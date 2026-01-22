Produkty, pri ktorých lekárnici len neveriacky krútia hlavou. Ľudia ich kupujú ďalej – hoci by nemuseli

Stačí sa na chvíľu postaviť za pult v lekárni a je takmer isté, že si všímavý lekárnik povzdychne. Nie preto, že by nemal čo robiť, ale preto, že zákazníci si opakovane siahajú po produktoch, ktorých účinok je prinajmenšom otázny. Napriek tomu, že ich odborníci nemôžu zakázať a sú legálne dostupné, mnohé z nich sú skôr výsledkom šikovného marketingu než skutočnej vedy. Lekárnici preto aspoň upozorňujú na možné riziká a snažia sa ľuďom vysvetliť, že nie všetko, čo sa tvári ako podpora zdravia, ním aj naozaj je.
Na čo myslieť ešte predtým, než v lekárni zaplatíte
Ak vstupujete do lekárne s pocitom, že si kupujete niečo, čo vás okamžite postaví na nohy, zbaví problémov alebo „napraví“ roky zanedbanej životosprávy, je dobré na chvíľu sa zastaviť. Trh s doplnkami stravy je zaplavený výrobkami, ktoré sľubujú viac, než dokážu splniť. Často ide o tzv. marketingové bubliny – pekné obaly, silné slogany a minimálny reálny efekt.
Niektoré produkty síce nemusia byť vyslovene nebezpečné, no ich prínos je zanedbateľný. Iné môžu pri nesprávnom užívaní alebo kombinácii s liekmi predstavovať aj zdravotné riziko. Práve preto lekárnici zdôrazňujú potrebu kritického myslenia.
Zázračné sľuby? Skôr varovný signál než výhoda
Ak niekto tvrdí, že vďaka jednej kapsule schudnete desiatky kilogramov za pár týždňov, omladnete o desať rokov alebo vyriešite všetky zdravotné ťažkosti, ide o jasný signál, že niečo nie je v poriadku. Zázraky v oblasti zdravia jednoducho neexistujú.
Takéto vyhlásenia cielia na túžbu po rýchlom riešení bez námahy. Realita je však oveľa prozaickejšia – zdravie je výsledkom dlhodobých návykov. Vyvážená strava, pravidelný pohyb, kvalitný spánok a psychická pohoda zohrávajú oveľa väčšiu rolu než akýkoľvek „zázračný“ prípravok.
Podobne je to aj s doplnkami na krásu, ktoré sľubujú hustejšie vlasy, pevnejšie nechty či žiarivejšiu pleť. Ich popularitu často podporujú sociálne siete, no odborníci sa zhodujú, že ich účinok je minimálny alebo žiadny. Bez dostatočnej výživy, hydratácie a oddychu totiž žiadna tabletka zázraky neurobí.
Multivitamíny: Pocit istoty, ktorý často klame
Multivitamínové prípravky patria medzi najpredávanejšie doplnky vôbec. Mnohí ľudia ich berú preventívne s presvedčením, že tým podporujú svoje zdravie a predlžujú si život. V skutočnosti však môžu mať len veľmi slabý alebo žiadny efekt.
Podľa odborníkov bývajú dávky jednotlivých vitamínov a minerálov v týchto produktoch tak nízke, že organizmus z nich nemá reálny úžitok. Ako upozorňuje odborníčka Amina Khan, ide často skôr o komerčný produkt než o skutočnú pomoc pre telo.
Výskumy navyše naznačujú, že pravidelné užívanie multivitamínov nemá preukázateľný vplyv na dĺžku ani kvalitu života. Oveľa lepším riešením je pestrá strava bohatá na ovocie, zeleninu, celozrnné potraviny a kvalitné bielkoviny, z ktorých telo dokáže živiny využiť prirodzenejším spôsobom.
Ashwagandha: Pomocník, ale nie pre každého
V posledných rokoch sa do popredia dostala aj ashwagandha – tradičný ájurvédsky doplnok, ktorý sa spája so znižovaním stresu, lepším spánkom a vyššou energiou. Hoci niektoré štúdie naznačujú jej pozitívne účinky, rozhodne nejde o univerzálne riešenie pre každého.
Účinok sa môže výrazne líšiť od človeka k človeku a problémom býva aj nesprávne dávkovanie. Ashwagandha môže ovplyvňovať hormonálnu rovnováhu, čo je rizikové najmä pre ľudí užívajúcich lieky na štítnu žľazu. Zároveň môže zosilniť účinok sedatív a spôsobiť nadmernú ospalosť.
Pozor by si mali dať aj diabetici, keďže tento doplnok môže znižovať hladinu cukru v krvi. V kombinácii s liekmi na cukrovku to môže viesť k nebezpečnej hypoglykémii. Konzultácia s lekárom pred užívaním je preto nevyhnutná.
Doplnky z Ázie: Lacné, ale potenciálne rizikové
Internetové obchody a online trhoviská ponúkajú množstvo lacných doplnkov z Ázie. Problémom je, že mnohé z nich neprešli prísnymi kontrolami a nespĺňajú normy Európskej únie. Ich zloženie môže byť nejasné a účinky nepredvídateľné.
Niektoré výrobky sú len neúčinné, iné môžu obsahovať látky, ktoré sú pre zdravie škodlivé. Zle označené produkty, chýbajúce informácie o pôvode či nejasné dávkovanie predstavujú zbytočné riziko, ktoré za ušetrené eurá jednoducho nestojí.
Zdravie sa nekupuje v kapsule
Pri výbere doplnkov stravy sa oplatí mať realistické očakávania. Produkty, ktoré sľubujú rýchle a zázračné výsledky, sú vo väčšine prípadov len premysleným marketingom. Skutočná starostlivosť o zdravie je dlhodobý proces postavený na správnej výžive, pohybe a dostatku odpočinku.
Skôr než siahnete po ďalšom doplnku, je rozumné poradiť sa s lekárom alebo lekárnikom a staviť na overené postupy. Tie síce neprinesú okamžitý efekt, no z dlhodobého hľadiska sú pre telo tou najlepšou voľbou.
Video k téme:
Súčasťou článku je aj video, ktoré sa problematike marketingových doplnkov stravy venuje podrobnejšie a ponúka ďalší pohľad odborníkov na produkty, ktoré si ľudia často kupujú bez toho, aby poznali ich skutočný účinok.