Za rozumné množstvo sa považuje 1 až 2 polievkové lyžice denne, ideálne bez tepelnej úpravy.
Treba si však uvedomiť, že olivový olej je stále tuk s vysokou energetickou hodnotou, a preto by mal byť súčasťou vyváženej stravy – nie jej nadstavbou.
Zhrnutie
- Alzheimerovu chorobu zatiaľ nevieme vyliečiť, no správna strava môže jej priebeh spomaliť.
- Extra panenský olivový olej obsahuje látky, ktoré podľa výskumov chránia mozgové bunky pred poškodením a môžu znížiť riziko úmrtia spojeného s demenciou.
- Je dôležité nepreháňať množstvá a kombinovať ho s celkovo zdravým životným štýlom – pestrou stravou, dostatkom spánku a pohybom.